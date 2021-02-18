Сексот ФСБ Артем Аветисян готов обанкротить и разрушить ваш банк

Молодой топ-менеджер и экономист Артём Давидович Аветисян, имеющий множество регалий и заслуг, в том числе, перед государством, решил, что теперь ему можно поупражняться в личном обогащении. Впрочем, судя по некоторым моментам биографии, он уже давно так решил. Речь пойдёт о многострадальном банке «Восточный Экспресс», который попал под каток Аветисянского «Юниаструма».

То ли так повелось, что первыми с тонущего корабля бегут крысы, и мы с вами попросту чего-то не знаем, то ли выносить страну в офшорные зоны целыми банками стало модно, однако тренд на слияние, разделение, разорение и выгон денег разных кредитных организаций за рубеж прослеживается отчетливо.

Чемпионство в «угоне» состоянии через банки заслуженно заимели Сбербанк, крупнейший государственный банк, и Внешэкономбанк, о котором не так давно высказывался президент Владимир Путин, назвавший ВЭБ «большой кредитной помойкой».

Устав.нет уже рассказывал ещё об одном банке, сравнительно небольшом и негосударственном, с которым, однако, оказалось тоже реально «делать дела», и максимально наглядно это показало его руководство – речь о «Совкомбанке» и братьях Хотимских, гонящих денежки в офшоры.

А сегодня мы расскажем о банкире, который решил пойти той же дорогой, но уже в одиночку. Молодой топ-менеджер и экономист Артём Давидович Аветисян (ИНН 773600567111), имеющий множество регалий и заслуг, в том числе, перед государством, решил, что теперь ему можно поупражняться в личном обогащении. Впрочем, судя по некоторым моментам биографии, он уже давно так решил. Речь пойдёт о многострадальном банке «Восточный Экспресс», который попал под каток Аветисянского «Юниаструма».

Первоначальные планы

Начнем с позитива – всего, что хотел реализовать Артем Аветисян на ниве освоения чужих денег, сделать ему не дали. Хотя планы были масштабные, если не сказать, наполеоновские.

В двух словах о том, с каким бэкграундом Аветисян подходил к одному из самых масштабных планов своей жизни: банкир президентствует в «Юниаструм банке», является председателем всероссийского предпринимательского объединения «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса», а также директором направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). В том самом АСИ, председателем наблюдательного совета которого является президент Владимир Путин.

Храбрости господину Аветисяну, при его-то деятельности, не занимать, раз он готов проворачивать все на глазах у президента. Только вот не всё удалось.

Несколько лет назад команда «Юниаструма» занималась мониторингом банков, оказавшихся в непростой ситуации. Финансовые проблемы, «грустные» портфели – Аветисян намеревался «пригреть» всех и собрать вокруг своего «Юниаструма», таким образом выстроив опорный банк кредитования бизнеса.

Присоединиться для кредитования предпринимателей к Артему Аветисяну и его банку должны были «Восточный Экспресс», «Кредит Европа банк», и «МСП-банк». Если кто ещё не прочувствовал – проблемные банки, при должном подходе, могут претендовать на помощь от государства. Мы наблюдали десятки случаев, когда власти производили денежные «вливания» в коммерческие структуры, переживающие сложности, и не нужно ходить к гадалке чтобы определить, что Аветисян рассчитывал именно на это.

Эксперты убеждены, что задачей-максимум предприимчивый банкир ставил получение позиции посредника между Центробанком и бизнесом, но несмотря на все общественные титулы, регалии, и даже работу в АСИ, Аветисяну ничего не досталось. Главной причиной те, кто близок ситуации, считают недоверие к банкиру.

Для «МСП-банка» не было ни одного внятного резона к объединению с «Юниаструмом». В конце концов, даже его название происходит от слов «малое и среднее предпринимательство», и для попадания в программу кредитования предпринимателей «Юриаструм» банку совершенно не нужен. Вслед за этим банком, топ-менеджеры остальных структур стали внимательно присматриваться к заманухе Аветисяна. Вскоре «Кредит Европа банк» вежливо сообщил о том, что ни на какие объединения идти не намерен.

В конечном счете, единственным банком, который всё-таки попался в капкан, стал проблемный на тот момент времени «Восточный экспресс». Причём для «Восточного» даже был резон в такой кооперации – Аветисян с его «Юниаструмом» стремились выглядеть полезными для всех, и наобещали разваливающимся на глазах банкам посильную поддержку. В итоге глобального объединения с целью поклянчить государственных денег не получилось, зато «на шею» банку Аветисяна сел «Восточный», которому уже обещано.

Причин для недоверия у более преуспевающих банков было достаточно. Например, то, что сам «Юниаструм», вообще-то, принадлежит кипрскому офшору, через который банк контролирует Аветисян. Компания на острове называется BOC RUSSIA (HOLDINGS) LIMITED.

Для самых недоверчивых: вот оно

Посчитаем два плюс два и сообразим всю цепочку: прикрываясь благим делом, Аветисян собирает вокруг «Юниаструма» проблемные банки, просит деньги на помощь этим банкам, а потом деньги без труда растворяются где-то на Кипре.

В пользу этой версии говорит хотя бы то обстоятельство, что «Восточному Экспрессу», почему-то, так никто и не помог. Как банк нуждался в капитале и финансовой помощи, так и продолжил нуждаться, несмотря на все увещевания и обещания со стороны Артема Аветисяна. Фактически, изначально рискованное объединение для банка прошло вхолостую.

К слову, больше Аветисян ничем и не владеет, мы проверяли:

Значится совладельцем на уровне «где-то» и «с кем-то», ни господрядов, ни госконтрактов, почти что нулевая отчетность. Размытые ОКВЭД по «коммерческим консультациям», или типа того.

Все самое интересное у Артёма Давидовича в офшорах, и туда же старательно доятся лакомые активы.

С паршивой овцы хоть шерсти клок

Артем Давидович Аветисян быстро понял, что что-то идёт не так, и решил максимально «выжать» те ресурсы, которые сумел выбить посредством проведенной акции. Стало понятно, что «Восточный» не только не избавится от проблем, но за счет «Юниаструма» ещё и наживет новых.

Началось всё с того, что спустя несколько месяцев после сделки банк предлагает держателям субординированных бондов конвертацию в бессрочные бумаги. Без увеличения капитала к банку, а вернее, к возможности банком ведения деятельности, неизбежно возникли бы вопросы.

Увеличение капиталов, как ни странно, было направлено на выручку «Юниаструма» — создание резервов под его непрофильные активы на случай возможной уценки. Принимая во внимание манеру ведения бизнеса банкиром Аветисяном, предполагаем, что такое не просто не исключено, а вполне ожидаемо. Следовательно, «Восточный» и его клиентов целенаправленно ведут «под нож», и за последующие беды «Юниаструма» заплатит и без того лихорадящий «Восточный».

«Кредиты бизнесу», которые все-таки начал выдавать «Юниаструм», тоже были те еще. Сразу у многих заемщиков банка эксперты-экономисты и аналитики заподозрили отсутствие реальной деятельности, проще говоря, пороги банка обивали «ширмы». В самом банке упёрто стояли на своем, что фирмы вполне реальные, и что всё хорошо, однако к в апреле достаточность капитала первого уровня составляла 7%, против 7,5% комфортного показателя.

Уже было понятно, что всё идёт не слишком хорошо – аналитики предрекли банку потребность в 6 миллиардах рублей. Но «Восточный Экспресс» «посыпался» даже раньше – уже в конце июля (началась история примерно в ноябре) евробонды банка торговались за полцены, если точнее, 59% от номинальной стоимости.

Эта цифра соответствовала очень высокой доходности, порядка 17 процентов годовых. Ни для кого не секрет, что такой показатель говорит о больших проблемах актива. Председатель правления «Восточного Экспресса» Алексей Сергеевич Кордичев заявил о том, что цены биржи не соответствуют реальной картине в отсутствие торгов.

Ничего другого он всё равно говорить не может, признать крах – нагнать ещё больше паники, из-за которой портфель банка не просто просядет, но будет исчерпан, опустеет, что означает смерть банка.

Аналитики не были в полной уверенности, что банк шагнёт в 2018 год. Сделки по облигациям шли с доходностью в 75%, что для российской банковской системы вообще на грани фантастики. Что-то похожее можно было видеть с православным банком «Пересвет», рост доходности облигаций разминулся со введением временной администрации буквально на месяц.

Сейчас комментаторы как один уверены – гибель банка от сложившейся ситуации, усугубляемой проделками Артема Аветисяна и его «Юниаструма», остается лишь вопросом времени. Некоторые кредитные организации «лопаются» за недели, другие тянут месяцы. Самое важное – вкладчикам нужно быть расторопнее, потому как ситуация полностью непредсказуема.

На необеспеченных кредитах

«Восточный Экспресс» не один день искал палочку-выручалочку. В сложившейся непростой ситуации, по-хорошему, виновато само руководство банка – необеспеченный кредиты выдавались физическим лицам направо и налево.

Очень быстро это привело к проблемам, причем к проблемам на 6,5 миллиардов рублей. Выживание банка на пике кризисной ситуации заставило предположить, что партнёр все-таки найдется, и он не заставил себя ждать.

Но в корне ситуация от этого события не переменится, тем более, что у «Юниаструма» обнаружились свои планы на «Восточный Экспресс». Отметим, что рейтинг банка уже порядком давно был понижен с BB- до отметки CCC – преддефолтное состояние, угроза вполне осязаема.

Среди банкиров «Восточный Экспресс» вспоминают исключительно в прошедшем времени. Но то среди банкиров, клиенты же пока не очень в курсе ситуации. Норматив достаточности капитала снижается вместе с тем, как на банк взваливает свои проблемы «Юниаструм».

Для Baring Vostok, акционера «Восточного Экспресса», объединение с «Юниаструмом» было фатальным просчетом. Обещания Аветисяна были сладки, но только по итогу выяснилось, что вместе с собой президент «Юниаструма» заведёт ещё и две офшорный кипрские фирмы, которые начнут обдирать банк, как липку.

Последний хрип

Сейчас у «Восточного экспресса» уже идут тяжбы по поводу каждой копейки, сыпятся заголовки в духе «Восточный экспресс» превращается в «микрокредитную организацию». Пензенский Роспотребнадзор выписал представление в связи с включением в кредитный договор пункт о переуступке прав на долги без согласия клиента.

Такое же представление тот же «Роспотребнадзор» вынес компании «Легкие бабки». Такая вот ситуация у банка, такую вот помощь оказал офшорный мастер Артём Давидович Аветисян, который практически прошёл по голове «Восточного», тем самым сделав свою ситуацию безопаснее и заработав на офшорах, и окончательно утопил несчастный банк Кордичева.