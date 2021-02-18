Вчені виявили зв’язок між довголіттям і зеленим чаєм

Вчені провели масштабне дослідження, щоб виявити кращий гарячий напій довголіття. Результати вчених здивували. Виявилося, що улюблений багатьма сорт чаю знижує ризик смерті від будь-якої хвороби на 62%.

Наукова стаття опублікована в журналі Американської кардіологічної асоціації Stroke. Згідно з нею, такий показник спостерігався у японців, які вижили після інсульту. Важливо, що вони пили не менше семи чашок зеленого чаю в день.

Подібними властивостями володіє і кава. Він зменшує ймовірність летального результату на 22%. При цьому його кількість сильно обмежена. Зокрема, допускається випивати не більше однієї чашки в день, пише The Columbian.

Відзначається, що в дослідженні вчені порівняли споживання зеленого чаю і кави серед 46 тис. чоловік в 45 громадах Японії. Вік учасників експерименту був від 40 до 79 років. Хтось із них вже пережив інфаркт або інсульт, хтось ні.

У японців, які не страждають від серцевих захворювань, ризик смерті після вживання зеленого чаю знизився на 14%. Як зазначили вчені, також зменшилися прояви діабету. Те ж вони сказали і про каву, але після неї у випробовуваних спостерігався підвищений кров’яний тиск.

Дослідники заявили, що продовжать вивчати це питання. Вони сподіваються знайти засіб, який буде продовжувати життя, так як населення Японії стрімко старіє.

: ukrhealth.net

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