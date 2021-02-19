К экс-владельцам Балтинвестбанка подали иск на 1,7 млрд рублей

Истец якобы выплатил эту сумму компании, которую ликвидировали в 2016 году. Никакого возмещения по сумме истец не получил, а сейчас сам проходит процедуру банкротства.

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поступил иск ООО «Волгаметком» к пяти физическим лицам. Сумма исковых требований по делу № А56-11618/2021 составила 1,75 млрд руб. Иск передали судье Николаю Чекунову. К рассмотрению его пока не приняли.

Ответчиками по делу проходят бывшие совладельцы и члены совета директоров Балтинвестбанка Юрий Рыдник и Александр Швидак, а также экс-владелец компании «ИнвестСтройПроект» Виталий Страшинский и Андрей Зуев, который ликвидировал ее в 2016 году. Кроме того, среди ответчиков значится Вадим Валерьевич Егизаров; возможно, это ошибка: Вадим Валерьевич Егиазаров также был совладельцем Балтинвестбанка.

Другие подробности иска пока недоступны.

В октябре прошлого года «Волгаметком» уже подавал иск к тем же лицам на ту же сумму (дело № А56-96472/2020). В исковом заявлении речь шла о привлечении к субсидиарной ответственности выгодоприобретателей «ИнвестСтройПроекта». Тогда АС Петербурга и Ленобласти вернул иск «Волгаметкому» в связи с тем, что компания просила об отсрочке по уплате пошлины, но не предоставила документы для подтверждения тяжелого финансового положения. Кейс

Ранее индивидуальный предприниматель Амир Юскин пытался оспорить решение МИФНС №15 по Санкт-Петербургу о ликвидации «ИнвестСтройПроекта», причем сама компания и «Волгаметком» проходили по иску третьими лицами (дело № А56-132109/2019). Юскин утверждал, что в 2013 году «Волгаметком» выплатил «ИнвестСтройПроекту» как своему контрагенту 1,75 млрд руб., но не получил встречного представления. Таким образом, как полагал истец, ликвидация должника нарушает права самого «Волгаметкома», который проходит процедуру банкротства, и его кредиторов (в число которых входит Юскин). В октябре прошлого года суд отказал в иске, так как решение о ликвидации «ИнвестСтройПроекта» вынесено в соответствии с законом, а истец пропустил срок давности.

Швидак и Егиазаров в прошлом году также проходили как свидетели по делу об особо крупном мошенничестве в «Волгаметкоме», сообщал портал «ВолгаНьюс».

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