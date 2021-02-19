У Києві трьох студентів затримали за розбійний напад на товариша

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження та оголосили затриманим про підозру. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До київської поліції звернувся студент одного зі столичних вузів та повідомив про те, що став жертвою розбійного нападу у гуртожитку на вулиці Дегтярівській. Негайно на місце скоєння злочину прибули екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та оперативні співробітники.

Як розповів заступник начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, у ході оперативно-розшукових заходів оперативні співробітники встановили особи ймовірних підозрюваних та затримали їх:

«Ми встановили, що до кімнати гуртожитку, де проживав потерпілий, зайшов його знайомий. Потім він вийшов, але згодом повернувся з двома хлопцями та, погрожуючи предметами, схожими на пістолет та ніж, забрали у студента наручний годинник, навушники, а також банківську картку. Крім того, зловмисники змусили хлопця сказати пароль від картки та зняли з неї готівку – близько чотирьох тисяч гривень».

Трьох фігурантів – студентів столичних вишів віком від 18 до 22 років, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, слідчі вилучили у них речові докази.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури №10 слідчі оголосили фігурантам про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

: cripo.com.ua

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