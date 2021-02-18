Биткоин может стоить и 100, и 200 тысяч. Все зависит от безумия толпы – Вернивский

«Не исключаю, что биток может стоить и 100, и 200 тыс. Все зависит от безумия толпы. А знаете почему так? Это рынок во всей красе. Огромный спрос и низкое предложение — вот основная причина роста. Есть огромное количество покупателей. И очень мало продавцов, так как многие держат биток, ожидая дальнейшего роста цены», — об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет финансовый эксперт Павел Вернивский.

«И когда такая ситуация происходит на рынке, то автоматически должен срабатывать звоночек «Alarm!!!». Просто потому, что с ростом цен на любой актив падает спрос и растёт предложение. Это и есть суть рынка. Цена регулирует спрос и предложение. И вы никогда не угадаете, когда поменяется эта тенденция. Когда предложение превысит спрос. При цене в 50 тыс или 100.

Только если она поменяется, то цена так же камнем упадёт вниз. Потому что аномальный спрос всегда провоцирует аномальное предложение. И не нужно сравнивать биток с предметами роскоши и антиквариатом.

Картины Ван Гога ценятся потому что их мало и на них есть огромный спрос при низком предложении. Причём сделки на рынке проходят очень редко. И люди купив такую картину раз могут держать ее десятилетиями. Там тоже мало рационального, но это совсем другой рынок.

Алмазы покупают ради бриллиантов своим жёнам. Это психология. А в основе психологии покупки битка совсем другая мотивация. Да и продаётся он ежедневно. Потому биток так сильно меняется в цене. Причём в разные стороны», — констатирует Вернивский.