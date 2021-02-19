Чоловіки повинні пити каву, щоб не оглухнути

Іспанські вчені довели, що кава позитивно впливає на здоров’я чоловіків: ті, хто регулярно вживають цей напій, запобігають ризику розвитку глухоти на 15%.

Фахівці провели масштабне дослідження, яке тривало 11 років. У ньому взяли участь 36 923 жінок і чоловіків середнього і старшого віку. У добровольців перевірили слух на початку дослідження і кілька разів пізніше.

З’ясувалося, що чоловіки, які випивають на день від однієї до п’яти чашок кави, запобігають ризик розвитку глухоти на 15%. При цьому на жінок цей напій не впливає в цьому сенсі.

Уберегти від глухоти дівчат допоможе естроген – жіночий гормон. Саме він захищає жінок від втрати слуху.

Цікаво, що в ході дослідження вчені не виявили жодного зв’язку між кавою і функцією слуху у жінок, що, на думку команди, може бути пов’язано з відмінностями в фізіології.

Високий рівень естрогену, якого у жінок більше, захищає від вікової втрати слуху, тому вплив дієти на слух буде не таким важливим.

Напій допомагає боротися з глухотою завдяки своїм антиоксидантним і протизапальним властивостям. Ці особливості напою допомагають захищати клітини, здатні спровокувати втрату слуху. При це не важливо, чи міститься в напої кофеїн чи ні.

Один з авторів дослідження, доктор Маркос Мачадо-Фрага, також нагадав, що кава “не слід вживати в надлишку”. Все повинно бути в міру, вважає вчений.

: nashamama.com

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