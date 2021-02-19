Названо один з головних чинників ризику розвитку хвороби печінки

Захворювання печінки можуть розвиватися досить тихо і безсимптомно, повільно вбиваючи орган. Сьогодні основною проблемою стала так звана неалкогольна жирова хвороба печінки (НЖБП), яка призводить до цирозу і печінкової недостатності. В результаті, щоб зберегти людині життя, потрібен донорський орган.

Вчені з Національного інституту діабету, хвороб органів травлення і нирок (NIDDK) заявили, що одним з головних факторів ризику розвитку НЖБП є метаболічний синдром, пише Express. “Метаболічний синдром – це група ознак і захворювань, пов’язаних з ожирінням”, – пояснили фахівці.

Він включає в себе наступні симптоми:

1. Велика талія

2. Високий рівень тригліцеридів в крові

3. Низький рівень “хорошого” холестерину

4. Високий кров’яний тиск

5. Високий рівень глюкози

6. Цукровий діабет 2 типу

Як пояснили медики з British Heart Foundation, вимірювання окружності талії вважається одним з головних «показників жиру» в організмі. Для чоловіків критичним є показник в 93 см, а для жінок – більше 78 см.

Що стосується рівня тригліцеридів в крові, то в ідеалі він повинен становити нижче 2,3 ммоль/л. Крім того, не варто забувати про контроль артеріального тиску, яке повинно бути не вище 120/80. Показники за цією відміткою розглядаються лікарями як ризик розвитку серцевих захворювань.

: ukrhealth.net

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