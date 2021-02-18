“Теряем по $2 млрд в год”: ОГП открыл дело по масштабной схеме нелегального экспорта зерна

По словам Гетманцева, в совершение этих преступлений втянуты известные мировые зернотрейдеры

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту создания международной преступной схемы экспорта зерна, из-за которой Украина ежегодно теряет 2 млрд долларов вследствие невозврата валютной выручки.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

“2 млрд долларов. Такая сумма средств не возвращается в виде валютной выручки ежегодно к государству из-за действий мошенников, которые сначала приобретают за наличные зерно, а затем экспортируют его за границу. Это средства, которые теряет наша экономика. Это налоги, которые недополучают наши медики. Это доходы, которые получают преступники”, — заявил он.

По словам нардепа, в совершение этих преступлений втянуты известные мировые зернотрейдеры.

“Провели плодотворную встречу в Офисе генерального прокурора. Уголовное производство начато. Следственные действия продолжаются. Международная преступная схема будет прекращена”, — заявил он.

Гетманцев также выразил благодарность генпрокурору Ирине Венедиктовой и ее заместителю Алексею Симоненко за “принципиальную позицию и готовность противостоять мошенникам”. Депутат выразил уверенность, что его коллеги по комитету сделают все возможное, чтобы детенизировать аграрный сектор украинской экономики.