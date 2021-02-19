«Орёл и решки» — путеводитель по «Путинской ривьере». Как вокруг «дворца президента» выросли дворцы его свиты

В своём фильме «Дворец для Путина» Алексей Навальный показывает проект роскошного замка, якобы строящегося для президента рядом с Геленджиком.

Хотя телеканал «Россия 1» через 10 дней после выхода расследования предъявил обществу бетонные стены (демонстрирующие отсутствие гламура) и нового собственника дворца Аркадия Ротенберга (демонстрирующего отсутствие Путина), объект по-прежнему выглядит величественным.

Но в фильме Навального ничего не говорилось о том, что вокруг «путинского дворца» уже выросли как грибы не менее роскошные и охраняемые усадьбы, тоже почти дворцы — они принадлежат людям из ближайшего окружения президента. На сам дворец и прилегающие к нему винодельни, по данным Навального, потрачено 100 млрд рублей, но и соседские поместья по самым скромным оценкам стоят десятки миллиардов рублей. Корреспонденты «Открытых медиа» объехали окрестности дворца и с помощью сотен выписок из Росреестра и рассказов местных жителей составили путеводитель по «Путинской ривьере» — если будете в Геленджике, обязательно воспользуйтесь им. Сейчас мы расскажем, кого из «новых дворян» стоит посетить.

Глава I. В гостях у Ротенберга

Путь от аэропорта Геленджика до «дворца Путина» займёт чуть больше 40 минут. Сначала нужно ехать по федеральной трассе М4, заодно любуясь раскинувшейся внизу, по правую руку, знаменитой геленджикской бухтой, а затем свернуть на село Дивноморское. Ещё 25 км превосходного асфальта (дорога к дворцу лучше, чем федеральная М4) по горам и сосновым лесам, мимо резиденции патриарха и живописных виноградников, и вот уже село Прасковеевка. Здесь нужен резкий поворот налево, ориентир — шлагбаум, зелёные постройки сразу за ним и множество припаркованных по обеим обочинам дороги машин. Если сумеете проехать за шлагбаум, то 5 км в гору и по серпантину — и вы во дворце.

Фильм Навального про «дворец Путина» вышел 19 января и за десять дней набрал больше 100 млн просмотров на YouTube. «Я бенефициар», — сказал в эфире «России 1» старый друг президента, миллиардер и глава Федерации хоккея Аркадий Ротенберг, отвечая на вопрос, кому принадлежит резиденция на мысе Идокопас. Резиденция — это 7 244 га земли (из них 6 990 га в прошлом году арендовано на 49 лет у погранслужбы ФСБ) и 49 000 кв. м разных строений, включая многоуровневый подземный комплекс с выходом к морю, собственный храм и вертолётную площадку.

Хотя ещё в 2011 году дворец был почти готов и рабочие фотографировались в его интерьерах на фоне дорогой мебели, лепнины и гобеленов, сейчас все здание перестраивается, внутри — голый бетон. Многое было сделано неправильно, приходится исправлять, утверждает Ротенберг.

Дворец на мысе Идокопас в 2011 году. Фото: openbereg.ru

Будем честными, ко дворцу вас, почти наверняка, не пропустят, как и корреспондентов «Открытых медиа» — его территория по-прежнему закрыта и строго охраняется. Но у нас есть фото дворца в его лучшие годы (сейчас он перестраивается): экоактивисты сумели в 2011-м сфотографировать мраморные колонны и позолоченного двуглавого орла на воротах. «Нас избили — не сильно, но отобрали всю технику и вещи. Тогда их просто на наших глазах унесли во дворец. А на следующий день нам позвонили из полиции и сказали, что наши вещи нашлись, что мы их потеряли в лесу. Полиция нас отвезла в лес на место находки, но среди вещей не было техники», — рассказывает координатор северо-кавказской «ЭкоВахты» Дмитрий Шевченко.

Возможно, когда-нибудь мы увидим, во что превратился дворец: Ротенберг пообещал сделать на его месте апарт-отель для развития туристического потенциала региона. Но пока туристы не слишком счастливы появлению дворца, собственно, они первыми, ещё в 2004 году, и начали жаловаться на загадочную стройку. Отдыхающие, десятилетиями ставившие палатки в прибрежном лесу, вдруг обнаружили, что путь к ближайшему селу Прасковеевка им перегородил глухой забор с колючей проволокой.

Осваивать территорию на мысе Идокопас действительно начинала администрация президента: лесной участок почти в 68 га, на котором построен дворец, в 2006 году Россия предоставила в аренду ФГУ «Дом отдыха «Туапсе» управделами президента, указано в сведениях Росреестра. Спустя четыре года бизнесмен Сергей Колесников в открытом письме к президенту России (эту должность в то время занимал Дмитрий Медведев) заявил, что на Идокопасе на деньги крупного бизнеса строится дворец для Путина за $1 млрд рублей. Потом собственниками этих мест объявляли себя разные люди, пока не дошла очередь до Ротенберга.

«Места здесь подходящие, пограничников всегда много было, ведь рядом застава, так что чужие всегда под контролем — кто-куда пошёл. Не удивительно, что дворец тут решили строить», — говорит местный житель.

Прасковеевка — село на три сотни человек в горном ущелье, выходящем к морю. В нижней части, у пляжа, почти всё застроено туристическими объектами, дома жителей находятся выше, в 2−5 км от моря. Домики в основном деревянные, простенькие, но кое-где попадаются и большие кирпичные особняки.

«За Путина вам тут никто плохого не скажет! Даже не пытайтесь! Это же благодаря его даче только нам в Прасковеевку газ провели! Сколько лет сидели без газа, — объясняет другой местный житель Андрей, встретившийся нам у продуктового магазина. — А дорогу видели? Автобан!» Речь идёт о 20-километровой дороге от федеральной трассы М4 до Прасковеевки: раньше она была грунтовая, а сейчас покрыта превосходным асфальтом.

Как выяснили «Открытые медиа», на землях, собственником которых признал себя Ротенберг, может начаться ещё одна большая стройка. В 2020 году посреди лесных угодий, арендованных у погранслужбы ФСБ компанией «Комплекс» (на эту организацию оформлено почти всё имущество дворца), было выделено 119 га для размещения охотничьей базы, свидетельствуют данные Росреестра. Проехать по лесной дороге к этой территории корреспондентам «Открытых медиа» на обычной легковой машине не удалось — нужно форсировать вброд как минимум одну горную речку.

Глава II. В гостях у Тимченко и Колбина

Добраться до усадьбы «Дивноморское» от аэропорта Геленджика можно всего за 20 минут. В селе Дивноморское сворачиваем на Студенческую улицу — здесь заканчивается асфальт, впрочем, ехать по грунтовке осталось меньше 1 км. Как только слева появится решётчатый забор, утыканный видеокамерами, — вы почти на месте. Правда, посторонних на территорию усадьбы не пускают, вино хозяйство не продаёт. Вдобавок к охранникам, которые находятся внутри, на скамейке под деревом перед воротами с утра до вечера сидит вроде бы без дела группа из 4−5 мужчин в штатском. Именно они записали номер машины корреспондентов «Открытых медиа».

Ещё один способ посетить усадьбу «Дивноморское» знают активисты «ЭкоВахты Северного Кавказа»: выйдете на берег моря в селе Дивноморское, пройдите около 1,5 км в сторону Геленджика. Вы окажитесь на нудистском пляже. Прямо у вас над головой будет 60-метровый обрыв, если сумеете по нему вскарабкаться, останется пройти пару сотен метров до шато со спа-комплексом и аквадискотекой. Активисты «ЭкоВахты» когда-то так и сделали, правда, их быстро вытолкали охранники.

Считается, что усадьба «Дивноморское» принадлежит двум другим бизнесменам из окружения Путина — миллиардеру, члену совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадию Тимченко и Владимиру Колбину, сыну покойного инвестора Петра Колбина. Связанное с ними некоммерческое партнёрство «Развитие аграрных инициатив» владеет усадьбой через фирмы «Лазурная ягода» и «Апекс-Юг».

При этом в расследовании Навального усадьба «Дивноморское» названа частью «дворца Путина». А один из подрядчиков в разговоре с «Медузой» назвал усадьбу «Диминой дачей», то есть предназначенной для отдыха Дмитрия Медведева. Чтобы окончательно вас запутать, вспомним, что, по данным «Ведомостей», «Дивноморской» управляет компания «Моё вино», которая также является управляющей для винных активов семьи Ковальчуков, других друзей Путина.

Но будем считать, что мы всё-таки находимся в гостях у Тимченко и Колбина. Что мы увидим? Хоть на карте и в данных Росреестра «Дивноморское» и обозначена как винодельческая усадьба, фактически это — закрытый объект, попасть туда постороннему нельзя, убедились корреспонденты «Открытых медиа». А те, кого впускают на территорию, включая рабочих, проходят через металлоискатель на входе.

Всё, что удаётся увидеть туристам в усадьбе «Дивноморское» — это проходная с камерами и металлоискателем. Фото: «Открытые медиа»

За забором — 323 га, спа-комплекс на берегу (3 200 кв. м) с дегустационным домом рядом (2390 кв.м.) и современный винный завод (8000 кв. м хозяйственных строений). «Живописные виноградники занимают обширное отвесное плато на берегу Чёрного моря», — написано на сайте усадьбы. Кстати, для создания этого живописного сельскохозяйственного пейзажа владельцы поместья к возмущению экологов вырубили рощу охраняемой пицундской сосны. В этой усадьбе Навальный обнаружил аквадискотеку — комплекс фонтанов со светомузыкальным сопровождением, а также вертолётную площадку.

Но, как выяснили «Открытые медиа», фонтаны (как видно на фото внизу, они уже построены) — это лишь детские игрушки, на территории усадьбы появится настоящий аквапарк!

Дегустационный дом «Усадьбы Дивноморское», слева — аквадискотека. Фото: ФБК

Усадьба объявила о массовом наборе людей для новой стройки — аквапарка, рассказал «Открытым медиа» человек, знакомый с планом развития»Дивноморского». Рабочих на новую стройку набирает прораб-серб по имени Деян, убедился наш корреспондент: он позвонил прорабу под видом соискателя-разнорабочего и узнал, что вдобавок к уже нанятым 20 рабочим нужно еще человек 50, но только русских без судимости, ни в коем случае не мусульман (см. видео ниже).

«Где мы работаем, там закрытый объект, понимаешь», — объясняет собеседник. Можно работать без договора, получая побольше — 250 рублей в час вместо 180 рублей при официальном оформлении. Перед допуском на стройку семь дней будет проверять ФСБ, а ещё надо будет сдать тест «на корону», рассказывает потенциальный наниматель. Работы на год, а то и больше, уверяет он.

Традиция выдавать зарплаты «в конверте» существует в «Дивноморской» давно — по крайней мере, так утверждают два её бывших работника, согласившиеся поговорить анонимно. «Я устроился примерно в 2008—2009 годах, — вспоминает наш собеседник по имени Иван. — Про зарплату сказали, что официально готовы не больше 10 000 рублей показывать. А реально до 40 000 выходило».

На тот момент, когда Иван устроился работать, лозу едва высадили, а объекты только строились. Работники между собой часто говорили, что проектом «занимается Путин», мол, мы строим «путинский винзаводик». Сам же Путин — на тот момент премьер-министр — на памяти Ивана появлялся с инспекцией дважды. Оба раза работников выгоняли с объекта, предоставляя оплачиваемый выходной, а охранников инструктировали быть особенно бдительными.

Другой бывший работник Игорь говорит, что даже внутри на территории винодельни существовали внутренние пункты пропуска. Например, сам он был связан с виноградниками и не имел возможности пройти к строящемуся шато. Игорь, наконец, увидел, как выглядит роскошный комплекс с аквадискотекой только в фильме Навального.

Виноградниками, продолжает Игорь, командовали итальянцы — молодые, приветливые, хорошо говорящие по-русски люди. Они высадили импортную лозу — не характерную для этих мест. Использовалась система капельного орошения, вода подводилась под каждый куст. Но больше всего Ивана впечатлили две вещи. Во-первых, газон, высаженный прямо на крыше винзавода. «Это что ли чтобы с воздуха не видно было?» — недоумевает рабочий. Во-вторых, винзавод и шато соединяли трубы, по которым текло вино. «Взяли три полиэтиленовых трубы, кажется, сотого диаметра, провели с завода прямо в дегустационный дом (расположен рядом с шато). Это получается 0,5 км где-то, хотя и под уклон, — вспоминает наш собеседник. — Сам дегустационный дом я видел только с черновой отделкой, но даже тогда мне показалось, что это такая красота, просто эрмитаж какой-то».

Зарплату на винодельню привозили налом, это делали люди, которых работяги называли «фсошниками». «Крепкие такие ребята, спортивные, в костюмах, при галстуках. Я не могу утверждать, я же у них удостоверения не видел. Но все кругом говорили: смотрика-ка, фсошники приехали, значит, сейчас зарплата будет», — вспоминает Игорь.

Усадьба «Дивноморское» — не единственное владение Тимченко и Колбина рядом с Геленджиком. Их НП «Развитие аграрных инициатив» через фирмы «Аксис Инвестиции» и «Апекс-Юг» с 2019 года также владеет винодельческим подворьем «Старый Прованс» в селе Криницы. Подворье прославилось после расследования Навального — именно для этого комплекса закупались вазы, люстры и туалетный ёршик за 700 евро.

Глядя на винодельческое подворье «Старый Прованс» можно подумать, что находишься во Франции или Италии. Фото: «Открытые медиа»

«Старый Прованс», строящийся винзавод в селе Криница — один из самых дальних от аэропорта Геленджика объектов, ехать придётся почти час. Вы направляетесь в сторону Краснодара, не доезжая до села Пшада, сворачиваете к морю. Перед въездом в Криницу поверните направо, на мост через речку Пшада. Сразу после моста упретесь в полукруглую, мощёную плиткой площадь, удивительно контрастирующую с окружающим запустением, разбитой дорогой и вагончиками рабочих. Площадь заканчивается ажурными воротами, за которыми видны аккуратные виноградники и уходящая вдаль живописная дорога. Если продолжите поездку вдоль забора, увидите ряды солнечных панелей в поле. За ними видны почти игрушечные домики, окружённые газонами, пейзаж напоминает о юге Франции или Италии. Впрочем, ВАЗы-«шестёрки» рабочих и бетонные блоки посреди дороги вернут вас в Россию.

Турист, будь осторожен! Когда мы, находясь на дороге, через забор снимали виноградники в Прасковеевке, которыми владеет «Лазурная ягода», почти сразу появился сотрудник ЧОП с овчаркой, потребовал прекратить съёмку и записал номер машины. Буквально через полчаса нас остановили сотрудники ГИБДД. Они взяли документы не только у водителя, но и у всех пассажиров, а потом почти час проверяли их по разным базам. В течение последующих дней такая ситуация повторилась четыре раза: охранники виноградников и виноделен записывали номер машины и вскоре нас останавливали инспекторы ГИБДД. Кроме личных документов сотрудники требовали показать договор с автопрокатом, пытались проверить VIN под капотом и под передним сиденьем, каждый раз всё это занимало около часа.

Глава III. В гостях у Ковальчука

Как найти в Геленджике знаменитый дом миллиардера, друга Путина и основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука, с газоном на крыше, вам расскажет любой житель города. Путь от аэропорта до резиденции на автомобиле займёт всего 6 минут. Если желаете посмотреть на дом с набережной, припаркуйте машину на Парковой улице (будете изумлены покосившимися заборами и неухоженным видом домов по-соседству с имением миллиардера). Впрочем, изучать дом Ковальчуков с набережной — не лучший вариант. Вы увидите глухой высокий забор, необычную крышу главного дома, и, возможно, собьетесь, пытаясь сосчитать видеокамеры. Одна из них — на высокой мачте — торчит прямо из искусственного холма, пытаясь замаскироваться среди кипарисов.

Куда лучший вид на поместье открывается с шоссе за аэропортом. С расстояния 250 метров, через поле, можно хорошо разглядеть и футуристическое здание, и траву на крыше, очень впечатлившую жителей Геленджика. Окрестные поля общей площадью 70,4 га (участки докупались в 2017—2019 годах) тоже находятся в собственности структур Ковальчука. Возможно, стоит ждать появления новых заборов и шлагбаумов вокруг них.

Владения компании «Дельфин», принадлежащей топ-менеджеру Юрия Ковальчука, вид с набережной. Фото: «Открытые медиа»

И с другой стороны. Фото «Открытые медиа»

Журналист Центра управления расследований в 2017 году, через два года после завершения строительства объекта, устроился туда сезонным рабочим и оказался одним из 27 садовников, обслуживающих гигантский ландшафтный парк на 6 га. Начальник рассказал ему, что владельцы приезжают в свои владения до нескольких раз в месяц.

Площадь главного дома — из трёх надземных этажей и одного подземного, с бассейном на крыше и панорамными стеклянными стенами в сторону моря — 6 752 кв. м, чуть подальше расположено второе здание — «всего» 2 371 кв. м.

Участок и здания принадлежат ООО «Дельфин», зарегистрированному в конце 2013 года в Санкт-Петербурге. Бессменный гендиректор и владелец «Дельфина» Татьяна Дурицкая в 2008—2012 годах возглавляла структуры банка «Россия» Юрия Ковальчука — ООО «Медиалайн» и ООО «Медиасет», они входят в состав Национальной медиагруппы.

Пока корреспонденты «Открытых медиа» изучали владения, со стороны резиденции взлетел вертолёт, отправившийся куда-то в сторону гор. Вертолётная площадка у «Дельфина», разумеется, есть.

По оценкам, основанным на минимальной цене предложения земли и домов сопоставимого уровня в этом районе, участки «Дельфина» стоят больше 11 млрд рублей, а строения — 1,5 млрд.

Глава IV. В гостях у патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл предпочитает отдыхать в 20 минутах езды от аэропорта Геленджика. Его резиденция находится в лесу возле села Дивноморское, но автомобильная дорога к ней перекрыта шлагбаумом ещё на дальних подступах. Можно попробовать попасть на объект, строившийся как духовно-культурный центр, другим путём. Для этого сразу после Дивноморского поворачивайте направо, на грунтовку. Слева будут виноградники РПЦ, справа — глухая стена. В этой стене дважды встречаются ворота, правда, закрытые. Грунтовка упрётся в кладбище, если войти туда и продолжать идти вдоль стены, вам попадутся ещё одни ворота. Они расположены всего лишь в 100 м от здания патриаршей резиденции, и вы сможете увидеть сквозь деревья кусочек великолепного дворца. Впрочем, для надёжности в этом месте ещё и натянута колючая проволока. Дойдёте вдоль стены резиденции до моря — будете вознаграждены прекрасным видом с пятидесятиметрового обрыва на совершенно прозрачную воду.

Культовый комплекс Московской патриархии/резиденция патриарха под Дивноморским

Как убедились корреспонденты «Открытых медиа», быть простым отдыхающим, да и местным жителем в этом районе неудобно: путь и к морю, и в лес перекрывают высокие заборы. Самый заметный из них — сплошной, трёхметровый, с колючей проволокой — перегородил знаменитую Джанхотскую туристическую тропу вдоль моря, пешеходам теперь приходится делать крюк в 3 км по шоссе, чтобы попасть из Джанхота в Дивноморское. За забором — участок лесного фонда в 14,4 га, предоставленный в аренду Московской патриархии РПЦ, а на нём — очередной дворец причудливой архитектуры. В Синодальном отделе РПЦ его называют «культово-духовным центром», а местные жители зовут «дачей патриарха».

«Три ряда „колючки“, охрана снаружи и изнутри. Это явно место не для паломников. А раньше тут можно было ходить везде», — говорит один из жителей. Патриарх оказался неудобным соседом, жалуется другой собеседник: во время визитов предстоятеля церкви в море не выпускали рыбацкие лодки, а прибрежные рестораны заставляли выключать музыку. Жители поселка написали обращение к патриарху с просьбой учесть их интересы, но ответа так и не получили, сожалеет он.

Строить эту резиденцию начали в 2005-м, первый камень заложил ещё патриарх Алексий II. Тут планировалось размещение зала для заседаний Священного Синода и официальных приёмов. В 2012-м уже патриарх Кирилл сообщил о завершении стройки за счёт средств благотворителей и Московского патриархата. По совпадению в том же 2012-м итальянская газета Il Giorno рассказала, что для неназванной резиденции патриарха Кирилла в России закупали роскошную мебель итальянской компании Jumbo (один стол из редчайших пород дерева с инкрустацией ручной работы в элитных московских мебельных бутиках стоит десятки тысяч евро).

Проверить, не в южную ли резиденцию патриарха попала эта мебель, невозможно: об интерьерах храма ничего не известно. В РПЦ учли печальный опыт «дворца Путина» и запретили проносить на стройку не то что фототехнику, но даже смартфоны, рассказал «Открытым медиа» один из местных жителей.

Так что, о резиденции патриарха приходится судить по спутниковым снимкам и записям кадастров недвижимости. Сейчас, по данным Росреестра, рядом с культовым комплексом патриархии, размещается крытый бассейн и 70 га виноградников, а также винодельческое хозяйство «Мезыбь». В 2019 году завод и виноградники была записаны на РПЦ, а теперь, как убедились «Открытые медиа», собственники участков и зданий в Росреестре скрыты. В ноябре 2019-го «Открытые медиа» выяснили, что хозяйство собирается производить Cabernet Sauvignon и другие классические сухие вина из популярных сортов винограда и продавать их под брендом Mezyb.

Виноградники патриархии оцениваются минимум в 140 млн рублей, а винодельня и резиденция со всеми постройками — ещё примерно в 22 млрд.

Глава V. В гостях у Дерипаски

Примерно за час доезжаем по M4 от аэропорта Геленджика до общественного пляжа в селе Криница. Отсюда до старой советской турбазы в Красной щели — всего 5 км в сторону Геленджика. Добраться до базы сейчас можно только пешком по берегу моря — идти примерно час по узкому каменистому берегу, или на лодке — станция находится совсем рядом. Ориентир — палаточный туристический кемпинг «Черномория» на самом берегу. Здесь летом отдыхают самые неприхотливые туристы, довольствующиеся палатками и «деревенским» туалетом. Сразу за кемпингом, среди деревьев — владения семьи миллиардера, председателя набсовета «Базового элемента» Олега Дерипаски, от «дворца Путина» их отделяет только лес.

Участок в 16,5 га в Красной щели в 2020 году взяло в аренду на 49 лет ООО «Перспектива», узнали «Открытые медиа», изучив данные Росреестра: бенефициары ООО — двоюродный брат Дерипаски Павел Езубов и мама миллиардера Валентина Дерипаска. В Росреестре участок записан как земли для охотхозяйства, по факту на них находится заброшенная советская турбаза, в которой в 2000-е отдыхали артисты Кубанского казанского хора. С 2017-го участок под турбазой арендовала фирма «Главстройресурс», связанная с «Русалом» Дерипаски.

После перехода земли к семейной компании начались перемены: новые владельцы, очевидно, готовятся к стройке и уже огораживают свою территорию, перекрывая туристам вход в лес, рассказал «Открытым медиа» один из местных жителей.

Чтобы попасть на ещё одну базу Дерипаски «Бетта», выезжаем из Криницы по центральной улице Мира в сторону села Бетта. Следуем до персиковых садов, ориентир — остановки общественного транспорта «Поле» и «Автокемпинг Сосны». Если смотреть отсюда с дороги в сторону моря, видны строения хозяйства Дерипаски, скрытого среди деревьев. Зимой, когда на деревьях меньше листвы, можно увидеть и причал для яхт. Местные жители называют это место просто — «дача Дерипаски».

Напротив — за дорогой Криница-Бетта и садами — начинаются огромные охотничьи угодья семьи Дерипаски, с запада они граничат с землями «дворца Путина».

С учётом охотничьих угодий семья Дерипаски — крупнейший землевладелец в окрестностях дворца. Упомянутая выше компания «Перспектива» арендует около 18 800 га на востоке и северо-востоке от дворца: «Открытые медиа» выяснили это, когда готовили рейтинг VIP-охотников.

Рыночная стоимость двух турбаз семьи Дерипаски может составлять около 7 млрд рублей. Охотничьи угодья ни один из экспертов оценить не взялся.

Глава VI. В гостях у Шишкарева

База «Парус» — ближайший сосед «дворца Путина», поэтому путь от аэропорта занимает те же 40 минут. Ориентироваться тоже легко: первый поворот налево со шлагбаумом в Прасковеевке — дорога ко дворцу, следующий поворот налево со шлагбаумом — дорога к базе экс-депутата Госдумы, совладельца «Трансконтейнера» Сергея Шишкарева. Впрочем, само здание с дороги не увидеть, оно находится в глубине закрытой территории, в красивом лесу.

Оставшаяся с советских времен база отдыха «Парус» в Прасковеевке — одно из самых любимых мест на Земле миллиардера Шишкарева, по его собственному признанию. Он с детства бывал в пансионате Новороссийского морского торгового порта (НМТП), где его отец работал диспетчером. А много лет спустя, в 2000—2003 годах, уже будучи совладельцем порта, он выкупил этот пансионат у государства, а в 2016-м — несколько прилегающих к нему участков у физических лиц. Сейчас там дом приёмов транспортной империи «Дело».

Оценить этот актив Шишкарева более-менее точно невозможно, потому что о строениях на его территории ничего не известно. Но земельный участок под ним может стоить около 1,2 млрд рублей.

Глава VII. В гостях у Ткачёва

Когда вы окажетесь в нижней части села Прасковеевка, у автостоянки и входа на общественный пляж, возьмите левее и двигайтесь мимо небольшого моста — дальше вы увидите комплекс зданий за красным кирпичным забором, их казённый вид несколько диссонирует с общей картиной курортного посёлка. Это погранзастава ФСБ, охраняющая эти места — и по воздуху, и с моря — от вторжения НАТО. По другую сторону дороги, в 50 м от погранзаставы — комплекс из коттеджей и бани, связанный с семьёй экс-губернатора и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачёва.

От пляжа в Прасковеевке до бывшего советского санатория «Ленинградец», на территории которого расположились владения семьи Ткачёва — не более 50 м. Участком в 0,6 га здесь владеет муниципальное образование город Геленджик, а арендует (до 2060 года) фирма «Родничок».

Этой фирмой до 2012 года владело АО «Фирма „Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева“», аффилированное с семьёй Александра Ткачёва, в то время губернатора Краснодарского края. В 2012—2015 годах «Родничок» принадлежал компании «Агрокомплект», подконтрольной Анастасии Ткачёвой (после замужества — Анастасии Краттли), племяннице бывшего губернатора. Наконец, с 2015-го по сегодняшний день владелец «Родничка» — предприниматель Сергей Курипко, ранее работавший гендиректором фирм, также связанных с семьёй Ткачева. Надо сказать, семейное владение экс-губернатора — одно из самых скромных среди резиденций на побережье.

Если захотите посетить ещё один объект семьи Ткачёва — винодельню «Шато де Талю» — отправляйтесь на восточную окраину Геленджика. Здесь в окружении 101 га виноградников, позади завода возвышается недавно достроенное здание дегустационного комплекса, стилизованное под французский замок.

Управляет винодельней одноименная фирма — «Шато де Талю». Она на 99% принадлежит Ольге Ткачёвой, супруге экс-министра и губернатора. В 2019 году винодельня начала выпускать тихие вина.

Не исключено, что вскоре это хозяйство может перейти другому именитому владельцу. Как утверждает «Коммерсантъ», к «Шато де Талю» присматривалась компания миллиардера Романа Абрамовича. По словам собеседника издания, бизнесмена интересовало создание люксового гостиничного комплекса с виноградником. В феврале 2021-го в Геленджике зарегистрировали ООО «УК «Юг Эстейт», единственным учредителем указан Роман Абрамович, следует из данных СПАРК.

Турбаза в Прасковеевке и винодельческое хозяйство семьи Ткачёва, исходя из их площади и местоположения, должны стоить не менее 1,3 млрд рублей.

Глава VIII. В гостях у Закарьянова

Съезд в охотничьи угодья семьи Закарьяновых надо искать по трассе М4 в районе села Михайловский перевал (на юго-запад, в сторону моря) или за селом Пшада (на север).

«Открытые медиа» обнаружили ещё одного соседа «дворца Путина» — семью Закарьяновых, её глава Болат Закарьянов был управляющим дворца, а теперь руководит кремлёвским общепитом. Охотничьи угодья площадью 16 326 га арендует ООО «Восток Запад», владелец этой компании — бизнесмен Сергей Клюшников, а гендиректор — Тимур Закарьянов, сын Болата Закарьянова.

Болат Закарьянов — в советское время комсомольский работник, после перестройки возглавивший «Красную Талку», один из самых известных и престижных санаториев Геленджика. «Он был хорошим гендиректором, хозяйственным, „Красная Талка“ при нём процветала», — рассказывает знакомый Закарьянова.

Звездный час в судьбе бывшего комсомольца наступил в 2004 году, когда Владимир Путин провёл в «Красной Талке» выездное заседание госсовета. После официальной части участники отправились в тамошний ресторан. «Путину очень понравилась еда и сервировка, а дела Закарьянова резко пошли в гору», — говорит наш собеседник.

В 2004-м Закарьянов уже не руководил «Красной Талкой», но входил в совет директоров, видно из официальных документов. Летом 2005-го управленец был назначен гендиректором ФГАУ «Дом отдыха Туапсе», подведомственного управделами президента. Именно это учреждение с 2006 года официально арендовало землю возле Прасковеевки, где началась стройка «дворца Путина». Затем Закарьянов руководил компанией «Идокопас», занятой этой же стройкой, а в 2016-м стал главой всего кремлёвского общепита.

Кого ещё можно повстречать на побережье? Подальше от дикой природы и поближе к курортной инфраструктуре, в самом Геленджике много солидных домов, принадлежащих известным на всю страну людям. Участок в 1,7 га на набережной покупала дочь Игоря Сечина Инга Каримова. Правда, через пару месяцев она продала его, так и не начав строительство. Фирмам, связанным с семьёй министра промышленности Дениса Мантурова принадлежат в Геленджике пансионат «Приморье» и проект по строительству поселка таунхаусов. Особняк в 1300 кв. м в центре Геленджика есть у Николая Шамалова, бывшего тестя президента. Но он не сильно выделяется на фоне других городских особняков, например, принадлежавших бывшим управляющим дворца.

openmedia.io