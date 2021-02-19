Клан чиновников Трутневых: папа на двух стульях, сына посадят на третий?

Через полторы недели, 1 марта 2021 года, 65 лет стукнет миллиардеру Юрию Трутневу, который пребывает на вершине путинской вертикали немногим меньше, чем сам её создатель.

С 2004 года, когда Владимир Путин назначил Трутнева министром природных ресурсов, тот безвылазно курсирует по высшим должностям между Кремлём и правительством, напоминают обозреватели проекта «Компромат-Урал». Ныне господин Трутнев вообще сидит одновременно на двух стульях: он и полпред президента (Путина) в Дальневосточном федеральном округе, и заместитель главы кабмина (Мишустина).

Удобная позиция. В какую бы сторону ни качнулся политико-аппаратный маятник, Трутнев останется при своих. В том числе, при своих гигантских материальных и финансовых активах, которые летом 2020 года внимательно исследовал («Секретные терема того, кто посадил Фургала») оппозиционер Алексей Навальный, вскоре после этого отравленный боевым химическим ядом из группы «Новичок». Совпадение?

Сейчас журналисты расследуют информацию о том, что один из самых богатых чиновников Юрий Трутнев скооперировался со своим старым другом Андреем Кузяевым, чтобы провести своего сына по политической карьерной лестнице в Пермском крае…

Дмитрий Трутнев – сын заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева, кажется, наметился в депутаты Пермского края. Сейчас он якобы стоит перед выбором, пойти в ЗакС или в Госдуму по округу №61. Более того, есть информация, что он собирается строить политическую карьеру в регионе. Неужели сын собирается идти по стопам отца и стать мэром Перми?

Выглядит все это крайне подозрительно. Буквально в 2018 году Трутнев-младший положил глаз на пермскую нефтяную компанию «РИД Ойл – Пермь», возглавляемую бывшим топ-менеджером ЛУКОЙЛа Андреем Кузяевым, в которой впоследствии стал учредителем и держателем 5% акций. И хоть сам Трутнев-старший открещивается от лоббизма бизнес-делишек своего сына, верится в это с трудом.

Примечательно, что до этого сын полпреда и вице-премьера не интересовался нефтяной отраслью, а пытал удачу в «недвижке». Как писал «Лайф», он неплохо зарабатывает на том, что сдает в аренду элитное жилье в Пермском крае. Кроме того, Пермский театр оперы и балета им П.И. Чайковского в 2018 году заключил с Трутневым-младшим контракт на 800 тысяч рублей в год. Якобы, чтобы снять жилье для одно из своих работников. Конечно, в обход конкурса. Но сыну высокопоставленного чиновника захотелось большего.

И вот Дмитрий Трутнев в 2018 году становится учредителем нефтяной компании в Пермском крае. Там же у него есть еще две убыточные фирмы и одна в процессе реорганизации – ООО «Пермгражданстрой-Инвест», ООО «Проперти» и ООО «Айсикел» соответственно, а спустя почти три года появляется новость, что он намылился в депутаты. Не потому ли, что нужно поднимать бизнес с колен?

Однако, судя по всему, Трутнев-младший подался и не прогадал. Согласно сайту «Руспрофайл», до 2018 года у «РИД Ойл – Пермь» дела шли, мягко говоря, не очень. Выручка компании еле-еле достигала 130 миллионов рублей, ну а прибыл уходила далеко в минус (-31 млн). Но в 2018 году выручка компании подскочила до 1 млрд рублей и прибыль начала резко расти (182 млн рублей). Стоимость компании же с минус 42 миллионами рублей в 2017 году подлетела до 1,4 миллиарда в 2018. По состоянию на 2019 год выручка компании составила 1,5 млрд рублей, а прибыль – 269 млн. Выглядит, как идеальный бизнес план – берешь в учредители сына высокопоставленного чиновника и твои дела сразу идут в гору.

Множитель богатства

Трутнева-старшего, начиная с 2008 года, признают самым богатым министром. В 2008 году ему приписывали 5,5 тысяч квадратных метров земли и недвижимости, три автомобиля класса люкс, катер и 370 миллионов за год.

По самым скромным подсчетам, на 2020 год доходность зампреда правительства РФ оценивается в 500 миллионов рублей в год. В Пермском крае у него так и вовсе, как говорят, имеется свой личный полуостровок и дом на 800 квадратных метров. Который его сын Дмитрий, к слову, якобы арендует за каких-то 30 тысяч рублей в месяц. Об этом публиковали расследование еще летом 2020 известные борцы с коррупцией.

Вряд ли роскошный дом на полуострове можно позволить на зарплату чиновника, пускай даже и такого высокого уровня. Здесь-то Трутневу и приходит на помощь его родной край с тоннами ценного ископаемого ресурса. А там нефтью заправляет Андрей Кузяев – давний (еще с 1994 года) друг Трутнева, с которым его связывают крепкие отношения. Теперь бизнес-связи вице-премьер, как мы видим, передал по наследству своему сыну.

Андрей Кузяев – бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛ, а ныне гендиректор коммуникационной компании «Эр-Телеком», давно связал свою жизнь с «черным золотом». Примечательно, что до прихода Трутнева-младшего в своей основной компании АО «Эр-Телеком Холдинг» Кузяев был президентом, а после – стал генеральным директором. Прибыль его компании в 2016 и 2017 составляла 58 млн и 290 млн рублей соответственно. Ну а в 2018, как нетрудно догадаться, подскочила до 2,4 млрд рублей. Спасибо влиятельному семейству?

Также стоит отметить, ООО «Эр-Телеком Холдинг неплохо чувствует себя на поприще госконтактов. С одним Минцифры РФ у нее 13 контрактов на 13,5 миллиардов рублей. Всего – почти на 21 млрд рублей. К слову, состояние Кузяева в 2020 году составило 550 млн долларов. Он входит в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.

Бизнес не стоит на месте

Если суммировать всю информацию, то складывается картина, в которой Дмитрий Трутнев представляется неким посредником, связующим звеном между своим отцом и нефтяным бизнесом в Пермском крае. И если Трутнев-младший ударится в политику, то можно смело ожидать, что удача будет сопутствовать во всех начинаниях и Кузяева, и самого Трутнева. Хотя, казалось бы, куда еще удачнее.

Считается, что нынешний мэр Пермского края – Дмитрий Махонин – не имеет никакого отношения к «команде» Трутнева-старшего. Однако последний, похоже, не хочет оставлять свою «вотчину». А активы сына, следует полагать, может, если что, «придержать» Андрей Кузяев.

Все-таки и Кузяев и Трутнев-старший еще в 1994 году вместе попали в Пермское Законодательное собрание, где позже, опять же вдвоем, продвигали закон о льготах по налогам для бизнесменов на прибыль и имущество, который стал крайне выгодным подспорьем для бизнеса. В 2000-х, когда проходили выборы губернатора Прикамья, Кузяев и Дмитрий Рыболовлев всячески помогали Трутневу в политической борьбе, что, собственно и вывело его на новый уровень, и позволило прочно обосноваться потом в Москве. Кстати сказать, когда Трутнев стал полпредом в ДФО, Кузяев стал главой совета Фонда развития Дальнего Востока.

Как видно, давние компаньоны на протяжении почти 30 лет поддерживали друг друга в политике и бизнесе, что сделало их одними из самых богатых и влиятельных людей в Дальневосточном округе.

Скорее всего, Юрий Трутнев как человек, который любит власть и держать в ежовых рукавицах не только дальневосточных чиновников, но и московских, будет добиваться полного контроля над Пермским краем. И вероятный «заход» в политику региона его отпрыска – шаги в данном направлении?», — спрашивает издание «УтроНьюс» в публикации «Новое поколение Трутневых в Перми».

kompromatural.ru