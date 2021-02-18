На Прикарпатье мужчина избил ногами школьника из-за снежка, попавшего в его дочь

На Ивано-Франковщине 37-летний мужчина избил школьника за то, что тот попал снежком в его дочь. В результате восьмиклассник получил сотрясение головного мозга, сообщают «Чрезвычайные новости» на ICTV.

Инцидент произошел в селе Ильцы Верховинского района. 13-летний Василий рассказал, что после того, как попал снежком в девочку, извинился перед ней, но она села в автомобиль к отцу и пожаловалась ему.

После этого, по словам восьмиклассника, мужчина набросился на него и начал бить по голове.

«Он снял с меня шапку и начал бить прямо по голове», — утверждает мальчик.

Затем друг школьника отвел его в учительскую. Преподаватели отправили детей по домам, хотя мальчик живет высоко в горах и был вынужден час идти по снегу.

Дома состояние Василия ухудшилось, поэтому его госпитализировали. Медики диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы мягких тканей. Мальчик уже три дня находится в больнице.

В школе отказались комментировать произошедшее. Объяснить свой поступок не смог и отец девочки.

В полиции сообщили, что хорошо знают мужчину, напавшего на мальчика. У него и раньше были проблемы с правоохранительными органами. Полиция открыла уголовное дело.

Местные жители тоже стали на защиту восьмиклассника.