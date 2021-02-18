В Петербурге задержали банду «рэперов-электриков»

В Санкт-Петербурге задержали семерых «рэперов-электриков», которых заподозрили в мошенничестве в отношении пожилых людей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По версии следствия, банда в течение года представлялась пенсионерам сотрудниками коммунальных служб, убеждала их установить дополнительное электрическое и газовое оборудование за 25 тысяч рублей, хотя его реальная стоимость составляет три тысячи рублей. Злоумышленники внушали пожилым людям, что в случае отказа они будут привлечены к уголовной ответственности.

На компьютере одного из задержанных полицейские нашли рэп-композицию, в которой описывалась используемая ими мошенническая схема:

«Первый шаг: я улыбнулся, смело захожу в квартиру

На второй — проверю газ и расскажу тебе про взрывы.

Третий: покажу товар,

Четвертый: громко вилку кину.

Пятый шаг: забрал наличку, чувствую себя отлично».

Троих членов банды рэперов-электриков отправили в СИЗО, еще четверых — под домашний арест.