Тимошенко опять показалась в Раде с новой прической: фото необычного «хвоста»

Народный депутат, лидер партии «Батьківщина» 60-летняя Юлия Тимошенко предстала в Верховной Раде с необычной прической.

Тимошенко пришла в сессионный зал с волосами, завитыми в локоны и собранными в низкий хвост. Снимок политик опубликовала в своем профиле в Instagram.

«Когда идешь разоблачать очередную аферу «Нафтогаза»!», – подписала фото экс-премьер.

Одета лидер «Батьківщини» была в закрытое черное платье, образ она дополнила сережками с камнями.

Пользователи соцсети засыпали Тимошенко комплиментами.

Еще один снимок Тимошенко с похожей прической опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook. На нем политик была уже в другом черном платье с вырезом.

Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.