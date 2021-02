Американские инвесторы пришли в ужас от масштабов воровства Павла Барбула и его подельников

Молодые и на первый взгляд перспективные специалисты из Украины (Павел Барбул, Владимир Усов и Денис Гурак), занимавшие руководящие должности в сфере ОПК (ГП “Спецтехноэкспорт”, ГП “Укроборонпром”, Государственное космическое агентство – соответственно), после первой же неудачной попытки “освоить активы по-быстрому” и последующего увольнения из госструктур решили начать новую жизнь, обосновавшись в США, и создали с этой целью совместный проект – биотехнологическую компанию “Адам Корп”, специализирующуюся на 3D-печати печати человеческих костей. Однако вскоре американцы выяснили, что у себя на родине, в Украине, стартаперы подозреваются в хищении денег из государственного бюджета и нанесении тем самым стране ущерба на общую сумму порядка $3,225 млн. Как отреагировали на это партнеры “Адам Корп” в США – узнаем уже в скором времени.

В последние недели американские СМИ не прекращают тиражировать информацию, вызвавшую немалый резонанс в местном бизнес-сообществе: фактически обосновавшиеся в США “молодые и перспективные” украинцы – основатели многообещающего биотехнологического проекта ADAM, а по совместительству бывшие высокопоставленные чиновники украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) – у себя на родине обвиняются в хищении государственных средств в особо крупных размерах.



Экс-директора ГП ГХВП “Спецтехноэкспорт” Павла Барбула обвиняют в хищении 55,5 млн грн.

Фото со страницы Барбула в соцсети Facebook (@Pavlo Alexeevich)

Речь идет об одесситах – бывшем руководителе ГП ГХВП “Спецтехноэкспорт” (дочернее предприятие ГП “Укроборонпром”) Павле Барбуле и экс-главе Государственного космического агентства (ГКАУ) Владимире Усове, которые за время пребывания на руководящих должностях в стратегической отрасли, по данным правоохранительных органов, успели принести стране многомиллионные убытки.

Так говорится, в частности, в статье “Criminal cases have been initiated against the founder and ex-head of the A.D.A.M project in Ukraine”, опубликованной в The American Reporter. В материале говорится о том, что украинцам уже давно известно: правоохранители подозревают экс-главу ГКАУ Владимира Усова в нанесении ущерба госбюджету в размере около $1 млн (посредством продажи госшколам электронных учебников, которые должны были быть бесплатными), а экс-главу “Спецтехноэкспорта” Павла Барбула – в умышленном хищении $2,225 млн бюджетных средств посредством сговора с другими должностными лицами возглавляемого им госпредприятия.



Вице-президент ADAM Дмитрий Скоморохов и партнер WeFund Ventures, председатель правления ADAM Денис Гурак, рядом с офисом BioCT Innovation Commons (Гротон, Коннектикут). Фото: Business Wire

Как известно, американские государственные и коммерческие структуры очень трепетно относятся к репутации собственной и своих контрагентов, в связи с жесткими требованиями законодательства. Как отреагируют на криминальные подробности жизни Барбула и Усова их американские партнеры? В материале The American Reporter отмечается, что в США компания ADAM сегодня сотрудничает с проектами BioCT и UConn Technology Incubation Program. При этом генеральным директором ADAM Corp является еще один украинский экс-чиновник из сферы ОПК – бывший заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности “Укроборонпрома”, а сейчас – старший научный сотрудник американской компании The Potomac Foundation Денис Гурак. Согласно данным открытых источников, он также является и сооснователем ООО “Адам Корп”. Так, среди сооснователей ADAM Corp. – принадлежащее Усову ООО “Квамбио” – 250 000 грн (50%), Барбул Павел Алексеевич – 83 333.33 грн (16.67%), Гурак Денис Дмитриевич – 83 333.33 грн (16.67%) и Сингаевский Евгений Олегович – 83 333.34 грн (16.67%).

При этом примечательно, что автор материала в The American Reporter ссылается на данные украинских СМИ, всплывшие в результате журналистских расследований. Несложно себе представить, какой фурор произведет в США официальное подтверждение всех вышеперечисленных подозрений в отношение Павла Барбула и Владимира Усова. И главное, что долго ждать этого скандала не придется: интернет-издание “Апостроф” обнародовало официальный ответ представителей Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) на свой информационный запрос относительно следствия по делу Барбула.

Копия документа с веб-сайта www.apostrophe.ua

В нем говорится, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывших должностных лиц ГП ГХВП “Спецтехноэкспорт” по факту растраты средств госпредприятия проводилось Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«В ходе следствия установлено, что директор ГП ГХВП “Спецтехноэкспорт”, с привлечением своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия, организовал преступную схему растраты принадлежащих государству в лице государственного предприятия “Завод 410 ГА” средств и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица», – отметили в ГПУ.

В ГПУ напомнили, что в ходе выполнения внешнеэкономического контракта на поставку продукции военного назначения, заключенного ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» как распорядителем имущества ГП «Завод 410 ГА» с другой страной, вышеуказанное должностное лицо, путем подписания соответствующего соглашения, привлекло к его сопровождению агента (посредника) компанию-нерезидента. По условиям этого соглашения агент как коммерческий посредник взял на себя обязательства осуществить от имени, в интересах, за счет и под контролем ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» мероприятия (оказать услуги) в целях заключения (организации заключения) и последующего выполнения вышеуказанного контракта.

«За такие услуги, на основании подписанных указанными должностными лицами ”Спецтехноэкспорта” актов выполнения работ и платежных поручений, со счета дочернего предприятия на счет иностранного агента течение в 2015 года было перечислено надлежащие ГП “Завод 410 ГА№ государственные средства в сумме 2,2 млн долларов США. Однако собранные следствием доказательства свидетельствуют, что упомянутый посредник никаких услуг, связанных с заключением (организацией заключения) или последующим выполнением указанного внешнеэкономического контракта, не предоставлял. В результате этих противоправных действий должностных лиц “Спецтехноэкспорта” и безосновательного перевода агенту средств за непредоставленные услуги, государство в лице ГП “Завод 410 ГА” был нанесен материальный ущерб на сумму, эквивалентную 55,5 млн гривен», – заявили в ГПУ.



Павел Барбул и V президент Украины Петр Порошенко во время официального визита на “Завод 410 ГА” в Жулянах (Киев, август 2015). В комментариях “ликует” экс-коллега Барбула по “Укроборонпрому”, а ныне – его партнер по бизнесу (АДАМ Корп) Денис Гурак.

Скриншот со страницы Павла Барбула в Facebook (@Pavlo Alexeevich)

Бывшим чиновникам инкриминируется совершение служебного подлога и умышленной, с использованием служебного положения по предварительному сговору, растраты имущества, повлекшее тяжкие последствия интересам государства, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ГПУ подчеркнули, что в январе 2020-го обвинительный акт в отношении указанных лиц в указанном уголовном производстве направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу, и сегодня его рассмотрение продолжается.

«Установленные в уголовном производстве убытки до сих пор не возмещены. При этом, в ходе проведения досудебного расследования в указанном уголовном производстве приняты исчерпывающие меры, предусмотренные ст. 170 УПК Украины о наложении ареста на имущество лиц, обвиняемых в совершении указанных уголовных правонарушений, судьба которых будет решена в порядке, предусмотренном ст. 100 и 374 УПК Украины», – резюмировали в ГПУ.

Напомним, одессит Павел Барбул руководил ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» в 2014-2018 годах. В марте 2019-го Павла Барбула взяли под стражу в связи с расследованием упомянутого уголовного производства, сообщили о подозрении в причастности к организации преступной схемы растраты средств, причинившей госпредприятию ущерб на сумму 55,5 млн грн, и назначили залог в размере 2 млн грн. Через несколько дней залог был внесен, и Барбула, в числе других подозреваемых по этому делу, выпустили из Лукьяновского следственного изолятора.

Вскоре стало известно, что суд арестовал дом семьи Барбула в элитном поселке под Киевом, в Конча-Заспе, приобретенный в 2018 году вскоре после его увольнения с госслужбы на имя матери – Карины Атанасян. Также СМИ сообщали, что в ходе следственных действий Павел Барбул угрожал детективам НАБУ. Камеры наблюдения зафиксировали его слова при передаче вещдоков: “Ты доигрался, тебе здесь не работать, тебе должны были приказать отдать мне нарочным отзыв твоего запроса в Индию”, – сказал экс-глава “Спецтехноэкспорта”.

Немаловажно отметить, что по данным СМИ, Павел Барбул является реальным владельцем интернет-издания Mind.ua, которое в последнее время всеми силами продвигает своего бенефициара и отбеливает его репутацию за счет рекламодателей и в ущерб авторам ресурса. Кроме того, Барбул регулярно делает “зачистку” негатива о себе в СМИ.