Барбул Павел Алексеевич должен быть осужден за разворовывание денег украинской армии

В декабре 2014 года руководителем компании «Спецтехноэкспорт» был назначен некий Барбул Павел Алексеевич.Вроде бы ничего сверхъестественного, новая команда – новые руководители. Но есть одно «но»… Павел Алексеевич 27 лет отроду.

Дорогу молодым, скажете вы? Хорошо. Тогда грех жаловаться, что только у нас в стране можно «обмыть» звезды генерал-лейтенанта в 32 года ( http://censor.net.ua/video_news/187380/samyyi_molodoyi_32letniyi_ukrainskiyi_general_zakonchil_9_klassov_ezdit_na_avto_za_500_tysyach_i_jivet ).

Итак, кто же он, «молодой и перспективный» Барбул Павел Алексеевич? Ведь для того, чтобы возглавить серьезное государственное предприятие надо достичь определенных результатов на предыдущих местах работы, проявить себя, так сказать. Это если не вспоминать про мудрость и опыт работы в сфере, что играет далеко не последнюю роль на руководящих должностях предприятий такого плана. Хотелось бы верить, что у Павла Алексеевича всего этого в избытке и он, как никто другой, соответствует этой должности. Хотя, даже «мудрецы» в Укроборонпроме поняли, что паренек может «начудить» и приставили к нему «контролера», некоего Муцинова В.В. (внештатный советник внефракционного депутата ВР Пресмана А.С. и с 2006 года – директор ПП «РАДНИК», всё логично). В советчиках у Барбула всё те же известные господа Хош С.М., Федорук П.И., Тришновский Е.Н., которые в своё время практически довели до ручки Спецтехноэкспорт и Укринмаш.

Основным видом деятельности Павла Алексеевича (а именно так теперь придется называть своего 27 летнего руководителя людям, которые проработали по 10-15 лет на предприятии) была адвокатская практика. Это следует из реестров адвокатов Украины и города Киева ( http://advokaty.co.ua/kiev/14325-Barbul.html ). Отработав около 5 лет в разных юридических компаниях, 03.10.2014 г. он отказывается от права заниматься адвокатской деятельностью в пользу работы в Укроборонпроме, а именно в Департаменте управления активами концерна. После нескольких месяцев работы в концерне получает должность руководителя Спецтехноэкспорта. Ничего себе такой «карьерный рост»… Прочитав всё это, наверное каждый молодой специалист подумал про себя – а чем я хуже? У меня тоже хорошее образование, я не лентяй и голова варит, опыт работы имеется, пойду и я попробую применить свои знания и опыт в Укроборонпром. Тем более концерн заявил о конкурсе руководителей предприятий. Но каким бы вундеркиндом Вы не были, вряд ли вы проберетесь дальше будки охраны по улице Дегтяревская, 36 (интересно просмотреть результаты конкурса на должность директора Спецтехноэкспорт, а также на других кандидатов). Нет, не так всё просто. Для этого нужно иметь козыри в рукаве. Таким козырем для Павла Алексеевича, по всей видимости, стал его отец, Алексей Барбул.

Алексей Барбул – бывший руководитель управления дорожного хозяйства в Одессе (с 2010г. по 2014г.). Но даже после освобождения от должности не отошел от дел, а стал «повелителем» дорожных тендеров Одесской области: http://timer.od.ua/news/v_odesse_razigrali_mnogomillionniy_tender_na_stroitel_stvo_dorogi_na_poselke_kotovskogo_683.html

Молодость – не грех. Тем более, сейчас, когда в управлении государством нужны именно молодые и образованные люди. Насторожило нас прежде всего присутствие в «Укрспецэкспорте» представителей Александра Пресмана, человека с уголовным прошлым, яркого «регионала» и друга Геннадия Труханова – мэра-сепаратиста города Одессы. Итак, за главой Укрспецэкспорта Барбулом от Пресмана «присматривает» помощник нардепа Пресмана Муцинов. Этот гражданин слишком молод, чтобы фигурировать в базах УБОП. Но мы решили поинтересоваться, кто еще числится в помощниках у нардепа Пресмана.

Пресман Олександр Семенович

З поширенням дії Закону України «Про державну службу»: Біблів Євген Євгенович, Гранюк Людмила Олексіївна

За строковим трудовим договором на постійній основі: Семанюк Володимир Вікторович

На громадських засадах: Здор Олег Васильович, Муцинов Володимир Вікторович

Ну просто прелесть. Вместе с Муциновым помощником Пресмана на общественных началах числится некто Здор Олег Васильевич – личность весьма известная в определенных кругах. В прошлом – бандит из бригады «Киселя». Ранее судим, имеет кличку «Тюлень». Успел побывать в помощниках нардепа Виктора Розвадовского – друга и «крыши» Александра Пресмана, который в свое время «крышевал» одесских барндитов Вахтанга Убирию и вора в законе Антимоса Кухилаву. Все это, в принципе одна компания, входящая в преступный синдикат Севы Могилевича и Александра Ангерта по кличке «Ангел». Интересная компания, не так ли? Вот более подробно о ней:

Виктор Развадовский, или чтобы это значило?

http://ord-ua.com