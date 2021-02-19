Українських водіїв зобов’язали «передавати» права на вимогу поліції

Відтепер українські водії зобов’язані передавати права на вимогу представника поліції. Крім того, ухвалено нові штрафи та обмеження за порушення ПДР.

Цього тижня для українських автомобілістів та безпеки дорожнього руху в нашій країні відбулась непересічна подія – Верховна рада України прийняла законопроект № 2695, який посилює відповідальність за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Новина про те, що збільшено штрафи за перевищення швидкості понад 50 км/год та керування у нетверезому стані швидко облетіла мережу, проте вищезгаданий закон містить ще чимало пунктів, які потрібно ще буде вивчити та проаналізувати

Як вже відомо, передбачається збільшення штрафів за адміністративні правопорушення:

За перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год загрожує штраф в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (збільшення з 510 грн. до 3400 грн.)

За залишення місця ДТП штраф збільшений з 255 грн до 3400 грн, а також передбачено можливість позбавлення права кермувати автомобілем на строк до шести місяців.

За кермування в стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного чи від ліків) порушника можуть зобов’язати сплатити штраф більше 17 тисяч гривень з можливим позбавленням права керування на строк від 3-х до 5-и років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

За повторне кермування в стані сп’яніння штраф може зрости у два рази з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років.

«Пред’явити» замінили на «передати»

Проте, мабуть, найцікавішим пунктом стане те, що водій зобов’язаний не «пред’явити» як раніше, а «передати» документи, які посвідчуються права водіння та власності на транспортний засіб.

Хоча, якщо водій має електронне посвідчення водія та електронний реєстраційний документ на автомобіль, то може їх «пред’явити».

Цікаво, що тепер на вимогу поліцейського водій повинен слідувати цілому алгоритму кроків:

вимкнути двигун машини та вийняти ключ із замка запалювання (у разі наявності такого ключа);

передати для перевірки посвідчення водія, документ на автомобіль, а у окремих випадках, поліс ОСЦПВ;

увімкнути аварійну сигналізацію;

вийти з транспортного засобу за вимогою поліцейського.

У поліції також хотіли узгодити норму про заборону водіям виходити з автомобіля без дозволу поліцейського, але ВРУ все ж не прийняла такі зміни.

: uamotors.com.ua

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