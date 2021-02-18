В Раде пришли к выводу, что ПриватБанк не может обжаловать решение суда о $350 млн Суркисам – СМИ

У ПриватБанка и Кабинета министров Украины якобы нет права кассационного обжалования решения суда об обязательствах перед Григорием и Игорем Суркисами на $347,4 млн.

К такому выводу пришло большинство (семь из восьми) членов научно-консультативного совета Верховной Рады, передает «Интерфакс-Украина». Агентство ссылается на источник, знакомый с ходом дела.

Речь идет о постановлении Печерского райсуда Киева от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, размещенные еще до национализации учреждения на счетах его кипрского филиала.

Запрос о предоставлении правовых выводов в научно-консультативный совет направил Верховный суд 17 декабря 2020 года, заявил источник.

По его словам, выводы совета ВР связаны с тем, что в 2017 году, когда было вынесено постановление суда, действовал Гражданский процессуальный кодекс 2004 года. Он не предусматривал возможности для обжалования такого решения.

По данным агенства, к таким выводам, в частности, пришли:

Собеседник агентства добавил, что соответствующее решение поддержали также доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Львовского национального университета им. Ивана Франка Йосиф Богдан (отец экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана) и академик Национальной академии правовых наук Вячеслав Комаров.

В свою очередь, указал источник, член совета, кандидат юридических наук Вадим Беляневич подтвердил право банка на обжалование в кассационном порядке решений судов первой и апелляционной инстанции, обосновывая это тем, что нормы переходных положений процессуального закона являются темпоральными, не имеют самостоятельного значения и применяются только в совокупности с другими нормами.