Андрей Рогачев скрылся за границей от российского правосудия

Основатель сети магазинов «Пятерочка» Андрей Рогачёв, в отношении которого возбуждено уголовное дело о вымогательстве, находится за границей. Об этом бизнесмен рассказал «Известиями».

О возбужденном деле ему неизвестно. Андрея Рогачёва подозревают в вымогательстве $11 млн у бывшего партнера — Михаила Горяйнова. В 2015–2016 годах у предпринимателей был общий бизнес — они хотели создать сеть фермерских рынков. Но партнерство закончилось конфликтом, с 2018 года бизнесмены делят активы в Высоком суде Лондона. Андрей Рогачёв сказал «Известиям», что бывший партнер должен ему около $20 млн. Впрочем, если его вина будет доказана, бизнесмену может грозить до 15 лет лишения свободы, считают опрошенные «Известиями» юристы.

Битва за рынки

Бизнесмен, основатель сети магазинов «Пятерочка» Андрей Рогачёв стал подозреваемым по делу о вымогательстве, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах. Потерпевшим по этому делу проходит бывший партнер Андрея Рогачёва — Михаил Горяйнов.

В 2014 году создатель «Пятерочки» приобрел у мэрии Москвы Северный и Коптевский рынки. Тогда городские власти проводили реформирование этой сферы, рынки должны были перейти в капитальные строения до 2016 года, в противном случае — прекратить свое существование. В 2015 году у Андрея Рогачёва появился партнер — Михаил Горяйнов, владелец Gremm Group (оператор знаковых рынков Москвы). Вместе они создали компанию M1, которой перешли уже принадлежащие Андрею Рогачёву объекты.

В течение года предприниматели пополнили портфель активов Усачевским, Волгоградским, Каширским рынками. Вместе они хотели создать сеть фермерских рынков, за пять лет предполагалось открыть 50 объектов. Но в конце 2015 года партнеры решили разойтись и начали делить активы, сообщали СМИ. Уточнялось, что Андрей Рогачёв должен был забрать Северный, Коптевский и Каширский объекты, а Михаил Горяйнов — Усаческий и Волгоградский. Но договориться они не смогли.

Два бизнесмена и 40 кавказцев

События, с которыми может быть связано расследование в отношении Андрея Рогачёва, приходятся как раз на 2015 год, рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах. В совместной компании M1 создателю «Пятерочки» принадлежало примерно 60%, он инвестировал в нее $29 млн, а Михаил Горяйнов вложил в бизнес $20 млн, рассказал собеседник издания. По его словам, осенью 2015 года Андрей Рогачёв, вероятно, попытался изменить расстановку сил и предложил два варианта: его доля в совместном бизнесе возрастает до 80% либо партнер выплачивает ему $40 млн. Бизнесмен приезжал в офис к Михаилу Горяйнову на Краснопресненской набережной, сказал источник, знакомый с ходом расследования.

По его данным, в уголовном деле также описан эпизод, который предположительно произошел в январе 2016 года. Речь о попытке Андрея Рогачёва захватить Усачевский рынок при поддержке Дениса Журавлёва (он также проходит по делу как обвиняемый), сказал источник. Журавлёв приехал на рынок в ночь с 17 на 18 января 2016 года вместе с 40 выходцами с Кавказа в камуфляжной форме, которые были вооружены травматическими пистолетами, сообщил собеседник издания. Позже, по словам источника, туда прибыл и Андрей Рогачёв, который повторил свои требования представителю Михаила Горяйнова: увеличение доли в бизнесе до 80% либо партнер ему выплачивает средства в размере $40 млн. Силовой захват приостановили сотрудники правоохранительных органов, уточнил источник «Известий».

Бизнесмен Андрей Рогачёв сообщил «Известиям», что сейчас находится за границей, но не уточнил, в какой стране. Он также сказал, что пока ничего не слышал о том, что против него в России возбудили уголовное дело по статье за вымогательство. Бизнесмен напомнил, что с 2018 года судится с Михаилом Горяйновым в Высоком суде Лондона. Бывшие партнеры делят активы общей компании М1, которая с 2015 года управляла Каширским, Коптевским, Северным, Усачевским и Волгоградским рынками в столице. Андрей Рогачёв сказал, что Михаил Горяйнов до сих пор не вернул ему чуть меньше $20 млн. Именно эту сумму, по словам предпринимателя, Михаил Горяйнов перевел в том числе со счетов общей компании на свои.

— Дело, которое возбудили против меня в России по статье за вымогательство, — не первое за эти годы. Таким образом Михаил Горяйнов пытается давить на меня через правоохранительные органы, — сказал бизнесмен.

Андрей Рогачёв отрицает, что захватывал какие-либо рынки в 2015 году. Хотя, сказал он, «в 2015 году Миша захватывал Усачевский, Волгоградский и Каширский рынки». Главная причина организации дела против Рогачёва, как сказал бизнесмен, — это нежелание Михаила Горяйнова возвращать украденные деньги.

«Известия» направили запрос в МВД по Москве и в Gremm Group.

Реальный срок

Если вину основателя «Пятерочки» Андрея Рогачёва признает суд, то ему грозят санкции по ч. 3 ст. 163 УК, сказал «Известиям» адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов. Это от семи до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы (иного дохода) за период до пяти лет, уточнил юрист.

Но можно предположить, что предварительное следствие будет достаточно продолжительным, исходя из личности подозреваемого и обстоятельств дела, сказал «Известиям» руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

— Требование о передаче доли в бизнесе и использование силовых методов разрешения спора между собственниками — типичные признаки такого преступления, как вымогательство, — пояснил адвокат, эксперт Moscow Digital School Алексей Истомин.

Размер ущерба от преступного посягательства лишь увеличивает вероятность получить более длительный срок лишения свободы, добавил он.

— Я здесь вижу спор двух бизнесменов, которые решили перейти из арбитражного, гражданского процесса в уголовный. Как показывает практика, это заканчивается печально для двух сторон, — сказал «Известиям» руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

Речь о битве титанов, которая может закончиться для обеих сторон либо уголовным сроком, либо потерей денег и репутации, подытожил эксперт.

iz.ru