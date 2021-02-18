Длинная рука Москвы

Какие задачи имеют ведущие российские спецслужбы. Силовики РФ коррумпированы, а их руководители много времени посвящают накоплению собственных богатств.

Политический 2021 год начался со штурма вашингтонского Капитолия, напоминает издание «Тиждень«. Американские силы правопорядка быстро и жестко восстановили порядок, но перед комментаторами во всем мире, в том числе и в Украине, открылось поле для дискуссий о причинах, последствиях и факторах этих событий. И среди них вполне предсказуемо называли деятельность российских спецслужб.

У нас довольно популярны разговоры об этих учреждениях, что вполне понятно на фоне кровавой советской истории. Их происками объясняют все или почти все украинские проблемы. Некоторые склонны преуменьшать влияние и эффективность российских спецслужб, ссылаясь, в частности, скандалы последних лет вокруг отравлений Скрипалей и Навального. В то же время немало украинских экспертов существенно преувеличивают их влиятельность.

Есть и те, кто видит в чекистах и ГРУшниках просто-таки сверхчеловеческих существ, современный аналог легендарных заговорщиков предыдущих эпох: евреев, иезуитов, масонов и других. Этому способствуют и «критические материалы» о деятельности российских спецслужб, нередко инспирированные их же руководством.

Актуальность теме придает также кризис преемственности, что приближается в России. В этом кризисе спецслужбы, вероятно, играют ключевую роль.

Направления деятельности

Начнем с определений. В Украине и не только термин «спецслужба» используют как неточный аналог английского «intelligence service» (разведывательная служба).

Под intelligence service обычно имеют в виду структуры, которые собирают, обрабатывают и реализуют информацию в интересах национальной безопасности, внешней политики, обороны и охраны правопорядка. Для сбора информации такие структуры используют и открытые (гласные) инструменты, например анализ публичных источников (пресса, интернет, соцсети и т.п.), и инструменты, которые в предусмотренный законодательством способ нарушают права человека (негласные), в частности агентуру, прослушивание, перехват телекоммуникаций, дешифровку сообщений, киберразведку тому подобное.

То есть критерием того, принадлежит ли государственный орган в разведывательной службе, становятся инструменты, которые он использует для сбора информации. Полномочия, позволяющие нарушать права и свободы в законном порядке, превращают разведывательные службы в потенциально эффективный инструмент защиты национальных интересов, но также создают поле для злоупотреблений. Кто контролирует разведывательные службы, тот имеет серьезную преференцию в политической борьбе, прежде всего в обществах, где верховенство права хромает на одну или даже на обе ноги.

В постсоветской традиции спецслужбы выделяют по предмету деятельности. Прежде всего к ним относятся разведка, которая собирает информацию о других государствах и различных иностранных игроков, а также влияет на их решения. Контрразведку, которая противодействует иностранной разведывательно-подрывной деятельности прежде всего иностранных спецслужб, но также других организаций и отдельных лиц.

И структуры, обеспечивающие защиту конституционного строя и национальной государственности от подрывной деятельности, в частности терроризма. Также к спецслужбам обычно принадлежит охрана высших государственных лиц и службы, обеспечивающие надежную и безопасную коммуникацию и защиту государственных информационных ресурсов, то есть то, что называли правительственной связью и защитой информации. Если упростить, то в постсоветских государствах спецслужба — это структура, выполняющая функции, которые в СССР принадлежали КГБ, или ГРУ.

Потомки чекистов

Самая известная российская спецслужба в Украине — безусловно, Федеральная служба безопасности РФ. Эта структура является крупнейшей, она насчитывает более 200 тыс. сотрудников, в том числе и пограничников. Ее функции разнообразны: контрразведка, разведка, в частности радиоэлектронная и кибер, защита конституционного строя (тайная полиция), противодействие терроризму и преступности, обеспечения информационной безопасности, в частности криптографической и технической защиты информации, защита государственной тайны, охрана государственной границы.

Кроме органов ФСБ, контролирующих всю территорию РФ и воинские формирования, а также сотрудников, присутствующих на влиятельных должностях во всех государственных органах и корпорациях, в составе службы есть еще и мощный силовой ресурс. И речь идет не только о спецназе — группе «Альфа», а также о самолетах и пограничных боевых кораблях.

По информации в СМИ, именно ФСБ сыграла ключевую роль в организации контртеррористических операций и фактически в покорении Северного Кавказа, прежде всего Чечни. Федеральная служба участвует в разведывательно-подрывной деятельности против Украины и других государств — бывших республик СССР. Также говорят, что трудно переоценить значение этого ведомства в создании оккупационных администраций «ДНР-ЛНР» в ОРДиЛО и обеспечении их дальнейшего функционирования. К его рядам принадлежал Игорь Гиркин (Стрелков) и другие.

В рамках популярного в сегодняшней России государственно-частного партнерства в сфере безопасности ФСБ, как пишут, участвует в подрывной деятельности в соцсетях, в активности преступных хакерских группировок против США, стран ЕС и Украины. В этой структуре служил полковник Михайлов, которого сейчас российский суд приговорил за государственную измену.

Связь российских спецслужб с преступностью, в частности организованной, использование друг друга для достижения и государственных, и частных целей — очень важный вопрос, который стоит рассмотреть более тщательно.

ФСБ РФ — прямая наследница ВЧК — ГПУ — НКВД — КГБ СССР — олицетворяет репрессивную функцию современного Российского государства. Именно на праздновании ее годовщины Путин пошутил о выполнении задания по проникновению на пост президента РФ, а бывший директор чекистов, а ныне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев вполне серьезно говорил об офицерском корпусе спецслужбы как о новом дворянстве.

Значение ФСБ в современной российской политике, может, и преувеличено, но трудно отрицать роль так называемого «чекистского крюка» (высказывание генерала Черкесова) в становлении режима Путина. По отдельным исследованиям, выходцы из бывшего КГБ составляли до 40% руководящего состава российских органов государственной власти и госкомпаний. Здесь трудно не вспомнить «Коммунистическая партия государственной безопасности» из романа Владимира Вайновича «Москва 2042» (1986). Учитывая уже давно сложившийся имидж и в России, и за рубежом, «Лубянка», как называют ФСБ РФ по историческому району Москвы, где находится ее главный офис, является не только реальным инструментом Кремля, но и чучелом для оппозиции и иностранных оппонентов и врагов российского руководства. Рукам ФСБ часто приписывают дела других российских спецслужб. Чекисты обычно не возражают.

«Тихие люди»

Другая спецслужба — наследник Первого главного управления КГБ СССР — Служба внешней разведки РФ, значительно меньше по размерам, но не по влиянию. По разным оценкам, в ее составе находится до 15 тыс. сотрудников. Первым директором СВР РФ был один из отцов-основателей современного российского государства Евгений Примаков. Директором службы работал и бывший премьер-министр РФ Михаил Фрадков. Сейчас ее возглавляет бывший руководитель администрации президента РФ и экс-глава Государственной думы РФ Сергей Нарышкин. Именно во внешней разведке еще в далеких 1940-х были созданы первые информационно-аналитические подразделения, а вообще в КГБ такую структуру окончательно утвердили в 1990 году.

Но не словом единым. СВР РФ обладает силовым ресурсом, который может быть задействован и за рубежом РФ, и в самой России, особенно в кризисные моменты. Стоит вспомнить хотя бы группу специального назначения «Заслон», которая насчитывает несколько сотен подготовленных боевиков. По некоторым сообщениям, именно «Заслон» охранял руководителя «Луганской народной республики» Игоря Плотницкого и принимал активное участие в захвате административных зданий в Украине в апреле 2014 года.

По информации медиа и согласно публичным отчетам контрразведок демократических государств, СВР РФ активна почти на всех континентах. «Тихие люди», которые «работают в практических организациях, занимающихся исследованием политических проблем в иностранных государствах» (цитата из биографии одного из руководителей Российского института стратегических исследований), стремятся не только получать информацию, но и влиять на важные политические, экономические и военные решения. И не только посредством специальных информационных операций.

Именно с СВР РФ связывают Анну Чапман, Марию Бутину и многих других, далеко не таких внешне привлекательных деятелей и деятельниц, которых уличили в США и других странах.

Нынешнее руководство СВР РФ использовало 100-летие российской внешней разведки (дату основания иностранного отдела ВЧК) для громкой информационной кампании на контрасте с публичными провалами ФСБ РФ, предлагая «руку дружбы западным спецслужбам в борьбе с общими угрозами».

Западные исследователи и журналисты иногда связывают становление отдельных направлений международного терроризма с активностью ПГУ КГБ СССР. Живы ли эти традиции в СВР РФ — вопрос по крайней мере не закрыт. Российская внешняя разведка, или Ясенево (местоположение в Москве комплекса зданий этой спецслужбы), играет ключевую роль в формировании и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации. Ее сотрудники работают и против Украины, хотя значительно уступают в своей публичной известности коллегам с Лубянки. Впрочем, вряд ли им действительно нужна публичность.

Военное дело

Третья, но не по значимости, особенно в последние годы, российская спецслужба — Главное управление Генерального штаба ВС РФ, бывшее ГРУ имеет весь комплекс разведывательных инструментов. У российской военной разведки есть подготовленные нелегалы и системы спутниковой и радиоэлектронной разведки, боевики и спецназовцы, военные дипломаты и различные компании и неправительственные организации, которые служат его интересам. В частности, известную в Украине российскую частную военную компанию «Вагнер» тоже связывают с ГУ ГШ.

Именно ГУ ГШ вместе с Силами специальных операций (ССО) ВС РФ сыграло и играет ключевую роль в подготовке и осуществлении военных операций РФ за пределами этого государства. Оккупация Крыма и Донбасса, подрывная активность на Балканах, в частности попытка переворота в Черногории, операции в Сирии и Ливии, других государствах Африки и Ближнего Востока, в Венесуэле и многое другое — обо всем этом говорят как о деятельности ГУ ГШ. Иногда это признают и официально, как в случае с Крымом.

При участии спецслужб россияне пытаются управлять вооруженными конфликтами и на территории бывшего СССР и на Ближнем Востоке. И это касается не только 1990-х, когда тогдашняя ГРУ сыграла, по сообщениям СМИ, ключевую роль в гражданской войне в Таджикистане, войнах в Грузии и Приднестровье, но и последних лет. Не стоит забывать о войнах на Донбассе, в Сирии и Ливии, где роль и ГУ ГШ, и СВР РФ, и меньше — ФСБ РФ сложно переоценить. Вряд ли иначе будет и в Нагорном Карабахе.

Утверждение о роли российской военной разведки, в частности в/ч 26165, в хакерской активности против государств Запада стали банальными после расследований Bellingcat.

ССО ВС РФ, о создании которых объявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в 2013-м, — еще один важный специальный военный инструмент РФ, о значении которого свидетельствует лишь тот факт, что их второго начальника Алексея Дюмина называли фаворитом и даже возможным преемником президента Путина. Стоит отметить, что именно эта структура может сыграть ключевую роль в широкомасштабной агрессии РФ против Украины, если в Кремле примут соответствующее решение.

Вся королевская рать

Также стоит сказать несколько слов и о тех российских структурах, которые мало известны в Украине и менее активны на внешнем направлении, но, по крайней мере, заслуживают краткой характеристики.

Федеральная служба охраны РФ — наследник 9-го управления КГБ СССР, обеспечивает государственную охрану и жизнедеятельность высших должностных лиц, прежде всего президента, обладает значительным силовым ресурсом, в ее составе в частности находится Кремлевский полк. Также ФСО РФ обеспечивает правительственную связь и функционирование правительственных баз данных, анализ открытых источников и закрытой системы социологических исследований. В ее составе насчитывается до 50 тыс. человек.

Деятельность этой структуры логично дополняет Главное управление специальных программ Президента РФ (бывшее 15 ГУ КГБ СССР), отвечающий за систему защищенных командных пунктов (бункеров), созданных для обеспечения деятельности высшего руководства СССР и РФ в случае войны.

Функции противодействия иностранным техническим разведкам и экспортного контроля (упрощенно — контроля за экспортом товаров военного и двойного назначения) выполняет Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ. ГУ МВД РФ участвует в том, что в современной России называют противодействием экстремизму и терроризму, то есть — выполняет функции тайной полиции и политического сыска.

Современное руководство РФ хорошо или даже очень хорошо осознает важность спецслужб как инструмента государственной политики. По сообщениям СМИ, Владимир Путин лично уделяет много времени работе с их руководителями и с документами спецслужб. Истинных сведений о системе координации в этой сфере нет, однако по косвенным свидетельствам можно утверждать об определенной роли Совета безопасности РФ.

Общие расходы России по открытым статьями на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, из которых финансируют спецслужбы, кроме военных, в 2021 году составят около $33,5 млрд, а на национальную оборону — $43,4 млрд.

Пауки в банке

В медиа иногда просачиваются сведения о конфликтах и даже войнах между российскими спецслужбами. Современный мир не способствует информационной закрытости. Однако отделить зерна от плевел в этих сообщениях крайне трудно. Понятно одно: Россия — не тоталитарный монолит, мир спецслужб в РФ очень конкурентный, а следовательно, борьба за влияние и ресурсы шла и будет идти дальше с применением многих, если не всех доступных, методов и инструментов.

Все российские спецслужбы за последние годы претерпели и успехи, которые стоили другим тысяч человеческих жизней и утраченных территорий, и громкие провалы. Советские традиции, которые лелеют в современной России, в чем-то до сих пор остаются эффективными, а в некоторых аспектах совершенно неадекватные современному миру и обрекают россиян на проигрыш. Стоит вспомнить об ориентации российских исследований на технологии бумажной эпохи, которые не принимают во внимание информационной революции.

Силовики РФ коррумпированы, а их руководители много времени посвящают накоплению собственных богатств. Конечно, кто-то больше, а кто меньше. Но все они не гнушаются «активными мероприятиями», к тому же не только информационными. В спецслужбах работают разные по интеллекту, моральным качествам и способностям люди. Большинство из них не обладают выдающимися талантами. В то же время в некоторых подразделениях много авантюристов и охотников за деньгами и властью. Российские спецслужбисты принадлежат своему времени и своему обществу с его достоинствами и слабостями.

Кремлевские спецслужбы знали и лучшие времена, но они до сих пор является важным инструментом реализации интересов руководства РФ и за рубежом, и в самой России. Эти структуры не всемогущи, но к ним следует относиться крайне серьезно, не надеясь на чудо, что уничтожит Российскую Федерацию и освободит нас от агрессивного соседа. Это сильные и умные враги.

Украина должна увеличивать свои оборонные и, в частности, контрразведывательные способности, укреплять национальную устойчивость и развивать связи с международными партнерами. В то же время следует четко осознавать, что Россия — это долгосрочный фактор нашей национальной безопасности, внешней и, к сожалению, внутренней политики. Необходимо очень внимательно взвешивать наши возможности, последствия действий и стратегические задачи, главное из которых — обеспечивать независимость, государственный суверенитет и демократический конституционный строй Украины. Какими бы увлекательными ни были шпионские игры, действия спецслужб должны соответствовать политическому курсу государства.

Сергей Немирич, опубликовано в издании Тиждень