Компанія Ford представила нову версію позашляховика Expedition під назвою XL STX. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Expedition XL STX має п’ятимісну компоновку салону. Вартість новинки становить 49 995 доларів, інформують Економічні новини.

Новинка обладнана колісними дисками Magnetic Metallic на 18 дюймів і п’ятикутною фальшрадіаторною решіткою, покритою чорним глянцем.

Хоча Expedition XL STX є початковою версією, в її оснащення вже входить трьохзонний клімат-контроль.

Новинка обладнана мотором EcoBoost V6 на 3,5 л потужністю 375 к.с., який йде в парі десятиступеневою ​​автоматичною трансмісією.

Раніше стало відомо, що компанія Ford розробляє нову модель Maverick Timberline, яка отримає перенастроєну підвіску і безліч зовнішніх оновлень.

: enovosty.com

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