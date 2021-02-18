Для фігури і здоров’я. Що потрібно їсти вранці

Постійний пропуск ранкового прийому їжі може призвести до набору ваги

Сніданок — важлива частина раціону. Саме вранці легше зробити по справжньому здорову їжу, з’їсти що-небудь корисне.

Пропуск сніданку може принести більше шкоди, ніж користі. Це порушує нормальний циркадний ритм, який у здорових людей починається з ранкового почуття голоду. Залишившись без сніданку з метою «економії» калорій, люди часто заповнюють його відсутність надлишком калорій за рясним обідом або супер ситною вечерею. Крім того, ми фізично більш активні вранці і в першій половині дня, і можемо витрачати отриману енергію, а не конвертувати її в жирові відкладення.

Постійний пропуск сніданку може привести не до зниження, а навіть до набору ваги. Це прямий шлях до порушення обміну речовин і, як наслідок, до ожиріння і діабету. Рішення досить просте: якщо ви дбаєте про здоров’я, про свою фігуру, не відмовляйтеся від першого прийому їжі. Починайте свій день зі сніданку.

Для здорового сніданку важлива не тільки енергетична цінність продуктів, але і їх склад. Крім того важливо, що вас насичує надовго, а не тільки на той час, поки ви добираєтеся до роботи. Тому простежте, як ви себе почуваєте, і оберіть свій варіант здорового і корисного сніданку.

1. Для ранкового прийому їжі добре підходять продукти, багаті клітковиною. Наприклад, каші. Вони повинні бути з цільного або плющеного зерна, і переважно такі, які потрібно зварити, а не просто залити гарячою водою або молоком. Такі каші містять більше вітамінів, мінералів і клітковини, краще і довше насичують. До каші можна додати яйця або сир, овочі, фрукти, горіхи, авокадо… Придумайте своє смачне поєднання, яке принесе не тільки користь, але і задоволення. Можна кашу приготувати вранці, а якщо немає часу, то і напередодні. Увечері змішайте, наприклад, плющену вівсянку з натуральним йогуртом (грецький йогурт теж підходить) і помістіть на ніч в холодильник. Вранці досить додати жменю фруктів і кілька горіхів — сніданок готовий!

Але пам’ятайте, що каша, в яку ви кладете половину вмісту цукорниці або пів банки меду, крім значної дози клітковини також дасть вам багато порожніх калорій.

2. Багатьох добре насичують білки на сніданок. Кажучи «білок», я маю на увазі в першу чергу яйця, приготовані різними способами: яєчню, омлет, яйця на м’яко або пашот. І обов’язково з жовтками, які мають жовчогінний ефект, що важливо для нормальної роботи жовчовивідної системи. Крім того, в жовтках міститься холін, який покращує роботу печінки, нервової і кровоносної систем. До страви з яєць слід додати овочі і шматок цільнозернового хліба або трохи каші. Можна зробити тост з цільнозернового хліба зі скибочками авокадо. Авокадо — лідер за вмістом корисних рослинних жирів серед фруктів і овочів. Такий варіант сніданку набагато ситніший і кращий, ніж солодка дріжджова випічка.

3. Крім яєчного білка відмінно підходять кисломолочний сир, тверді сири, рослинний білок з бобових, а також шматочок червоної риби. Така білкова їжа стимулює більше вироблення пептиду YY, який дасть вам відчуття ситості на довгий час.

Вибирайте свій сніданок і перетворіть ранкову їжу на корисну звичку. Регулярні сніданки допоможуть не переїдати протягом дня і стануть корисними і для фігури, і для здоров’я.

: life.nv.ua

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