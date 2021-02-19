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У Києві трьох студентів затримали за розбійний напад на товариша

19.02.2021

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження та оголосили затриманим про підозру. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До київської поліції звернувся студент одного зі столичних вузів та повідомив про те, що став жертвою розбійного нападу у гуртожитку на вулиці Дегтярівській. Негайно на місце скоєння злочину прибули екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та оперативні співробітники.

Як розповів заступник начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, у ході оперативно-розшукових заходів оперативні співробітники встановили особи ймовірних підозрюваних та затримали їх:

«Ми встановили, що до кімнати гуртожитку, де проживав потерпілий, зайшов його знайомий. Потім він вийшов, але згодом повернувся з двома хлопцями та, погрожуючи предметами, схожими на пістолет та ніж, забрали у студента наручний годинник, навушники, а також банківську картку. Крім того, зловмисники змусили хлопця сказати пароль від картки та зняли з неї готівку – близько чотирьох тисяч гривень».

Трьох фігурантів – студентів столичних вишів віком від 18 до 22 років, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, слідчі вилучили у них речові докази.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури №10 слідчі оголосили фігурантам про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

: cripo.com.ua

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