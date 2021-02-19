На бывшей работе дочери Голодец нашли нарушения

19 января Минкультуры опубликовало приказ о проведении проверки по закупкам галереи за 2019-2020 годы. По итогам проверки один из сотрудников музея был уволен, передает корреспондент The Moscow Post .

Проверка прошла в период с 20 января по 3 февраля. «По итогам проведенной проверки в Государственной Третьяковской галерее были установлены нарушения. Руководством учреждения самостоятельно уже приняты соответствующие кадровые решения — директор уволила сотрудника, допустившего данные нарушения», — сказано в пресс-службе.

В результате выявленных нарушений, в отношении трех должностных лиц приняли дисциплинарные взыскания. Ведомство для контроля финансовой деятельности проведет редактирования положения о Третьяковской галерее по части закупки товаров, выполнение работ и услуг, ограничив максимум суммой в 50 миллионов рублей.

Примечательно то, что до начала декабря 2020 года пост заместителя генерального директора по развитию Третьяковской галереи занимала Татьяна Мрдуляш, экс-зампреда Правительства РФ, заместителя председателя правления Сбербанка Ольги Голодец.

Да днях Мрдуляш была назначена главой министерства культуры Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров сказал, что министр «один из вдохновителей проекта по созданию филиала» Третьяковки в Самаре. Филиал планируют открыть на площадке самарской Фабрики-кухни в 2022 году.

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