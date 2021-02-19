Далекобійник знайшов скарб вартістю 200 тисяч доларів

40-річний далекобійник з Таїланду на ім’я Монтіан Джансук знайшов в своєму обіді рідкісну перлину вартістю 200 тисяч доларів США.

Чоловік разом зі своєю дружиною Васаною купили на ринку незвичайного равлика. Продавець запевняв покупців, що цей продукт їстівний.

Під час обіду син Монтіана ледь не вдавився шматком морепродукту. Як з’ясувалося, всередині була помаранчева перлина величиною з монету і вагою в сім грамів.

Джансук запідозрив, що йому попався равлик мело — черевоногий молюск, що виробляє різнокольорові перли, які можуть коштувати до 10 мільйонів батів (9,5 мільйона гривень).

Таїландський далекобійник планує віднести знахідку фахівцю. Якщо він підтвердить його припущення, сім’я спробує продати перлину.

«Я такий радий, що купив того равлика, — зізнається він. — Ця перлина може змінити моє життя».

: news.finance.ua

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