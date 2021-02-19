Леонид Лебедев по-прежнему ждет от Вексельберга и Блаватника 2 миллиарда долларов

Судебный процесс бывшего сенатора от Чувашии Леонида Лебедева против его бывших партнеров в группе «Синтез», миллиардеров Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника должен быть продолжен, постановил апелляционный суд штата Нью-Йорк.

Теперь иск Лебедева к Вексельбергу и Блаватнику на $2 млрд будут рассматривать присяжные в Верховном суде штата.

«Мы с нетерпением ждем следующего шага — судебного процесса, на котором Леонид Лебедев сможет наконец отстоять свои договорные права и получить свою долю в миллиардах долларов, которые были заплачены за нефтегазовый бизнес, которым владел он и ответчики», — цитирует РБК заявление Майка Миллера, партнера юридической фирмы Steptoe, представляющей интересы Лебедева. Представитель Вексельберга отказался от комментариев.

Спор Лебедева с Вексельбергом и Блаватником связан с покупкой «Роснефтью» 100% нефтяной компании ТНК-BP в 2013 году. До этого акционерами ТНК-BP были британская ВР и консорциум ААR, в который входили «Альфа-Групп» Михаила Фридмана F 8 и его партнеров, Access Industries Блаватника и «Ренова» Вексельберга. Общая сумма сделки составила почти $55 млрд, из них в сумме $13,8 млрд получили «Ренова» и Access Industries.

В 2014 году Лебедев подал в нью-йоркский суд иск к Вексельбергу и Блаватнику. Он утверждал, что был «тайным акционером» ТНК-BP и ему причитается $2 млрд из денег, полученных миллиардерами от «Роснефти». Согласно иску, Лебедев, Вексельберг и Блаватник были партнерами в нефтяном бизнесе с 1997 года и Лебедев помогал миллиардерам приватизировать 40% ТНК. Блаватник и Вексельберг отвергают претензии, подчеркивая, что расплатились с Лебедевым еще в 2003 году, перечислив ему $600 млн за его активы.

В 2019 году Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил иск Лебедева, посчитав, что соглашение от 2001 года не дает ему права на получение большей суммы, чем он уже получил. Экс-сенатор обжаловал это решение в апелляционном суде штата Нью-Йорк.

forbes.ru