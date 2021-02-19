«Вперед» в прошлое: Павлятенко и Голубев против СМИ?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , в Ростовской области происходит история, которую трудно расценить иначе, как давление на прессу. В городе Батайске возбуждено уголовное дело в отношении Елены Пивоваровой — бывшего главного редактора Батайской городской газеты «Вперед». Её подозревают в присвоении и растрате средств с использованием своего служебного положения, но слухачи считают, что в ситуации виднеются уши мэра города Батайска Геннадия Павлятенко.

Павлятенко — не только градоначальник населенного пункта с разваливающимися дорогами, кучей проблем в ЖКХ и прочими «благами цивилизации». Он — бывший министр труда и социального развития региона в правительстве губернатора Ростовской области Василия Голубева . Что еще «хлеще», господин Павлятенко — бывший пресс-секретарь администрации губернатора области до 2010 года — то есть работал уже при Голубеве.

«Свобода СМИ» – фигура речи?

В свое время он активно работал с журналистами, делал вид, то выступает за свободу слова и равноправие перед законом. Однако теперь, когда идет давление на Елену Пивоварову, он словно воды в рот набрал. Не потому ли, что сам может быть причастен к её преследованию? Не говоря уже о том, что санкцию на такие дела мог дать Василий Голубев.

Если бы в этих словах оказалась хоть капля правды, никто бы не удивился. Ведь уголовное дело Пивоваровой — лишь вишенка на торте. Все куда серьезней — ранее скандал с ней вышел на федеральный уровень. Похоже, что Голубев это Пивоваровой так и не простил.

Проработав в газете «Вперед» 23 года, пройдя путь от рядового корреспондента до главного редактора, после приватизации издания (ранее находилось в муниципальной собственности) её просто выкинули взашей в конце 2020 года, отказавшись продлевать с ней трудовой контракт.

Пивоварова умудрялась занимать конструктивную позицию, освещая позитив, который есть в городе и регионе. Но при этом не закрывать глаза на вопиющие городские проблемы — развал здравоохранения, прогнившие трубы, резонансные преступления, с которыми не спешила разбираться власть. И вот, пожалуйста — «Давай, до свидания!»

Так вот, даже если Павлятенко и его команда пиарщиков как-то пыталась замять скандал, у них ничего не вышло. В декабре 2020 года на пресс-конференции Владимира Путина вопрос об увольнении Елены Пивоваровой подняла журналист ростовской газеты «Наше время» Вера Южанская. «Попрошу обязательно губернатора, чтобы он разобрался с этим. Если у него сил не хватит, то я ему помогу», — ответил тогда Президент. Об этом пишет издание «Кавказский Узел» (признано иностранным агентом на территории РФ).

Нет сомнений, что слова Президента до Голубева дошли. Только понял он их, судя по всему, по-своему. И вместо того, чтобы восстановить справедливость, мог дать своему давнему товарищу, бывшему прессеку Павлятенко совсем иную команду.

Суть обвинений, которые предъявляют Пивоваровой, выглядит просто смехотворно. Как пишет «Коммерсант» , оказывается, по версии следствия, Пивоварова с марта по май 2019 года она, будучи в сговоре с неустановленными лицами, завышала сведения о тираже газеты, предназначенной для адресной доставки подписчикам. Якобы, она могла присвоить и растратить около 400 тыс. рублей.

Происходило это якобы с марта по май 2019 года. Но ведь до 2020 предприятие было муниципальным. Что же, городская администрация пропустила это мимо себя? Или могла быть в доле, или вообще все это, как похоже, откровенный фейк? Тем более, что, по словам Пивоваровой, её «увольняли» каждые полгода — то есть давление шло уже очень давно. Но хорошей для администрации Пивоварова так и не стала, поэтому её и уволили разрывом трудового договора, а затем и «накинули сверху» уголовное дело?

«Ничего такого особенного мы не писали. Да, не оставляли без внимания жалобы горожан, разбирались. Мне говорили (чиновники администрации), зачем мы «выносим сор из избы»? Приносили другие муниципальные газеты. «Вот видишь, здесь всюду — один глава (статьи о главе муниципалитета), а у вас что?» Обвиняли, что из-за нас (коллектива газеты) Батайск считают худшим городом в области. Но мы ведь средство массовой информации, мы должны сообщать людям о том, что действительно происходит», — цитирует слова Пивоваровой «Новая газета» .

А что Павлятенко?

Вся эта история явно не красит Геннадия Павлятенко. У его и так поддержки в городе — кот наплакал. Слухачи продолжают распространять слухи о коррупции и кумовстве, о том, что мэр может помогать близким себе бизнесменам, и детям близких к себе чиновников.

Например, дочка главы Кагальницкого района Ростовской области устроена в мэрии Батайска. По сути, города-спутника Ростова-на-Дону. Речь о Марине Грибовой, дочери главы района Игоря Грибова. Она трудится начальником отдела молодежной политики администрации Батайска.

Кагальницкий район — тот самый, где недавно недовольные жители вышли против его главы, пишет «Блокнот» . Жители станицы Кагальницкой пожаловались на закрытие предприятий в районе, безработицу, плохие дороги и коррупцию. Но ни Грибов, ни его, по сути, шеф Голубев не повели и глазом.

Пока жители Кагальницкого района выходят не несанкционированный протест против главы муниципального образования, Павлятенко пристраивает родственников Грибова в своей мэрии?

Так что, может, слухи о кумовстве у Павлятенко — не такие уж слухи? Сам же господин Павлятенко оказался племянником руководителя батайского «АвтоТранспортноеПредпритие-1» Анатолия Павлятенко. О чем, писала сама газета «Вперед», между прочим. А также федеральные СМИ, например, РБК .

И если АТП-1 Анатолия Павлятенко выглядит более-менее пристойно, то другой его бизнес — ООО «Арина», занимающееся арендой недвижимого имущества, взывает массу вопросов. Несколько лет подряд предприятие не имело никакой выручки — как раз тогда, когда Павлятенко и его старший товарищ Голубев уже были при власти. Более того, имело убытки.

Но затем «пошло вверх». Что очень странно: в компании работает один сотрудник. По итогам 2019 года структура разработала скромные 131 тыс. рублей. При этом компания не имеет в своей собственности никаких активов (нулевая стоимость, но, внимание, имеет уставной капитал в размере 4,88 млн рублей!

Что еще любопытней, правопредшественником «Арины» оказалось все тоже АТП-1, которое вообще отдельная действующая структура. И оперирует выручкой аж в 153 млн рублей по итогам 2019 года.

Это как понимать? То есть та же «Арина» почти не зарабатывает, не имеет сотрудников, не имеет активов, но держит у себя почти 5 млн рублей уставного капитала? А может, это просто тайный «кошелек» господина Павлятенко — руководителя администрации? Но что-то он сам не спешит заваливать своего родственника проверками и прочим — что было в случае с изданием «Вперед», когда она из муниципальной собственности перетекла в частные руки.

Все против всех, один за одного

Такие вопросы могли бы задать и депутаты Гордумы Батайска. Именно они выбирают главу города, согласно местному законодательству. Но на выборах в сентябре 2020 года треть депутатов и вовсе воздержались от поддержки Павлятенко, ведь уже тогда он бы одиозной фигурой. Фракции «Справедливой России» и КПРФ раскритиковали главного кандидата и действующего главу и отказались поддержать его во время голосования. Об этом пишет издание «Панорама» .

Павлятенко, как и его конкурент, глава одного из районов города, представляли партию «Единая Россия». Справоросы и коммунисты обвинили партию власти в том, что они всеми правдами и неправдами «протащили» в состав конкурсной комиссии исключительно своих представителей. По мнению депутата Законодательного собрания Ростовской области Бориса Вальтера, это было сделано для того, чтобы спокойно вывести на безальтернативное голосование действующего главу администрации Батайска Геннадия Павлятенко.

Фракция «ЕР» сразу же заявила, что поддержит кандидатуру действующего главы администрации Геннадия Павлятенко, как «наиболее достойного по опыту и качеству работы». Надо ли напоминать уважаемым читателям, кто главный единоросс в Ростовской области? Да еще и член Высшего совета партии. Конечно, это господин Голубев. И та поддержка, которую Павлятенко получил от единороссов, вряд ли прошла без его одобрения. Да что и говорить — там, кажется, «вась на вась».

Ведь, как утверждают авторы телеграм-канала «Ростов_Ком» , якобы Павлятенко мог заниматься чуть ли не прямыми фальсификациями выборов губернатора в пользу действующего главы региона Василия Голубева. Так что эта ситуация уж очень напоминает выражение «рука руку моет». Только вот от этого скандала с Пивоваровой и давлением на независимую прессу отмыться господам Павлятенко и Голубеву будет тяжело.

Скандал с Еленой Пивоваровой еще аукнется и Павлятенко, и Голубеву

Потому что скандал этот снова выходит на федеральный уровень, и наш материал — предвестник этого пренеприятнейшего для них события. И когда Владимир Путин задастся вопросом, почему давление на Пивоварову продолжается даже несмотря на то, что он лично обращал внимание на проблему — что тогда скажут Павлятенко и Голубев? Будут повторять мантры о свободе СМИ и равенстве всех перед законом? Но им уже никто не поверит.

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