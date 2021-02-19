В Україні забезпечили проїзд дорогами загального користування

За інформацією Укравтодору станом на ранок 18 лютого проїзд по дорогах загального користування забезпечено, для розчищення доріг залучено 920 осіб та 670 од. техніки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 18 лютого, за інформацією Укравтодору, проїзд по дорогах загального користування забезпечено», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для розчищення доріг залучено 920 осіб та 670 од. техніки від Служби автомобільних доріг.

Додатково від ДСНС залучалося 6 од. важкої інженерної техніки (за добу розчищено 91 км), а саме у Хмельницькій області – 3 од. (розчищено 37 км), Івано-Франківській – 2 од. (24 км) та Львівській – 1 од. (30 км).

Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС продовжують чергування 10 осіб та 6 одиниць техніки.

Підрозділами ДСНС протягом доби зі снігових заметів вивільнено 52 транспортні засоби (з початку негоди – 2 тис. 846 одиниць, у тому числі 113 карет швидкої медичної допомоги та 87 автобусів) та надано допомогу 135 особам (з початку негоди – 5 тис. 562 особам). Прибрано 25 повалених дерев. Від ДСНС залучалось 250 осіб та 86 од. техніки (з початку негоди – близько 4 тис. 900 осіб та 1 тис. 480 од. техніки).

: ukrinform.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.