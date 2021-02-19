На генералов, крышевавших Худояна, собрали 45 томов

Закончено дело бывших руководителей полицейского следствия, злоупотребивших с застройщиком

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого уголовного дела в отношении бывших заместителей руководителя следственного департамента МВД РФ генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также их подчиненного следователя Александра Брянцева. Всем им вменяется в вину злоупотребление должностными полномочиями, выразившееся в попытке развала уголовного дела в отношении девелопера Альберта Худояна, обвиняемого в хищении недвижимости в центре Москвы на 4,2 млрд руб. Следствие считает, что впоследствии офицеры рассчитывали получить от бизнесмена некое вознаграждение «имущественного и неимущественного характера».

Расследование уголовного дела в отношении генералов Бирюкова, Краковского и следователя по особо важным делам полковника Брянцева, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), заняло у СКР около 11 месяцев. В общей сложности в нем набралось порядка 45 томов.

На днях следователь объявил фигурантам и их адвокатам об окончании расследования, и в ближайшее время обвиняемые вместе с защитниками приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Отметим, что до задержания в начале апреля прошлого года господа Бирюков, Краковский и Брянцев несколько месяцев находились в разработке Главного управления собственной безопасности МВД, куда обратился бизнесмен Сергей Говядин. По его утверждению, генералы с помощью следователя пытались развалить уголовное дело в отношении девелопера Альберта Худояна, обвиняемого в хищении у компании Mansfield Executive Ltd недвижимости в центре Москвы на 4,2 млрд. руб.

Бывший заместитель руководителя следственного департамента МВД РФ генерал-майор юстиции Александр Бирюков (в центре)

В итоге в ходе начавшегося расследования было установлено, что «не позднее» 2 июля 2019 года заместители руководителя следственного департамента МВД «из корыстных побуждений» вступили в сговор, рассчитывая получить вознаграждение от обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) бывшего владельца строительной компании Optima Development Альберта Худояна.

Как полагают в СКР, чтобы придать своим действиям видимость законных, генерал Бирюков подготовил служебную записку на имя своего руководителя Александра Романова, в которую внес недостоверные данные о якобы имеющихся грубых нарушениях процессуальных норм при расследовании дела застройщика в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. После этого другой генерал — Краковский убедил главу следственного департамента в необходимости забрать дело из московского главка в центральный аппарат. Затем полковник Брянцев, говорится в деле, желая выслужиться перед генералами, освободил из-под ареста три земельных участка на Ленинградском проспекте, арестованных в ходе расследования дела Худояна, а затем настоял и на переводе бизнесмена из СИЗО под домашний арест. Впоследствии, полагают в СКР, в следственном департаменте якобы и вовсе планировали освободить бизнесмена, переквалифицировав обвинение на более легкое.

На какую именно благодарность рассчитывали господа Бирюков, Краковский и Брянцев, в материалах дела, по словам защитников обвиняемых, говорится весьма расплывчато.

«Ничего конкретного по этому поводу в деле нет,— заявил “Ъ” адвокат Павел Лапшов, защищающий генерала Бирюкова.— Там лишь говорится о том, что в будущем они рассчитывали получить от Худояна выгоду имущественного и неимущественного характера. Но и это не соответствует действительности».

Своей вины в инкриминированном деянии никто из фигурантов этого дела не признает. Отрицает свое участие в сговоре с сотрудниками следственного департамента МВД и бизнесмен Худоян (его дело сейчас повторно слушается в Коптевском райсуде Москвы). По словам господина Лапшова, никаких реальных доказательств виновности его подзащитного в деле нет. «Мы хотим, чтобы оно как можно скорее попало в суд, и уже там намерены как доказать непричастность моего подзащитного к инкриминируемому деянию, так и показать, насколько необъективно было проведено расследование»,— добавил адвокат Лапшов.

Следует отметить, что после скандального задержания сразу двух генералов заместитель главы МВД по следствию — начальник следственного департамента Романов был освобожден от должности, а в результате последующей проверки из департамента был уволен еще целый ряд ведущих сотрудников. Часть из них пытается восстановиться в должностях через суд.

kommersant.ru