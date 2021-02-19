Россия и Белоруссия договорились о перевалке нефтепродуктов

Реализация договора будет осуществляться в 2021-2023 годах, передает корреспондент The Moscow Post .

Подписали документ министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2023 его, также его возможно продлить автоматически.

В этом году Белоруссия перевалит не менее двух млн тонн нефтепродуктов через российские порты. По соглашению предусмотрена перевалка 3,5 млн тонн продуктов на этот год.

«Следующий год — это 3,2 млн тонн, а 2023 год — 3,1 млн тонн», — рассказал российский министр, подчеркнув, что в рамках соглашения объем может быть увеличен.

Договор об организации сотрудничества в сфере перевалки нефтепродуктов из Белоруссии через порты России предполагает перевалку более 9,8 млн тонн мазута, бензина и масел в 2021-2023 годах. Они предназначены для экспорта в другие страны. Документом предусмотрено заключение соглашения по принципу take-or-pay. Если грузоотправитель обеспечивает перевалку меньшего объёма, морской терминал в любом случае получает оговоренную плату за весь объем.

Также Россия и Белоруссия выразили готовность рассмотреть возможность переориентации отгрузок для экспорта белорусского калия из портов Прибалтики на российский порты. Савельев уточнил, что в Белоруссии на экспорт производят около 10 млн тонн калия в год.

«Это означает, что мы можем начать работу и проработать условия, при которых Белоруссии будет выгодно поставлять их через российские порты», — отметил министр, добавив, что это может быть не только калий, может и лесные грузы и тд.

Вопрос по переориентации «требует более детальной проработки с точки зрения мощностей портовой инфраструктуры».

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