Топ-7 вживаних автівок, що в рази кращі нових

Недорогі та надзвичайно надійні вживані машини.

Експерти авторинку вирізнили топові моделі сегменту б/в, які обійдуться недорого та при цьому будуть служити на совість.

Toyota Yaris

Це культове авто японського виробництва, у разі обережного з ним поводження, прослужить вам досить довго. Коштувати такий екземпляр із пробігом близько 150 тик км буде в середньому 168 тис. грн.

Volkswagen Polo

Надійний хетчбек німецького автопрому 2010 року виробництва вартуватиме від 224 тис. грн.

Skoda Fabia

Ще один легендарний хетчбек, так добре знайомий українському споживачу. Придбати 6-7- річний екземпляр можна за 214 тис. грн.

Seat Altea

Цей колоритний мінівен вже не випускають. Та навіть бувший у вжитку автомобіль ні на йоту вас не розчарує. Авто з пробігом у 100 тис. км можна придбати за 168 тис. грн.

Mazda 2

Новинкою ця модель коштувала досить дорого, та наразі користований екземпляр можна придбати за 167 тис. грн і це всього лиш із пробігом у 130 тис. км. Тут є над чим замислитися, адже японська автоіндустрія є взірцевою для усього світу.

Mazda 3

Масивніша та, відповідно, дорожча модель бренду Mazda. П’ятирічна автівка обійдеться у щонайменше 314 тис. грн.

Honda Jazz

Місткий та маневровний хетчбек також чудово зарекомендував себе на українських дорогах. Модель 2008 року із 180 тис. км пробігу можна придбати за 179 тис. грн

: avtosota.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.