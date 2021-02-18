У Києві зґвалтували школяра і 18-річного хлопця: хто злочинці

Київські правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у зґвалтуваннях дев’ятирічної дитини і 18-річного хлопця. Злочини сталися в Оболонському та Голосіївському районах столиці.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, ґвалтівникам 28 і 47 років. Вони – жителі Києва.

“28-річний чоловік, затриманий поліцейськими 15 лютого, протягом року вдома ґвалтував дев’ятирічного пасинка, коли його мати була на роботі. Жінка довгий час не помічала того, що відбувається, поки дитина сама не розповіла їй”, – повідомило джерело.

Співрозмовник OBOZREVATEL додав, що мати хлопчика і підозрюваний не реєстрували шлюб.

У другому випадку 18-річного хлопця ґвалтував чоловік, який жив у тому ж багатоквартирному будинку.

Правоохоронці продовжують розслідування.

: kriminal.tv

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