Українка з двометровим волоссям стала зіркою мережі (фото)

Українка Олена Кравченко продемонструвала своє розкішне волосся, довжина якого сягає двох метрів.

На своїй сторінці в Instagram 36-річна мешканка Одеси регулярно ділиться з підписниками особистими фотографіями, позуючи кожен раз в абсолютно різних образах (щоб дивитися фото, проскролльте до кінця сторінки).

Нещодавно зірка соціальної мережі знялася оголеною в новій фотосесії, прикривши своє тіло світлим красивим волоссям. На знімку вона позує біля стіни, тримає в руках маленький гребінець, дивиться при цьому вниз. Автором пікантних кадрів був фотограф Давид Дубницький.

Сама ж героїня розповідає, що відрощує волосся вже протягом 30-ти років. Послугами перукаря дівчина користується вкрай рідко, лише іноді прибираючи посічені кінці. На миття голови Олені потрібно витратити цілу годину, тому робить вона це лише один раз в тиждень. Українка часто збирає волосся в тугий почок – це одна з улюблених зачісок.

: news.obozrevatel.com

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