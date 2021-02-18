Сервис бронирования гостиниц Booking пытается оспорить решение ФАС

Компания Booking.com подала иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пытаясь оспорить предписание антимонопольщиков о паритете цен в договорах с отельерами.

Речь идёт о деле, которое ФАС рассматривала ещё в конце прошлого года. Разбирательство было возбуждено после обращения «Опоры России», в котором говорилось о том, что Booking злоупотребляет своим монопольным положением, включая в договоре с отельерами пункт о паритете цен. Booking требовал, чтобы цена гостиничного номера на его сайте была ниже, чем на других или даже на официальном сайте самого отеля.

Стоит отметить, что слоган Booking о гарантии лучшей цены во многих странах сегодня стал не более чем слоганом. Регуляторы в Европе давно уже предписали сервису отказаться от паритета цен.

Также зарубежные отельеры периодически поднимают вопрос о «грабительских» процентах, которые берёт интернет-сервис за свои услуги. Однако урегулировать эту проблему с помощью контролирующих органов

по понятным причинам едва ли возможно. В результате многие гостиницы (особенно, если речь идёт о небольших несетевых отелях) предпочитают сегодня использовать Booking лишь для того, чтобы заявить клиенту о своём существовании. На продажу через сервис выставляются буквально 1–2 номера. Прозорливые туристы понимают намёк и обращаются уже напрямую в гостиницу, чтобы получить максимально низкую цену.

ФАС России также пришла к выводу, что условия договора с Booking ущемляют интересы гостиничного бизнеса. По предписанию антимонопольщиков Booking должна была убрать из договора пункт о паритете цен к 15 февраля этого года. Однако компания предпочла ещё раз испытать судьбу в суде. Такой ход позволит ей как минимум выиграть время. Пока длится разбирательство, Booking сможет работать с отелями на прежних условиях.