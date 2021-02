Расхититель Барбул Павел Алексеевич с пачкой уголовных дел продолжает зачистку интернета

Сегодня наш «герой» — одиозный казнокрад «Укроборонпрома» и махинатор Павел Барбул. Что известно о его темных делишках, информацию о которых он так старательно пытается зачистить на просторах интернета не только в Украине, но и на иностранных сайтах? Какой ущерб уже понесла страна и почему товарищу удается до сих пор находиться на свободе? Почему он а не в тюрьме?

Павел Барбул: что известно о расхитителе госимущества

Одессит, 1987 года рождения. После того, как закончил школу, год обучался международному маркетингу и менеджменту в США. Далее учился на родине международному праву.

Карьеру начал в ООО «Торговый Дом Укрсельхозмаш». Там с 2007-го по 2010-й занимался юридическими вопросами.

Начиная с 2010-го года по 2012-й, он был принудительным «взыскателем» долгов АО «Сведбанк». Почему-то сразу вспоминаются бесконечные аферы со звонками людям, не имеющим никакого отношения к должникам банков… Ну, то такое…

В 2012-м основал юрфирму «ВоксЛегум». А уже в 2014-м добрался и до «Укрборонпрома»… И понеслась родная…

В 2015-м стал директором ГП ГХВП «СпецТехноЭкспорт» в составе того самого «Укроборонпрома».

В 2018-м Генпрокуратура страны заявила о подозрении руководителям этого предприятия, обвиняя их в выводе крупных сумм. Речь шла, на минуточку, о почти 200 миллионах гривен. Как сообщало тогда издание «Економическая правда», ГПУ искало, откуда же взялись военные товары, которые государственная компания помогла экспортировать фиктивной фирме. Так, по информации издания, эта компания на протяжении 2017 года по договору комиссии способствовала ООО «НПБ Арминжениринг» в экспорте военных товаров неизвестного происхождения на сумму свыше 3,1 миллионов баксов. Также компания Барбула за период с июня по декабрь 2017-го перевела на счет «НПБ Арминжениринг» 80,7 миллиона гривен. Позже средства перечисляли на другие частные компании.

В итоге судом были наложены аресты на счета в разных банках, а Барбула уволили из компании 25.06.2018.

В следующем, 2019-м, в процессе следственных действий, у Барбула провели обыски не только в офисе, но и в доме. По итогу изъято 120 тысяч баксов налом.

Но это еще не все. Также судебным решением было временно арестовано имущество Павла Барбула. Речь идет о доме на 435 кв.м. с хозпостройками и даже фонтаном в элитном месте под столицей в «Конче-Заспа».

Об этом тогда писали многие СМИ. Вот, кстати, весьма интересный материал сайта Bihus.Info о том, как сразу после увольнения Барбула его семья приобрела сей пафосный участок с роскошным домом. В общем, дорого-богато, не так ли?

Еще из занимательного, в ходе досудебного расследования выяснилось, что компания «СпецТехноЭкспорт» во главе с Барбулом за период с 2015-го по 2016-й года перевела 80 миллионов гривен за поставку оборудования фирме «Спецпроммеханизация», которую, к слову, правоохранительные органы считают фикцией. Об этом также пестрели заголовки многих СМИ.

Также возможные масштабные аферы, связанные с этим госпредприятием расследует и НАБУ, которое подозревает эту контору в сговоре и завладении крупными суммами. Так, к примеру, речь идет и о перечислении на счета Noor Islamic Bank в ОАЭ 2,6 миллионов долларов.

В общем, продолжать список «славы» Павла Барбула можно долго, читайте все подробности – здесь.

Павел Барбул: а если копнуть глубже?

Википедия сразу выдает: госуправленец, юрист, предприниматель. Подборка вполне норм для современных реалий, то есть, персонаж теоретически подкован по всем основным направлениям.

Согласно данным открытого информационного ресурса OpenData, нам есть что изучить…

Павел Барбул числится совладельцем ГО «АКБ «Инвест».

Имеет свой ФОП в сфере правовых услуг.

Числится бывшим владельцем и бенефициаром компании ООО «АДАМ КОРП». Статусный капитал компании полмиллиона гривен.

Был директором в ДП ДГВП «СПЕЦТЕХНОЭКСПОРТ». Статусный капитал компании составляет 842 000 гривен.

Если посмотреть судебный реестр, то ДП госкомпания «Укрспецэкспорт» – это госхозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» и оно числится в 270 судебных решениях.

Также эта компания числится в 67 судебных делах. Из них – 53 криминальные.

Что же касается лично Павла Барбула, то он числится в 7 судебных делах. В 4-х из них он выступает ответчиком, подозреваемым и обвиняемым.

Как Павел Барбул связан с разворовыванием денег оборонного сектора: уголовное преследование длится с 2017 года

Что касается первого криминального дела под номером № Начало формы991/747/20 Конец формы, где Барбул числится первым обвиняемым, то оно длится уже четыре года. Какие обвинения предъявляются: уголовные преступления против собственности; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Потерпевший: ГП «Завод 410 ГА».

НАБУ и САП обвиняют Барбула в обеспечении прибыли ГП «Завод 410 ГА».

Начало конца Павла Барбула? … Уж не в уголовном ли деле №52017000000000889 от 20.12.2017.

Последнее из прошедших заседаний по данному уголовному делу состоялось на прошлой неделе в Высшем антикоррупционном суде.

Дальше – будет.

Как Павел Барбул связан с растратой 55,5 миллионов госсредств госпредприятия и выводом их за бугор

Бывший глава «Спецтехноэкспорта» Барбул старательно пытается зачистить информационное пространство, чтобы избавиться от любых привязках со своим бизнесом в связи с тем, что его обвиняют в хищениях оборонпрома. В криминалке числится руководитель «Спецтехноэкспорта» Владислав Бельбас, а также парочка бывших сотрудников, в том числе и наш Барбул. Тогда они смогли откупиться и выйти из Лукьяновского СИЗО под залог. Об этом сообщал 5 канал.

Как сообщала специализированная антикоррупционная прокуратура, суд вынес решения по данному делу 6-7 марта 2019 года.

Как сообщало издание «Украинская правда», Паше Барбулу пришлось внести залог за свое освобождение в размере 1,9 миллиона гривен. Как все прекрасно понимают, у простых людей таких денег нет и в помине… Но, ведь речь идет не о простых украинцах, не так ли?

Всем этим товарищам инкриминировали служебный подлог, а также умышленную растрату имущества, с использованием служебного положения. Такие махинации в итоге вызвали тяжкие последствия для интересов страны по целой куче позиций из Уголовного кодекса Украины:

— части 2 и 3 статьи 27,

— ч. 2 статьи 28,

— ч. 5 статьи 191,

— части 2 и 3 статьи 27,

— ч. 2 статьи 28,

— ч. 1 статьи 366.

Как Барбул зачищает за собой «грязный» след в Интернете

Товарищ, который напрямую причастен к масштабной растрате в 55,5 миллионов, старательно старается «обелить» свою репутацию путем удаления неугодных новостных материалов из информационного виртуального пространства, в том числе и из выдачи Гугл-поиска. Как он это пытается делать, хоть и безуспешно? Массово подает фейковые жалобы на «неправильные» новости. Ну, как говорится, «попытка – не пытка», чем бы дитя не тешилось…

Так, по информации ресурса Lumendatabase, такие жалобы поступали на информационные ресурсы:

— Апостроф,

— NewsProua,

— Vesti-ua.net,

— from-ua.com, и другие.

Кстати, интересный момент. Жаловался он и на иностранные ресурсы, которые опубликовали негативный материал о нем, о его соратниках, их бизнесе и проекте A.D.A.M. под названием «Criminal cases have been initiated against the founder and ex-head of the A.D.A.M project in Ukraine».

После размещения этих новостей за рубежом их начали сносить из-за анонимных жалоб.

А вот интересный материал популярного сайта «Главком». В нем журналисты издания четко и «по сути» проанализировали обвинения, которые инкриминируют детективы из НАБУ Паше Барбулу, а также другим участникам грандиозной аферы, связанной с деятельностью предприятий «Укроборонпром» и «Спецтехноэкспорт». К тому же журналисты рассказывают, почему кум Барбула Женя Ларин, к которому были претензии НАБУ еще ранее, руководит «Спецтехноэкспортом» до сих пор.

Рекомендуем почитать.

Исходя из всего вышесказанного, возникает вполне адекватный вопрос, почему же такой аферист, как Павел Барбул, до сих пор находится на свободе, если на него заведена уже такая куча дел? Вопрос скорее риторический, но все же…

