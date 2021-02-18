Аліна Гросу кардинально змінила зачіску та обстригла довге волосся

Аліна Гросу з’явилася перед шанувальниками в абсолютно новому образі. Зірка кардинально змінила стрижку й обстригла своє довге біляве волосся. Мабуть, у відносинах з російським актором артистці захотілося бути іншою. Повідомляє today.ua.

У Інстаграм співачка поділилася новими знімками, зробленими на даху висотки в Києві. Разом з Романом Полянським виконавиця відвідала студію радіо «Стильне радіо «Перець FM». У кадрі Аліна Гросу з’явилася в красивому асиметричному вбранні, білій сорочці та високих чоботях. Проте вся увага була прикута до її зачіски.

Артистка обстригла своє довге волосся і зробила собі подовжене боб-каре, також вона обстригла чубчик. Відтінок її локонів теж змінився: Аліна зробила плавний перехід від природного кольору волосся біля корінців до блонду.

«Отпрем’єрились на Перці. Як настрій, друзі? 🙂 яка з моїх нових пісень ваша улюблена?) А чи знаєте ви, що Полотенце – це перша пісня, записана з (Романом Полянським)?)) Хочете, щоб він співав далі?)» – поцікавилася у шанувальників українська співачка.

: trserial.net.ua

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