Азовские «курортники» Копайгородского

Читатель The Moscow Post Денис Гомозов поведал занимательную историю о том, как бывший председатель Совета директоров сочинского АО «Пансионат «Олимпийский-Дагомыс» Дмитрий Малыхин обанкротил предприятие, вывел из него активы, а после стал депутатом горсобрания и председателем комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма города Сочи.

В истории, которая, как кажется, сшита «белыми нитками», виден след первого мэра Азова (Ростовская обл.) Виталия Мироновича и других представителей власти Ростовской области, выходцем откуда и является Малыхин. По всей видимости, удалось ему обрасти связями и на местах, ведь, по совпадению, в администрацию Сочи он пришел работать сразу после вступления Алексея Копайгородского на должность мэра города. Теперь Малыхин продолжит «раскулачивать» санаторную отрасль региона, используя появившийся у него админресурс?

Проблемы у пансионата начались в 2016 году — до этого 35% предприятия находилось под контролем у государства. По итогам аукциона 25% затем отошли в собственность ООО «Юг-Недвижимость», 10% акций остались у КГКСУ «Фонд государственного имущества Краснодарского края». Председателем Совета директоров становится Дмитрий Малыхин.

Практически сразу после изменения структуры собственности, летом 2016 года, совершается первая сделка по продаже основного актива предприятия — гостиницы «Олимпийская». Такое решение было принято на Совете директоров, в котором, к слову, госучреждение, владеющее 10% предприятия, участия не принимало. Притом объект продали по цене аж в 30 раз (!) ниже рыночной — за 15 млн рублей. Ранее здание оценили в 466 млн рублей.

Дабы не привлекать лишнего внимания, после госструктуру стали «выдавливать» из числа собственников.

«Для этого были созданы юридические основания в виде изменения Устава предприятия, позволяющие предъявить требования об обязательном выкупе акций у акционеров, голосовавших против изменений. Такой способ предоставляет возможность выкупить акции, принадлежавшие Краснодарскому краю, в обход процедуры аукциона в рамках приватизации», — рассказал The Moscow Post читатель Денис Гомозов.

Тут стоит отдельно отметить, что АО «Пансионат «Олимпийский-Дагомыс» по сей день включен в Перечень санаторно-курортных учреждений государственного здравоохранения. А, согласно закону, объекты здравоохранения не подлежат приватизации, кроме того, приватизация государственного имущества подразумевает продажу посредством организации открытого аукциона, а в данном случае продажа акций осуществлена в обход аукциона, через обязательный выкуп самим АО.

Вполне возможно, что исключение госструктуры из числа акционеров пансионата, позволило лицам, осуществляющим управление предприятием, продолжить продажу недвижимости и вывод активов, с целью последующей ликвидации через процедуру банкротства.

«Привет» от азовских

И тут в этой занимательной истории всплывает ООО «Юг-недвижимость», с которым было заключено еще 13 сделок по продаже недвижимости пансионата. В частности, здравница уступила фирме права аренды двух земельных участков площадью более 50 тысяч кв.м., принадлежащих городу Сочи и Российской Федерации.

Согласно базе судебных и нормативных актов РФ , позднее эти сделки пытался оспорить конкурсный управляющий АО Игорь Прокопенко, но в удовлетворении требований ему было отказано. А потом и вовсе его убрали с должности, поставив другого человека. Неужто привели «своего», чтобы он лишний раз не «баламутил» воду?

А теперь следим за руками: на момент заключения сделки учредителем ООО «Юг-недвижимость» была некая Ольга Певнева — бывшая супруга акционера и члена Совета директоров пансионата Александра Певнева. Последний, в свою очередь, является сыном Виталия Певнева, экс-мэра города Азова.

Позднее в истории «всплывает» еще один выходец из Азова — депутат азовской думы шестого созыва Алексей Ковалев. Он обратился в суд Краснодарского края с требованием о взыскании с АО задолженности в 770 тысяч рублей за аренду транспортного средства. При этом, по сведениям информаторов, в реальности никакое транспортное средство в аренду не передавалось, а договор был оформлен «задним числом».

Казалось бы, причем тут политики из другого региона? Ответ может крыться в том, что господин Малыхин — сам родом из Ростовской области. Более того, имел там бизнес — с 2015 по 2019 года являлся учредителем «Азовского пассажирского автотранспортного предприятия». А директором конторы по сей день является сынок депутата, Роман Ковалев. Кажется, или аффилированность на лицо?

Видать, для того, чтобы «замести следы», в 2019 году «Юг-Недвижимость» меняет название — теперь это «Ле Ронд Девелопмент». А в сентябре прошлого года господин Малыхин становится учредителем конторы, которая произвела ребрендинг.

По всей видимости, Малыхин контролировал и сам пансионат через офшорную контору. По данным «Коммерсанта» , по состоянию на 2018 год 54,8% принадлежало АО «Манитоба Эстейтс Корпорейшн», зарегистрированному на Британских Виргинских островах. Согласно базе судебных и нормативных актов РФ , иностранной конторе был выдан займ от фирмы «Ай Си Эй» на покупку акций здравницы. Директором «Ай Си Эй» в 2016-2017 годах был тот самый Дмитрий Малыхин.

Уже все «схвачено»

Остается один вопрос — если действительно акционеры «Олимпийского-Дагомыс» реализовали некие «схематозы», то куда смотрели местные власти? Неужто никто не был в курсе происходящего.

Есть некоторые подозрения, что ростовчане смогли договориться «на местах». В частности, пансионат оказался должен 70 млн рублей налоговой. По словам читателя Дениса Гомозова, в прениях с налоговиками постоянно возникают какие-то странности — например, внезапно отзывают документы, переданные ФНС, так как на них якобы не имеется соответствующих подписей. Тем не менее, заявления почему-то регистрируют в официальной системе «Арбитр», где требуется электронная подпись. Кажется, в истории со здравницей не последнюю роль могли сыграть и сочинские налоговики.

Удивительно и то, что после всех этих событий Дмитрий Малыхин стал депутатом городского собрания Сочи и председателем комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма в курортном городе. Вступил он в должность в то же время, как полноправным мэром стал Алексей Копайгородский.

Как утверждают авторы портала «Сочи молод» , якобы новому градоначальнику удалось «настроить депутатов ГСС и администрацию города на плотную совместную работу». Значит ли это, что «случайные» люди в ГСС не попали? Учитывая слухи, которые ходят о самом Копайгородском, по всей видимости, он действительно может сработаться с Малыхиным. Например, ранее The Moscow Post подробно рассказывал о связях его семейства со скандальными застройщиками Кубани.

Теперь же, Копайгородский на пару с Малыхиным может заняться «переделом» санаторно-курортной отрасли Сочи? А ведь у Малыхина на этот счет имеются свои грандиозные планы. Дело в том, что подконтрольные ему фирмы (в том числе «Ле Ронд Девелопмент») осуществляют реализацию апартаментов под брендом международного гостиничного оператора ACCOR. По информации «Коммерсанта» , эти апартаменты строятся на банкротстве, при этом активно привлекаются частные инвесторы. Уж не надумал ли новоявленный «депутат» всех «кинуть»? А то разговоры о нем ходят такие, что становится действительно тревожно.

Тем временем, история с пансионатом «Олимпийский-Дагомыс» все еще не закончена — процедура банкротства продолжается. И, кажется, остатками активов продолжает управлять Малыхин, так как акции организации сейчас находятся в руках у его ростовского товарища Александра Певнева. Малыхин старается не упустить ни одного «лакомого» кусочка в прошлом государственной собственности?

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