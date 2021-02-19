В Україні створили унікальну вантажівку вагою 4,5 тонни (відео)

Автомеханіки Юрій Кордупель зробив своїми руками унікальний позашляховик. Про це повідомляє ресурс MMR.

Житель міста Збараж Тернопільської області сконструював авто на базі інших транспортних засобів. Так, шасі та частину кузова він взяв від військової вантажівки підвищеної прохідності ГАЗ-66. Двигун і кермо були зі старого Mercedes-Benz.

Своє творіння майстер назвав “Україна”. Вага зробленого авто сягає понад 4,5 тонн. У салоні поміщається 7 осіб. Машина може розвинути швидкість до 90 км на годину. Позашляховик не боїться ніяких перешкод і легко проїде по бездоріжжю.

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: ampercar.com

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