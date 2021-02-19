Казнокрад Павел Барбул украл сотни миллионов из оборонного бюджета Украины

Семья бывшего руководителя «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула купила элитный дом под Киевом. Об этом сообщается в журналистском расследовании.

Несколько месяцев тому назад на фоне скандала с возможным хищением средств на госпредприятии «Спецтехноэкспорт» Барбул был уволен с должности главы этой компании.

Сразу же после этого на имя его матери, Карины Атанасян, был приобретен большой дом в Козине (Конча-Заспа)

Барбул возглавлял «Спецтехноэкспорт» с начала 2015 по лето 2018 года. Предприятие входит в состав концерна «Укроборонпром» и занимается экспортом оружия и товаров военного назначения.

Прошлой осенью Генпрокуратура и Государственная фискальная служба начали расследовать возможную растрату средств должностными лицами «Спецтехноэкспорта» 198 млн грн путем выведения средств через фиктивное ООО «Картер Групп». Позднее перечень причастных к хищению средств компаний расширился.

Обыски проводились как в офисе «Спецтехноэкспорта», так и дома у Барбула. За год правоохранители не сообщили о каких-либо результатах расследования.

Летом нынешнего года Барбул был уволен с должности главы «Спецтехноэкспорта». «17 июля 2018 года он подал декларацию перед увольнением. Уже 14 августа его мать, Карина Атанасян, по договору купли-продажи стала собственницей дома в элитном поселке городского типа Козин под Киевом», – говорится в расследовании.

Приобретенный под Киевом на имя матери Барбула дом имеет площадь 435 кв. м. Дома такой площади в Козине продаются по цене от 0,5 млн долларов до 1,75 млн долларов.

Ранее сообщал, что Государственная аудиторская служба провела расследование деятельности концерна «Укроборонпром». Среди основных проблем госконцерна аудиторы выделили урегулирование зарплатного вопроса, финансовые отношения между участниками концерна, нарушения при бюджетных выплатах, а также обратили внимание на монополию при уплате комиссионных за продажу оружия за границу.