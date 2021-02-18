Мейхер показала струнку фігуру в сукні-футлярі

Українська співачка й екссолістка гурту “ВІА Гра” Надія Мейхер поділилася з шанувальниками черговими пікантними знімками.

Так, на них 38-річна знаменитість позувала в чорній сукні-футляр, яка вигідно підкреслила її пишні форми та струнку фігуру. Свій образ вона доповнила босоніжками на високій шпильці. Відповідні знімки Мейхер опублікувала в особистих Instagram-сторіз.

: news.obozrevatel.com

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