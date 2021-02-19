Массовое банкротство банков предрекли в России

В течение 2021 года лицензию на осуществление своей деятельности могут потерять более 30 российских банков.

Таким прогнозом поделились эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА», сообщает ИА DEITA.RU.

По расчётам специалистов, причиной массового банкротства отечественных кредитных организаций станет отток средств населения и общий спад экономики из-за пандемии.

Согласно выстроенным аналитиками моделям, в зоне повышенного риска в текущем году будут находиться порядка 33 российских банков.

В этой связи, эксперты также прогнозируют консолидацию банковского сектора ввиду ухода с рынка недостаточно эффективных финансовых компаний.

Кроме этого, как предсказывают специалисты, более крупные игроки поглотят небольшие кредитные организации.

Ранее сообщалось о том, что из-за разворота политики Центрального банка в вопросе изменения ключевой ставки, российским банкам придётся в скором времени начать повышать ставки по депозитам.

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