«Каффир» помог стать Чиракадзе «королем»?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , банк «Северо-Восточный Альянс» взыскал более 900 млн рублей с ООО «Каффир», которое подконтрольно совладельцу «Право.Ру» Дмитрию Чиракадзе и Тимуру Валиеву. При этом Чиракадзе был бенефициаром кредитного учреждения, а Валиев — его акционером. Но несмотря на очевидную аффилированность, взыскать с бизнесменов деньги долгое время не могли — суды просто «отфутболивали» соответствующие заявления. Как уверяют злые языки, это может объясняться тем, что Чиракадзе имеет огромные связи в судейском корпусе, так как курирует все электронное правосудие. Бизнесмен также имеет обширные связи в бизнес-среде: через Валиева у него есть выход на Олега Дерипаску и сотрудничает с главой «Сбербанка» Германом Грефом .

Когда пошли «звоночки» о скором неминуемом крахе «Северо-Восточного Альянса», Валиев с Чиракадзе, видать, решили сохранить свой капитал. Для этого они могли реализовать такую схему: между банком и ООО «Нивел Груп» был заключен договор займа, по условиям которого кредитная организация передала компании обыкновенные именные акции ПАО «ГАЗПРОМ» в количестве 3 млн штук, общей стоимостью 729 млн рублей. Обратно «СВА» получил лишь 100 тысяч акций, а затем долг уступили ООО «Каффир», которое решило более ничего не возвращать.

Среди учредителей ООО «Нивел Груп» числятся Тимур Валиев и Любовь Орлова, супруга Чиракадзе. За «Каффиром» же стоит сам совладелец «Право.Ру» вместе с Валиевым. Получается, бизнесмены взяли в долг у самих себя? Ну а себе любимым, конечно, можно и миллионы простить. Вот только вкладчиков несчастного «СВА» такая душевная доброта, мягко говоря, не порадовала — тысячи людей потеряли свои деньги. А кредитное учреждение сейчас находится в стадии банкротства.

Тут надо отметить, что о «СВА» всегда шли неоднозначные разговоры. Так, Валиеву с Чиракадзе он достался от Михаила Живило — российского предпринимателя, который буквально сбежал за бугор, после того как стал подозреваемым в заказе покушения на тогдашнего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в 2000 году, писал «Коммерсант» .

Кроме того, эксперты и задолго да краха банка считали размещение там вкладов высоко рискованным занятием, ведь, например, организация не была включена в систему страхования вкладов. Центробанк же при отзыве лицензии дал банку достаточно жесткую характеристику. Такую, что диву даешься, почему к Чиракадзе с Валиевым до сих пор не наведались силовики.

«Бизнес-модель АКБ «СВА» (АО) была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер. Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема «неработающих» активов. При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем «технической» трансформации активов.» — говорится в сообщении ЦБ .

Позднее АСВ (сейчас представляет интересы «Северо-Восточного Альянса») пришло к неутешительным выводам: стоимость активов банка не превышает 0,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 1,9 млрд рублей. Получается, более миллиарда были куда-то выведены. Надо полагать, в карманы Чиракадзе и Валиева?

АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров банка 2,9 млрд рублей. Как писал «Рапси» , в итоге было арестовано имущество трех членов советов директоров. Однако суд отклонил требование АСВ в части аналогичных требований к еще двенадцати лицам, контролировавших банк СВА — в том числе, и господина Чиракадзе.

Бизнес на судах

Невероятная удача, которая способствует господину Чиракадзе в деле ухода от уголовного преследования может объясняться тем, что он имеет нужные «подвязки» в судейском корпусе. Поговаривают, что средства из «СВА» выводились как раз в тот момент, когда бизнесмен активно развивал свое «правовое направление» — якобы за бесценок и даже в убыток обслуживал сайты, разрабатывал программы и т.д. для Верховного суда и других судов России. Как утверждают авторы портала «Русский криминал» , якобы зарабатывать непосредственно на судейских сайтах предприниматель и не планировал — вначале нужно было задружиться со служителями Фемиды для решения проблем в судах собственного бизнеса. А потом, дескать, решение проблем в судах для очень состоятельных клиентов и стало главным бизнесом Чиракадзе. Если это действительно так, то становится понятно, почему в деле с банком-банкротом Чиракадзе как будто бы остается » в стороне».

К слову, АСВ не с первого раза добилось взыскания с ООО «Каффир». Согласно картотеке арбитражных дел , в первом иске, поданном еще в 2019 году, агентству было отказано.

Сам банк «Северо-Восточный Альянс» подавал в прошлом году заявление к ООО «Нивел Груп» и «Право.Ру», но в удовлетворении иска и в этот раз было полностью отказано. Что сказать, все это выглядит как минимум подозрительно.

Тем временем, Чиракадзе продолжает успешно сотрудничать на ниве госзаказов с судами разных инстанций. Слухачи называют его не иначе как «королем электронного правосудия». Так, у АО «Право.Ру» скопилось госзаказов на 235 млн рублей, в «топе» клиентов — ФГБУ ИАЦ Судебного Департамента и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации .

И никого, видимо, не смущает, что компания полностью принадлежит кипрской «ГРЕНСОН ФАЙНЕНШНЛ КОНСУЛЬТАНТ ЛИМИТЕД». Туда и могут «сливать» денежки, которые, в том числе, могли быть выведены из «Северо-Восточного Альянса»? Однако тут имеется и более интересный момент: согласно базе Opencorporates сейчас компания является неактивной аж с 2005 года.

Как утверждают авторы телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» , якобы негласным совладельцем «Право.Ру» считался Олег Свириденко, который недавно лишился поста зампредседателя Верховного суда, а затем был назначен на пост заместителя министра юстиции России. Он то и обеспечил тесное сотрудничество Чиракадзе со своими коллегами?

Товарищ олигархов

Однако не судами, как говорится, едиными. Господин Чиракадзе очевидно имеет и «подвязки» в бизнес-секторе. Так, давним деловым партнером и просто другом семьи является Тимур Валиев — замгендиректора по юридическим вопросам в EN + Олега Дерипаски. Главным юристом «Право.ру» был Александр Заблоцкис, который делегирован в директора по правовым вопросам «А1» Михаила Фридмана.

Кроме того, у Чиракадзе есть общий актив со «Сбербанком» – на пару с банком «Право.Ру» владеет ООО «Центр технологии банкротства». Получается, у Чиракадзе есть связи и в банковском секторе — правда, от краха его кредитного «детища» это не уберегло.

К слову, бизнес-интересы господина Чиракадзе не ограничиваются банками да электронными системами — он также занимается добычей угля. Насколько успешно — вопрос спорный, ведь у связанного с ним «Цветметрезерва» при нулевой выручке убытков на 190 тысяч рублей, а у «Разрез Кузнецкий Южный» при нулевой выручке, прибыль — минус 49 млн. При этом последнее предприятие успело «засветиться» в некрасивой истории. Как утверждали авторы телеграм-канала Readovka , якобы «СибГеоПроект» по заказу фирмы «терроризирует» жителей сел Черемза и Безруково — у строителей нет необходимых для начала работ документов, а разрез собираются оборудовать на землях сельхозназначения.

Однако несмотря на все некрасивые истории вокруг персоны Чиракадзе, он почему-то до последнего времени избегал претензий к себе. Этим он обязан своим многочисленным вероятным связям в судейском корпусе и бизнесе? Надо полагать, его приятели помогут ему решить и с нынешним взысканием 900 млн рублей?

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