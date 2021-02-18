Ткаченко предложил лишить Лорак и Киркорова звания народного артиста Украины

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что у российского певца Филиппа Киркорова и исполнительницы Ани Лорак нужно забрать звание народного артиста Украины.

По его словам, теоретически это возможно осуществить. Об этом Ткаченко сообщил в интервью изданию ВВС.

Как рассказал министр культуры, это звание Киркорову присваивалось прежде всего за его заслуги, когда он возил Лорак на конкурс «Евровидение». Ткаченко отметил, что в нашей стране немало народных артистов.

«Извините, что такое скажу, но я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Поэтому в данном случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать, а у кого-то – нет», – сказал министр.

Он добавил, что мы все-таки живем в демократическом обществе, поэтому «беспрецедентное до этого момента решение о санкциях против каналов и решения, которым мы собираемся догонять тех, кто кому-то не нравится, – это совершенно разные вещи».

Напомним, Александр Ткаченко – украинский медиаменеджер, продюсер, журналист, телеведущий, народный депутат Верховной рады IX созыва, глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Почетный президент «1+1 медиа».