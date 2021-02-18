Политолог: Попытка импичмента Трампу – это только начало острой политической борьбы за будущее Америки

Вторая попытка демократов устроить импичмент бывшему президенту США Трампу, за соучастие в организации захвата Капитолия его сторонниками, закончилась неудачей.

Республиканцы в Конгрессе справедливо подозревали, что импичмент может закончиться не только осуждением Трампа, но и дальнейшим давлением на Республиканскую партию, вплоть до ее раскола. Что ставит демократов в более выгодное политическое положение на следующих выборах в Конгресс или президенты США. Сенаторы-республиканцы не хотели давать шансы демократам на будущее. Хотя республиканцы прекрасно понимают, что после падения Трампа партия нуждается в коренной перестройке и обретении новых лидеров, и новой политической программы. Поэтому они, не смотря на мощное давление, не допустили импичмент Трампу.

Об этом на своей странице в Fqcebook пишет политолог Виктор Небоженко.

На самом деле, попытка импичмента Трампу это только начало острой политической борьбы за будущее Америки. Обе партии прекрасно понимают, что Америка находится в глубоком социально-политическом кризисе. И как долго это продлится, никто не знает. Впервые в истории у США не так много времени, чтобы быстро справиться со своими внутренними проблемами и бороться на лидерство в мире. Китай, Россия и ЕС прекрасно чувствуют слабость Америки и не скрывают своего желания перестроить карту мирового господства.

Второй неудавшийся импичмент – это не поражение нового президента Байдена, но и не победа Трампа. Теперь Трампу предстоит пережить самое тяжелое в своей жизни – попытки криминализировать бывшего президента будут только нарастать, а количество его сторонников и защитников будет уменьшаться.

У Трампа нет будущего, но он разбудил, «растормошил» Америку. Пойдет ли Трамп на следующие президентские выборы? Нет, не пойдет – зачем Кремлю, использованный «в темную», американский политик. Другие подросли.

Но теперь у демократов появляется моральное право бесконечного политического и уголовного преследования бывшего президента Трампа и его ближайшего окружения.

Однако ситуация для Америки выглядит гораздо хуже. «Институциональный казус» Трампа – это проблема всей американской политической элиты. Если Америка не сделает глубокие выводы из правления Трампа, то в будущем появится новый, более агрессивный, модифицированный политик типа Трампа, как со стороны республиканцев или демократов, так и как третья, «народная» сила. Тем более, что Трамп это не просто сбой, случайность, ошибка американской системы власти – это признак надвигающейся Большой Американской Перестройки, которой в США не было со времен Рузвельта. Но тогда у Америки было много сил и времени, и «удачная» геополитическая обстановка. А сейчас, все наоборот.

Вот почему американской политической элите придется переварить «трамповский синдром» и сделать выводы, а не поступать как Украина с режимами правления Януковича или Порошенко. Внешне тот и другой совершенно не похожи на американского президента Трампа, кроме сильной зависимости от Кремля и патологической коррупции, но упорное нежелание украинцев делать выводы вновь и вновь загоняет их в очередное тяжелое социально-политическое и экономическое положение. И чем чаще украинцы пытаются найти себе нового президента, тем хуже становится их положение.

Каждый новый президент Украины, не смотря на новизну и оригинальность, становится хуже и повторяет путь своих предшественников. Дистанция между властью и народом только увеличивается. Поэтому никакой мобилизации и солидарности в стране не происходит. Украина либо топчется на месте, либо погружается в болото безысходности и потери яркого будущего.

Раньше в политологии этот феномен называли «политическим отчуждением» народа от власти, который, как правило, плохо заканчивался для страны.

Теперь посмотрим, как американцы справятся с этой опасной проблемой «политического отчуждения» Америки от ее институтов власти. Покажут ли американцы Украине пример успешного выздоравливания и бурного роста или заставят нас ждать, когда ослабнет путинская Россия и отпустит «железную хватку».