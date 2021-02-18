«Медовая долина» принесла Казинцу дегтя

«Нерадивому» строителю Леониду Казинцу пришлось продать свои земли конкуренту, чтобы наконец закончить многострадальную «Медовую долину». Кажется, Казинец отчаянно пытается вернуть доверие партнеров по бизнесу. Но вот доверие дольщиков уже не воротишь?

Корреспондент УтроNews сообщает, что строительная компания «Баркли», принадлежащая Леониду Казинцу продала часть своих активов на юге Москвы другой компании – ГК ФСК Владимира Воронина. Порядка 1,85 гектаров земли, которую бизнесмены планировали усеять шестьюдесятью тысячами квадратных метров жилья, ушли из рук Казинца, как будто и не было их. Хотя купил он эту территорию совместно с главой РКС Игорем Сагиряном буквально недавно. Быть может, предпринимателю дали понять, что нужно поумерить аппетиты, пока дольщики других его объектов битый год не могут дождаться своего жилья?

И все ради ЖК «Медовой долины» – проекта, который Казинец начинал самостоятельно, но не рассчитал силы и теперь не может закончить. Сдача должна была пройти еще в 2019 году, однако на данный момент сданы всего три корпуса.

Еще в 2017 году разразился скандал – подрядчики «Баркли» попросту перестали работать из-за задержек в выплатах по несколько месяцев. Надзорные органы проверяли подрядчика «Баркли Констракшн Систем» более 60 раз и выявили свыше 180 нарушений. Компанию бизнесмена натурально завалили исками на общую сумму в 61 миллион рублей. Казинцу даже пришлось бежать к «Сбербанку», чтобы взять кредит на 2,45 млрд рублей, однако это не сильно помогло. «Баркли» все еще не могли реализовать проект полностью, писало «За-Строй.РФ».

Не исключено, что добрая часть этих денег могла быть выведена на офшорные счета, принадлежащие Казинцу. У бизнесмена имеется 25% доли от фирмы ООО «Логитек», которая записана на три кипрских компании «Кроунхолд Лимитед», «Пи-Ви-Экс Холдинг Лимитед» и «Колефорд лимитед». И те находятся под обременением у Промсвязьбанка. Денег у бизнесмена совсем нет?

Пока сотни дольщиков – семей – сидели без жилья, не понимая, собственно, что им делать, Казинец кормил их обещаниями. В то же время журналисты и обманутые жильцы надеялись, что правоохранительные органы или налоговая возьмутся за «Баркли» и наконец призовут Казинца к ответу. Однако этого не случилось. Нотки надежды прослеживаются в тогдашней статье издания ИА REGNUM.

Напомним, подрядчики, с которых «Баркли» по состоянию на декабрь 2020 года, хочет стрясти 1,2 млрд рублей за то, что они «затягивают» строительство, уверены, что в «Баркли» попросту не умеют правильно распределять средства. Так, чтобы денег хватало и на стройматериалы, и на зарплаты рабочим. Статья об этом выходила в газете «Коммерсант».

Как утверждал блогер Денис «Баркли», якобы в «Баркли» по сути шантажируют подрядчиков Федеральной миграционной службой, если те оказываются чем-то недовольными. Если это правда, то с чего такое бесстрашие?

Не потому ли имело, что Леонид Казинец с 2013 по 2015 годы работал советником мэра Москвы Сергея Собянина? Кроме того, он состоит в Совете по жилищной политике и повышению доступности жилья при президенте РФ. Какая ирония, что именно его компания делает это жилье совсем недоступным…

Напомним, когда Казинец заступил на службу городу, он почти мгновенно получил разрешение на строительство двух 75-метровых небоскребов рядом с Донским монастырем. И какое совпадение, что, когда истек срок его службы, он объявил о намерении строить свою «Медовую долину» – небольшой презент, так сказать, за двухгодичную выслугу. Кстати «Баркли» помогала в строительстве его долины государственная корпорация «Дом.рф». А, кто бы вы думали, работает пресс-секретарем корпорации? Супруга Казинца. Об этом еще рассказывал «Лайф».

Леонид Казинец

Сейчас в «Баркли» утверждают, что «Медовая долина» обязательно будет достроена к лету 2021 года. На данный момент там стоит три достроенных корпуса, а вокруг них – стройплощадка, грязь, пыль. И людям приходится там жить с детьми. Надежду нормально выспаться в «Медовой долине» стоит оставить за порогом. «Оставь надежду, всяк сюда входящий».

Работа кипит!

Бульдозер отечественного строй-бизнеса

За время своей карьеры Леонид Казинец среди недоброжелателей заработал себе репутацию своеобразного «разрушителя» столицы. До того, как удариться в строительство обычного жилья, компания «Баркли» строила элитное, и в самом центре Москвы. Жертвуя порой историческими зданиями. Ему приписывают фразу: «В центре 70 процентов зданий не представляют никакого интереса. Зачем эти халупы поддерживать? … Я за то, чтобы в городе все старье вычистить…», писала «Общая газета».

В 2015 году борцун со «старьем» захотел возвести элитное жилье прям рядом с Домом писателей в Лаврушенском переулке. И так вышло, что там же находилось какое-то старенькое здание. Оно загорелось. Надо ли говорить, что когда пожар тушили, то водой привели в негодность Дом писателей. Здание потрескалось.

В 2015 году «Баркли» снесла два исторических здания – доходные дома купцов Кузнецова и Королева в Ордынском тупике.

Как видно, Казинец ни перед чем не остановится, если ему нужно будет где-то воткнуть свои небоскребы или элитные новостройки. Иронично, что пока бизнесмен тут и там пихал свои элитные квартиры, у него все шло более или менее гладко, за исключением проблем с активистами. Но стоило ему взяться за жилье комфорт класса, то он тут же появились проблемы с деньгами: целая куча исков и потерянное доверие подрядчиков и жильцов.

Но это не мешает предпринимателю до сих пор ввязываться в проекты, которые он вряд ли доведет до конца. Так, в январе стало известно, что Казинец и Сагирян вновь затеяли что-то «невероятное». Они собираются «обновить» главный штаб «Почты России» на Варшавском шоссе. Однако почтовый оператор, кажется, не знает, что компания Казинца практически нищая. Стоит напомнить про долг перед «Сбербанком» в 2,5 млрд рублей. Не уж то руководство «Почты России» не беспокоит репутация «Баркли» и ее главы?

Недавняя продажа участка стала для «Баркли» и лично Казинца не просто отчаянной мерой, но и своеобразным шагом назад. Буквально в сентябре у него были грандиозные планы на эту территорию, а тут взял – продал, чтобы достроить свою долину. Возможно, Казинец хочет очистить карму. Не столько перед обманутыми дольщиками, сколько перед подрядчиками. Целая прорва судебных дел, связанных с этим проектом, а также слухи о шантаже своих партнеров, оттолкнет кого угодно от сотрудничества с этим одиозным персонажем. Однако у продажи этого объекта есть другая сторона – кажется, Казинец может быть загнан в угол. Спасать его больше не намерены?

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