Судья Печерского суда столицы Сергей Вовк: отпетый подонок

Судья Владимирович Вовк — старожил Печерского районного суда г. Киева, репутацию которого сложно испортить еще больше. В последнее время он довольно часто попадает в новости. Именно Сергей Вовк принял решение забрать уголовные дела председателя ОАСК Павла Вовка и заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова у НАБУ.

К тому же несмотря на скромные доходы, его семья владеет имуществом, которое явно не соизмеримо с официальными доходами.

По официальной биографии, Сергей Вовк до работы в суде был директором частного предприятия «Гапон» в Одессе, которое в дальнейшем переименуется в ООО «Прим-Отель». В 2002 году начал карьеру в суде. Сначала стал помощником судьи в Апелляционном суде Одесской области, а затем перевелся в Киев. В апреле 2006 года Указом Президента назначен в Печерский районный суд Киева судьей в пределах пятилетнего срока. После завершения каденции избран бессрочно.

Среди всех судей, о которых мы писали, судья Сергей Вовк принял больше всего скандальных решений.

Уже через год после назначения, а именно 07.09.2007 и 04.12.2007, будучи судьей в Киеве, он принял решение о признании права собственности за физическими лицами на 6,7 га дорогущей земли в центральной части Одессы. Это вопиющее нарушение, так как по кодексу это дело могло рассматриваться только одесским судом. Апелляционный суд отменил эти решения, но истцы успели оформить на себя ценную землю и переоформить ее дальше. Одесский городской совет пытался в некоторых случаях вернуть эту землю, но безуспешно. Некоторые дела продолжаются до сих пор (например, № 522/2201/15-ц).

По данному факту еще в 2009 году прокуратура возбудила уголовное дело против Вовка за вынесение заведомо неправосудных решений. Судья обратился в Голосеевский суд, который отменил постановление об открытии дела. Верховный Суд возобновил его, но не надолго — в 2012 Голосеевский суд повторно отменил постановление и после этого следы дела теряются. В 2014 году прокуратура снова зарегистрировала уголовное производство № 42014000000000644 по этим фактам, однако до суда оно так и не дошло. Последние решения в этом деле датированы 2016 годом. Что с этим делом сейчас — неизвестно.

Будучи под следствием по этому делу, Вовк председательствовал в коллегии, которая 27.02.2012 осудила Юрия Луценко к лишению свободы сроком на 4 года за якобы незаконное празднование Дня милиции во дворце «Украина». Этот процесс в Украине и в мире признали политически мотивированным.

После Майдана по Вовку зарегистрировали еще одно дело. На этот раз его обвинили в заведомо неправосудном решении по гражданскому делу. С него громко снимали неприкосновенность решением парламента. 4 года он сидел на скамье подсудимых в Вышгородском суде Киевской области, но 15.01.2021 суд полностью оправдал Вовка (дело № 363/3538/15-к). Апелляция тоже поддержала Вовка. Сейчас кассационная жалоба находится в Верховном Суде.

Еще одно дело из-за решения Вовка зарегистрировали в марте 2015-го. Тогда ГПУ начала расследовать разблокирование Вовком средств со счетов бывшего министра Николая Присяжнюка, которого подозревали в завладении 540 миллионами гривен Аграрного фонда. Однако чем это дело закончилось — неизвестно.

Также Вовк отменил арест 415 объектов недвижимости, принадлежавших фирме из окружения олигарха Игоря Коломойского. А в августе 2019 года удовлетворил иск Андрея Портнова о взыскании в его пользу с государства 6,8 млн грн компенсации за моральный ущерб и расходы на адвокатов за то, что на него были наложены санкции в Канаде. Портнов утверждал, что якобы Украина предоставила Канаде недостоверную информацию о нем.

Поскольку за все эти сомнительные решения Вовк не понес какой-либо ответственности, то такое впечатление, что он поверил в свою полную безнаказанность и возможность принимать любые решения. Поэтому больше всего Вовк проявился в последних делах в отношении председателя Окружного админсуда г. Киева Павла Вовка и заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова. Им обоим НАБУ объявило подозрения в очень резонансных делах. После этого они бросили все усилия для того, чтобы забрать дела у НАБУ. Для этого они обратились в Печерский суд. Удивительно, но оба дела рассматривал Сергей Вовк, который обязал Генпрокурорку передать как дело Вовка и дело Татарова от НАБУ в другой орган. На самом деле эти дела Печерский суд вообще не вправе был рассматривать, поскольку это исключительная подсудность Высшего антикоррупционного суда. Однако Вовк не только проигнорировал закон, но и приложил усилия, чтобы помешать возможности обжаловать его решение в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Мы проанализировали доходы семьи Вовка 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы. В течение указанного периода основным доходом семьи была судейская зарплата. Также в 2013-м Сергей Владимирович продал имущество за 215 тыс. грн, вероятно, земельный участок в курортном населенном пункте в Одесской области. А вот жена Ксения Вовк имела нерегулярный и минимальный доход. Однократно выручила 150 тыс. грн от продажи автомобиля Toyota rav4.

В декларацию за позапрошлый год судья Вовк внес лишь два объекта: земельный участок и дом в Киеве площадью 277 кв. м. Это имущество — собственность его жены Ксении Михайловны, которая получила его в подарок от своей матери, тещи судьи.

Если верить декларации, другим недвижимым имуществом семья Сергея Вовка в лице жены и четырех детей не владеет. Однако как и у многих судей ближайшие родственники Вовка владеют очень ценным имуществом. Например, на маму судьи Гладкую Наталью Олеговну (Гладку Наталю Олегівну — А.) записано достаточно много имущества. Кроме земельных участков в Одесской области, у нее есть большая квартира площадью 177 кв. м в доме № 40 по улице Княжьей, что очень близко к центральной части города. Это также подарок, который она получила в марте 2014 года. Дарителем этой квартиры выступал сам судья Сергей Вовк. Очевидно, что после победы Революции Достоинства он ожидал уголовные дела и “сбрасывал” ценное имущество. Кроме того, учитывая судейскую зарплату, возникают обоснованные сомнения в способности Вовка приобрести такое имущество.

Аналогичная ситуация случилась с квартирой по улице Архитекторской площадью 48,6 кв. м, которую также в 2014 году подарили Натальи Гладкой. Правда, не всю квартиру, а половину. Сама же Гладкая зарегистрирована предпринимателем и специализируется на сдаче недвижимости в аренду.

Мама Вовка также является основательницей единственного непрекращеннойго предприятия ООО «Прим-Отель», которое последние десять лет работает в убыток, а по итогам 2019-го имело еще и 7000 гривен недоначислений. Указанная фирма фигурирует в уголовном производстве по разработанной с нарушением проектной документации на реконструкцию здания кафе под курортный отель на 20 мест.

Также интересное имущество мы нашли у тещи судьи Сергея Вовка — Татарчук Екатерины Ивановны. Несмотря на отсутствие какого-либо официального дохода, она смогла стать обладательницей большой квартиры в самом дорогом ЖК Киева — «Новопечерских Липках». Там же имеет квартиру скандальный председатель КСУ Александр Тупицкий. Подобное жилье стоит с десяток миллионов гривен.

Татарчук также была предпринимательницей и занималась торговлей продуктами в неспециализированных магазинах. Согласно же публичным базам данных она никогда не была ни директором, ни учредителем любого предприятия.

Правда, автомобиль в семье судьи только один. Это Ssang Yong, приобретенный еще в 2011 году стоимостью в 263 000 гривен. Другого транспорта, если верить задекларированным данным, нет.

История Вовка очень показательна, ведь ярко демонстрирует, что безнаказанность судьи подталкивает его к принятию все новых и новых произвольных решений. И чем больше таких решений, тем лучше имущественное положение самого судьи и его семьи. Очищение судебной системы от таких судей возможно лишь при условии запуска настоящей судебной реформы, которая сейчас полностью зависит от В. Зеленского и парламента.

Опубликовано в издании PROSUD