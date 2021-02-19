В центре Харькова обстреляли элитный магазин

Инцидент произошел на площади Свободы. Об это первыми сообщили пользователи соцсетей.

«Не доброе утро на площади Свободы . Есть эксперты-криминалисты? От чего отверстие в окне?» — говорится в сообщении.

Как видно на записи, неизвестные разбили стекло на входной двери магазина Symbol, а также расстреляли окна на фасаде. На странице компании в соцсетях пока нет реакции на произошедшее.В пресс-службе полиции обещали прокомментировать инцидент позже.

Напомним, в 2016 году вооруженные правоохранители заняли помещения магазина Symbol. Постановление на обыски выдал Печерский районный суд Киева в рамках открытого уголовного производства по статьям 205 («фиктивное предпринимательство») и 212 («уклонение от уплаты налогов») УК Украины. В ответ администрация сети обвинила МВД и ГПУ в рейдерстве.