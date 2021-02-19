Смакують курку з рисом: у Бахрейні чайки припинили літати через ожиріння

В Бахрейні чайки припинили літати через ожиріння. Пташки об’їдаються місцевими стравами з гострої курки й рису, приготованим в маслі.

Про це пише Independent.

Глава технічного комітету північного муніципальної ради Бахрейну Абдулла Аль Кубайсі заявив, що товсті чайки, ходять по вулицях, “псують репутацію респектабельних районів”. Він також закликав вжити заходів проти неправильної утилізації продуктів.

“Чайки більше не літають, бо надто багато важать. Ми бачимо, як вони ходять по землі – як ніби тільки що вийшли з роботи й прийшли додому на обід. Ми бачимо, як вони харчуються залишками їжі, наприклад, Махбенами й іншими традиційними стравами. Все, що залишилося зробити – дати їм глечик соку і десерт”, – сказав чиновник.

: prm.ua

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