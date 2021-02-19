Позашляховик під назвою «Україна» показали на тест-драйві (відео)

Автомеханік Юрій Кордупель з міста Збараж, Тернопільська область, власноруч побудував унікальний позашляховик. Машина отримала назву «Україна», а її характерною рисою є великі габарити — розміром вона з повноцінну вантажівку.

Про незвичайну саморобку в своєму сюжеті на YouTube розповів канал OGDRIVE. Як випливає з ролика, за основу майстри взяли шасі від військової вантажівки підвищеної прохідності ГАЗ-66. Від цієї ж моделі позашляховику частково дістався і кузов. Водночас двигун — дизель потужністю 150 к.с. — і кермо запозичили у старого Mercedes-Benz.

Важить «Україна» понад 4,5 тонн, на борт вона може прийняти до 7 осіб. Максимальна швидкість руху позашляховика становить 90 км/год, а ось яка витрата пального, поки не відомо — зараз машина проходить дорожні випробування, які мають це встановити.

Щоб на такому великому авто було комфортно пересуватися, його оснастили камерою заднього виду. Також «Україну» забезпечили електричними склопідйомниками і люком. Позаду встановлено сходи на дах, а на капоті видніється великий хромований шильд «Ukraine».

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: news.finance.ua

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