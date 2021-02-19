Телетрейд: уголовные дела на брокера мошенника открыты в России и Казахстане — на очереди Украина

Четверть века — долгих 25 лет. Такой весьма продолжительный период времени Forex-брокер Телетрейд обманывает клиентов по всему миру.

Обвинения в мошенничестве не голословны — на компанию Телетрейд и ее дочерние фирмы, занимающиеся привлечением клиентов, заведены уголовные дела в России и Казахстане, по статье мошенничество в особо крупных размерах:

В Украине уголовное дело на Телетрейд пока не заведено, но предпосылки к этому уже есть — обманутые клиенты начали активную борьбу против брокера-мошенника. Контролирующие органы также обратили внимание на деятельность дочерней компании Телетрейд — Центр биржевых технологий. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку признала ЦБТ мошенниками и предупредила об этом украинцев на своем официальном сайте.

В июле 2020 года обманутые клиенты Телетрейд в Украине провели пресс-конференцию, на которой раскрыли суть мошеннических схем брокера и продемонстрировали собранные доказательства противозаконной деятельности Телетрейд. В пресс-конференции приняли участие и бывшие сотрудники Телетрейд, которые покинули компанию, не желая принимать участие в обмане. Их коллеги предоставили обманутым клиентам видеоматериалы, в которых раскрывались схемы обмана Телетрейд через так называемый проект «Синхронная торговля».

Мошеннические проекты Телетрейд или как сливают деньги клиентов

Еще примерно пять лет тому назад мошенники Телетрейд кидали клиентов через созданный ими проект «Биржа Трейдеров» (в России — «Персональный трейдер»). Суть аферы состояла в том, что клиенты доверяли свои средства в управление якобы независимым, трейдерам-профессионалам из этого проекта. В определенный момент руководство Телетрейд давало команду такому трейдеру слить счет и клиент лишался своего депозита, а деньги оседали в карманах мошенников. В России этим проектом управлял Андрей Котов.

Обманутым клиентам в Украине удалось добиться признания от одного такого трейдера-участника проекта «Биржа Трейдеров». Рассказ о том кто давал ему указание специально открывать убыточные сделки на счетах клиентов зафиксирован на видео.

Когда в России на Телетрейд открыли уголовное дело Котов оказался за решеткой. А организатор Телетрейд Владимир Чернобай и его племянник Олег Суворов были объявлены в розыск. Котов отсидел около полугода, Чернобай умер в Европе, где скрывался от правосудия. А Суворов и по сей день скрывается в Чехии, под крылом у еще одного фигуранта по делу Телетрейд — Мингияна Манжикова.

Проект «Биржа Трейдеров» разорил немало клиентов Телетрейд и тянул за собой длинный хвост негатива — дальше работать он уже не мог. Взамен мошенниками Телетрейд была создана новая схема обмана — проект «Синхронная торговля». В нем людей-трейдеров заменили торговые роботы, которые сегодня сливают депозиты клиентам с неменьшей эффективностью. Сотрудники Телетрейд, которые не желали больше участвовать в преступном обмане, предоставили обманутым клиентам видео, в котором показано как именно обманывают клиентов через этот проект.

Торговые роботы, управляемые программистами Телетрейд, могут слить счет клиенту за одну ночь. А реальных, честно работающих трейдеров, из «Синхронной торговли» выживают, не давая работать.

Как заметать следы или устройство Телетрейд

Фактически Телетрейд — это две группы компаний. В одну входят компании брокеры, а именно, два Телетрейда: Телетрейд, зарегистрированный в офшоре на островах Сент-Винсент и Гренадины, Телетрейд, зарегистрированный на Кипре, и брокерские компании Forex Optimum, E-XUN и Hamilton. Другую группу составляют компании по привлечению клиентов: ЦАФТ, Fenix (Россия), Центр биржевых технологий (Украина), Wall Street Invest Partners (Казахстан). Это якобы консалтинговые компании, которые консультируют по вопросам инвестиций и обучают трейдингу. Цель такого разделения — отвести удар от брокерских компаний. Потеряв деньги клиент предъявляет претензии к компании, которая работает с клиентами. Даже если будет возбуждено уголовное дело, клиентские компании попросту закроют, а вместо них откроют новые. А брокер при этом не пострадает. Еще одна «степень защиты», которую используют мошенники Телетрейд — регистрация деятельность на физическое лицо предпринимателя. В случае проверки или уголовного дела ФЛП моментально закрывают. А брокер продолжает кидать клиентов.

Но правоохранительные органы Казахстана эту схему раскусили и возбудили уголовное дело также и на дочерние фирмы Телетрейд, привлекающие клиентов:

В Казахстане продолжается облава на партнеров TeleTrade – Сотрудники МВД Республики задержали руководителя компании Wall Street Invest Partners.

У всех этих компаний одна торговая площадка — MetaTrader, один и тот же Личный кабинет, одна и та же техподдержка и одна и та же CRM-система. В этой единой CRM-системе находится все: переписка руководства, взаимодействие клиентских офисов с брокером, зарплаты сотрудников, взятки, обсуждение клиентов и другие важные моменты. Естественно CRM-систему мошенники Телетрейд тщательно охраняют от правоохранителей. В случае проверки, они блокируют ее одним нажатием кнопки.

Документальное видео об устройстве CRM-системы есть на YouTube-канале обманутых клиентов:

Осиное гнездо Телетрейд — кто есть кто

Бесперебойную работу преступному механизму Телетрейд обеспечивают несколько главных лиц. Основатель компании Владимир Чернобай умер в бегах, скрываясь от правосудия в Европе.

Брокер вернулся из розыска в гробу – Газета Коммерсантъ № 127 (6607) от 20.07.2019

Правопреемницей стала его вдова Анна Чернобай. Вступить в наследство ей мешают аресты, наложенные на имущество, в связи с уголовным делом. Само наследство — это десятки или даже сотни миллионов долларов, элитная недвижимость и, собственно, сами брокерские компании.

Сегодня Анна Чернобай скрывается то в Швеции, то в Италии. А вместе с ней прячется в Европе от правосудия ее отец Александр Блок — адвокат из Казахстана, Согласно информации казахстанских сми, он взял у своего клиента 150 000 долларов на решение его вопроса. Но бедолагу все равно посадили на 12 лет. А на Блока возбудили уголовное дело: Защита в луже

Мошеннической группой компаний Телетрейд управляет сегодня племянник покойного Владимира Чернобая Олег Суворов. Он также как и дядя был объявлен в розыск и сейчас находится в бегах. Он прячется со своей семьей в Чехии. Суворов платит большие деньги за то, чтобы его не объявили в международный розыск.

Еще один мошенник из руководства Телетрейд — Мингиян Манжиков. Он возглавлял в Чехии техподдержку и контролировал клиентский офис. Манжиков живет там давно — после первых обысков В Телетрейд он испугался и попросил у Чернобая позволения уехать Чехию. Сегодня это серый кардинал в тандеме с Суворовым управляет компанией.

Следующий персонаж — Сергей Шамраев. Чернобай поставил его зиц-председателем компании Телетрейд-Россия. До этого Шамраев скакал с места на место в разных компаниях, каждые два-три года меняя работу. После возбуждения уголовных дел в России, Сергея Шамраева лишили лицензии и Чернобай отправил его в Никосию, управлять Телетрейд-Кипр. Понимая, что Телетрейду недолго осталось, он рассчитывает урвать кусок побольше.

Еще один фигурант по делу Телетрейд — Сергей Сароян. Он курирует клиентские офисы в Европе, Азии и Украине. В послужном списке этого мошенника многочисленные сливы депозитов клиентов и другие преступные деяния.

Телетрейд сегодня — обман клиентов продолжается

Между Анной Чернобай с одной стороны, и Олегом Суворовым и Мингияном Манжиковым с другой, назрел конфликт. Причина его, конечно же — деньги. Теоретически, сегодня эквити всех компаний Телетрейд должно составлять примерно 30 миллионов долларов. (Эквити — это деньги клиентов на счетах брокера). Эти деньги должны находиться на счетах платежных систем, которые работают с Телетрейд, и на счетах тех банков, которые еще не отказали Телетрейд в обслуживании, а их почти нет. Но весь фокус в том, что Владимир Чернобай незадолго до смерти снял со счетов Телетрейд большую часть всех денег — более 10 миллионов из эквити на свои личные счета. За все время существования Телетрейд именно за счет эквити он покупал себе элитную недвижимость — дома и офисы в разных странах, а также другие предметы роскоши. Из эквити Чернобай расплачивался и за т, чтобы замять уголовное дело. Все это привело к тому, что сегодня эквити Телетрейд составляет не более трех-четырех миллионов долларов. На то, чтобы поддерживать операционную работу всех компаний этого пока хватает. И пока ввод денег больше вывода, Телетрейд держится на плаву. Но, если хотя бы 20% клиентов одновременно придут за своими деньгами, компания такую сумму выплатить не сможет — денег просто не хватит.

Сегодня, управляя Телетрейд, Манжиков и Суворов кладут себе в карман не так много как хотелось бы. Поэтому они стремятся урвать кусок пирога — заставить Анну Чернобай поделилась деньгами клиентов, украденными ее мужем. Это и стало причиной конфликта.

Внутренние распри в Телетрейд на руку правоохранительным органам. Но что делать обманутым клиентам? Очевидно, что операционные расходы совсем скоро «сожрут» все эквити. И тогда никто из клиентов Телетрейд не получит назад своих денег.