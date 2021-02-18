Аэропорт «Борисполь» заказывает цветы у придворного флориста Януковича

Аэропорт «Борисполь» странно украшают. Закупки под это происходят либо на договорных условиях, либо на подозрительных тендерах. В итоге оформлением залов ожидания, терминалов и озеленением территории занимаются одни и те же компании — придворные флористы времен Януковича.

Это подтверждается данными на портале ProZorro. Они доказывают, что с 2018 по 2021 годы основными поставщиками цветочной продукции, озеленения, новогодних украшений в «Борисполь» были две компании — ООО «Дон Пион» и ООО «Лорашен». Общая сумма подписанных с ними договоров составляет порядка 15 млн грн.



Учредителями ООО «Дон Пион» и ООО «Лорашен» являются Алексей Пархоменко и Лариса Шен. Основным видом деятельности этих компаний является оптовая торговля цветами и растениями. Помимо этого, Пархоменко также входит в состав учредителей известной ООО «Камелия-К».

Широкую известность ООО «Дон Пион» обрело в 2011-2012 годах, когда стало единственной компанией, обеспечивавшей мероприятия бывшего президента Виктора Януковича.

О крупных закупках руководства «Борисполя» у компаний Пархоменка и Шен известно с 2018 года. В том году ООО «Дон Пион» участвовало в двух тендерах на отделку и озеленение первого, второго, третьего и четвертого этажей терминала D. Во всех случаях конкурентом на тендерах выступал ООО «Блиц Технологии Плюс». Но каждый выигрывала компания Ларисы Шен.

Выигрывала совсем минимально — на считанные копейки. Что со стороны выглядело не просто странно, а даже подозрительно. Особенно на миллионных контрактах: если ООО «Блиц Технологии Плюс» на озеленение первых двух этажей аэропорта предлагало цену на уровне 1,2 млн. грн., то ООО «Дон Пион» давало на 12 копеек меньше. Не гривен, а именно копеек. В результате Шен получала заказ.

Такая же постановка вышла и на тендере по 3-4 этажу «Борисполя»: конкурент предложил минимальные 3,8 млн. грн, а «Дон Пион» — на 20 копеек меньше. В итоге новогодний заказ получило последнее предприятие.

Все это не может совпадением или считаться честной конкуренцией, особенно дважды подряд. Совершенно очевидна подтасовка в пользу компании Ларисы Шен.

За все время сотрудничества аэропорта «Борисполь» с компаниями Пархоменко и Шен подписано 16 договоров. Большинство тендеров было откровенно странными и подозрительными, либо закупка происходила по переговорной процедуре. Так было при руководителе аэропорта Павле Рябикине (ушел в Государственную таможенную службу), и так осталось при новоназначенном Олеге Струке.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua