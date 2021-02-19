Губернатор Воробьев положился на «Выбор»

Скандальный девелопер Александр Цыбань получил «добро» на застройку Подмосковья?

Связанная с воронежским депутатом-бизнесменом Александром Цыбанем девелоперская группа «Выбор» уверенно закрепляется на строительном рынке Подмосковья: «дочерняя» компания холдинга «Выбор-В» начала строительство в Волоколамске завода объемно-блочного домостроения, которое должно быть завершено через два года. Цыбань уже заручился поддержкой в администрации губернатора Андрея Воробьева, а в число его деловых партнеров входят сооснователь группы «ПИК» Юрий Жуков и владелец «БС групп» Сергей Сорокин. Кроме того, группа «Выбор» участвовала в реализации проекта «Новые Ватутинки» совместно с компанией «Инвесттраст». В родном Воронеже Цыбань имеет значительное влияние: коммерческие интересы застройщика были учтены при работе над новым генпланом города. В тоже время, аффилированные с ним компании регулярно оказываются участниками громких скандалов, таких как демонтаж признанного объектом культурного наследия хлебозавода или приобретение за копейки территории яблоневых садов с целью ее дальнейшей застройки. Известны случаи, когда надзорные инстанции пытались остановить незаконную деятельность бизнесмена, а суды выносили решения не в пользу принадлежащих ему структур. Но деньги и связи помогают Цыбаню решать практически любые возникающие проблемы.

«Выбор» закрепляется в Подмосковье

Компания «Выбор-В», аффилированная с группой «Выбор» воронежского бизнесмена и депутата облдумы Александра Цыбаня, строит в подмосковном Волоколамске завод объемно-блочного домостроения (ОБД). Инвестиции в проект оцениваются в 4,4 млрд рублей, сроки его реализации составят два года. Планируемая производственная мощность предприятия – 350 тыс. кв. м в год, что больше, чем аналогичное ежегодное производство компании под Воронежем, рассчитанное на 265 тыс. кв. м.

Как сообщает «Коммерсант», завод будет выпускать «цельные жилые комнаты с отделкой и окнами». Используемые технологии позволяют возводить дома высотностью до 25 этажей со скоростью один этаж в день. Отмечается, что одновременно компания «ищет подходящие площадки для возведения жилых домов в Подмосковье».

«Уже ведется эффективная совместная работа с девелоперами Московского региона, в активной стадии разработка собственных проектов строительства», – рассказал источник «Коммерсанта» в руководстве «Выбора».

Эксперты издания отмечают, что девелопер готовится занять свою нишу на подмосковном рынке, имея четкий план дальнейших действий: само строительство завода объясняется необходимостью иметь собственную производственную площадку в непосредственной близости от основного рынка сбыта. Кроме того, использование готовых блоков, а не отдельных стройматериалов, позволит существенно сократить сроки строительства жилья и снизить издержки.

Итак, у Александра Цыбаня есть что предложить подмосковному губернатору Андрею Воробьеву. Не удивительно, что новому проекту уже обещана поддержка регионального руководства через Центр содействия строительству. А ведь у семейства главы области имеются собственные интересы на строительном рынке: как известно, родной брат губернатора Максим Воробьев является одним из бенефициаров девелоперской группы «Самолет».

Чужим, как говорится, здесь не место. Но Цыбань, видимо, свой?

«Нужные люди» девелопера Цыбаня

ООО «Выбор-В» было зарегистрировано в Волоколамске в апреле 2019 года, но сама группа «Выбор» зашла в регион еще в 2018-м, когда совместно с крупным застройщиком АО «Инвесттраст» занималась возведением двух микрорайонов в рамках комплексной застройки «Новые Ватутинки». По итогам 2018 года «Инвесттраст» стал одним из лидеров среди столичных застройщиков по объему ввода жилья.

До недавнего времени партнером Цыбаня был Юрий Жуков, в свое время вместе с Сергеем Гордеевым стоявший у истоков создания группы ПИК. До декабря прошлого года в число учредителей «Выбор-В» входил «Вяземский щебеночный завод», владельцем которого является подконтрольная Жукову «Национальная нерудная компания».

На сегодняшний день 10% «Выбор-В» принадлежит бизнесмену Сергею Сорокину, чья компания «БС групп» уже занималась строительством в Подмосковье: в частности, в ее портфель входит распложенный в Красногорском районе ЖК «Западный остров».

Кроме того, «дочерняя» структура «БС групп» ООО «Западный остров» получила госконтракты от Ильинской сельской администрации на сумму более 15 млн рублей. Началось это сотрудничество в ноябре 2013 года. То есть, вскоре после победы на выборах и официального вступления в должность губернатора Андрея Воробьева.

Таким образом, можно убедиться, что к «завоеванию» московского региона Александр Цыбань готовился долго и упорно, выбирая для сотрудничества исключительно нужных людей и налаживая необходимые политические связи. Чтобы не вызвать противодействия тех, кто уже надежно закрепился в Подмосковье. Например, тех же компаний ПИК и «Самолет».

Как «Выбор» не оставляет Воронежу выбора

Стоит заметить, что в родном Воронеже группа «Выбор» считается одним из монополистов на строительном рынке. Влияние ее владельца на местных чиновников настолько велико, что летом прошлого года при разработке генплана города на 2020-2041 гг. были в обязательном порядке учтены предложения, «поступившие от заинтересованных лиц». Как писал «Коммерсант», под этим подразумевались планы местных девелоперов освоить крупные земельные массивы на периферии областного центра.

В частности, в сфере интересов Цыбаня оказались два земельных участка: первый площадью 175 гектаров на ул. Ильюшина (рядом со строящимся компанией микрорайоном «Озерки»), где он запланировал возвести свыше 1,1 млн кв. метров жилой недвижимости; второй, площадью 157,7 гектара – на Острогожской улице (здесь возможно строительство более 1 млн кв. метров жилья).

Справедливости ради заметим: в своем желании отхватить лакомые участки Цыбань был не одинок. К грядущему «земельному переделу» также подключились его коллеги-застройщики из компаний «ДСК» (аффилирована с сенатором Сергеем Лукиным) и «ВМУ-2» (контролируется спикером гордумы Воронежа Владимиром Ходыревым). Изначально речь шла о том, чтобы сохранить город компактным и обратить внимание девелоперов на развитие промзон и территорий ветхого жилого фонда. Но там как следует не развернуться, потому политики-бизнесмены решили зарабатывать за счет застройки окраин. А как отказать столь авторитетным людям?

Интернет-газета «Время Воронежа» охарактеризовала предложенные изменения как «решение клана строителей до конца раздербанить город». Издание также детально освещало скандал с хлебозаводом, расположенным на ул. Энгельса, на земельном участке, принадлежащем группе «Выбор». Несмотря на то, что дореволюционные здания были признаны объектом, с признаками культурного наследия, собственник приступил к их демонтажу.

В минувшем декабре хлебозаводу все-таки присвоили статус подлежащего охране объекта культурного наследия (ОКН), но было уже поздно: старинные постройки оказались снесены. И только на этом этапе в происходящее вмешалась прокуратура: в отношении компании «Выбор-Север» было возбуждено административное дело, а в адрес областной администрации внесено представление о ненадлежащем исполнении полномочий по охране исторического памятника.

На прошлой неделе решением Ленинского районного суда Воронежа, ООО ЗС «Выбор-Север» было оштрафовано на 750 тыс. рублей. Показательна в этой истории позиция главы региона Александра Гусева, возложившего ответственность за инцидент на руководителя Управления по охране ОКН Владимира Перцева. Последний, по мнению губернатора, должен был «наладить диалог с собственником земельного участка». В январе несколько сотрудников злополучного Управления стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность».

В семье депутата все при деле!

Примечательно, что до конца ноября прошлого года компанией «Выбор-Север» руководила Лариса Цыбань – супруга депутата, на которую он оформил значительную часть своих активов. Когда ситуация с хлебозаводом начала накаляться, бизнес-леди предпочла предусмотрительно отойти в сторону, переведя удар на нового управляющего Александра Колабаева.

К семейному бизнесу подключены также дети народного избранника. Его сын Виталий Цыбань выступает совладельцем целого ряда коммерческих структур, в том числе, аграрного предприятия «АПК-Мосальское», прибыль которого в 2019 году составила 31 млн рублей при выручке в 156 миллионов.

А вот в собственности дочери Алины Цыбань-Загариной находятся по большей части убыточные предприятия. Так, ООО «Ветряков» при выручке 35 млн рублей декларирует нулевую стоимость активов и убытки в размере 4,5 миллиона. Похожая ситуация наблюдается в ООО «Аллар»: выручка – 8 млн рублей, убытки – 2,8 миллиона. ООО «Выбор 2002» вообще годами не приносит ни выручки, ни прибыли. И это лишь несколько примеров. Возможно, через подобные фирмы выводятся средства более успешных компаний депутата-коммерсанта?

Сам Александр Цыбань в пошлом году занял 68 строчку «Рейтинга доходов госслужащих» по версии «Forbes». По данным издания его заработок в отчетном периоде составил 227,3 млн рублей.

Примером того, насколько уверенно чувствует себя девелопер в ставшем его вотчиной Воронеже, свидетельствует сама манера ведения им бизнеса. Например, строительство ЖК «Задонье Парк» на хуторе Ветряк в Яменском сельском поселении, началось еще до проведения там публичных слушаний о внесении изменений в генплан и сопровождалось протестами местных жителей. Причем к моменту слушаний застройщик уже успел возвести несколько этажей.

Опасные полеты «Солнечного»

Скандалом окончилась покупка депутатом части яблоневых садов в Коминтерновском районе Воронежа, площадью 27 гектаров. При рыночной стоимости участка 450 млн рублей, Цыбаню он достался всего за 2,5 миллиона. Против сделки своевременно выступила прокуратура, потребовавшая вернуть сады в собственность государства: надзорное ведомство выяснило, что здесь уже запланирована жилая застройка.

Участок у Цыбаня в итоге изъяли, вот только в минувшем декабре стало известно, что по итогам проведенного аукциона, он все-таки будет отдан под застройку, которой займутся компании «Монтажник» («дочерняя» структура девелопера «ДСК») и «Выбор». Получается, что в итоге депутат получил желаемое. Правда, не сразу и обходными путями.

На фоне всего описанного выше не вызывает удивления информация о наличии у бизнесмена собственного вертолетного клуба «Солнечный», осуществляющего перевозку граждан без лицензии и соответствующего сертификата. Долгое время незаконная деятельность проводилась под видом демонстрационных полетов для членов некоммерческого партнерства. Причем из сообщений СМИ следует, что имели место даже посадки в черте города.

Следствием такой самодеятельности стало ЧП: в ходе очередного «демонстрационного полета» пилот не смог избежать столкновения с линиями электропередач. Произошло падение вертолета, в результате которого пострадали четверо пассажиров, трое из которых – дети. Показательно, что незадолго до аварии решением суда клубу было запрещено заниматься пассажирскими перевозками, но проведение воздушных экскурсий продолжалось вопреки запрету.

Так что на родине Цыбань чувствует полную свободу действий и абсолютную безнаказанность. Здесь его желания исполняются, как по мановению волшебной палочки. Иногда, как в истории с яблоневыми садами, для этого нужно только время. Воронеж бизнесмен «завоевал» и теперь обратил свой взор на Подмосковье, где уже налажены нужные контакты не только с коллегами-девелоперами, но и с администрацией Андрея Воробьева.

renome.info